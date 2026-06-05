Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं

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नखांमध्ये पिवळसरपणा दिसत असल्यास त्यामागे फंगल इन्फेक्शन, मधुमेह किंवा फुफ्फुसांशी संबंधित समस्या असू शकतात. काही लोक सतत नेलपेंट किंवा केमिकलयुक्त उत्पादने वापरतात, त्यामुळेही नखांचा नैसर्गिक रंग बदलू शकतो. योग्य स्वच्छता आणि वेळेवर उपचार घेणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते.
नखांचा रंग निळसर दिसू लागल्यास शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. हृदयविकार, फुफ्फुसांचे आजार किंवा रक्ताभिसरण व्यवस्थित न होणे यामागील कारण असू शकते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
नखांवर पांढरे डाग दिसणे हे झिंक, आयरन किंवा कॅल्शियमच्या कमतरतेचे संकेत असू शकतात. त्याचप्रमाणे नखं सतत तुटणे, पातळ होणे किंवा कोरडी पडणे हे शरीरातील अशक्तपणाचे लक्षण मानले जाते. संतुलित आहार, हिरव्या भाज्या आणि प्रथिनयुक्त पदार्थ यामुळे नखांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
तज्ज्ञांच्या मते, नखांची नियमित स्वच्छता, पुरेसे पाणी पिणे आणि संतुलित आहार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जास्त केमिकलयुक्त नेलप्रॉडक्ट्सचा वापर टाळावा. नखांच्या रंगात सतत बदल दिसल्यास किंवा वेदना जाणवत असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरू शकते. वेळेत लक्ष दिल्यास अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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