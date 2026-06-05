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Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:44 PM IST
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सारांश

Nail Colours Indicating Health: नखांचा रंग बदलणे हे अनेकदा इन्फेक्शनमुळे होऊ शकते. परंतु, काहीवेळा हे शरीरातील गंभीर आजारांचे संकेत देत असतात, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • नखांचा रंग बदलतोय?
  • शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत
  • वेळेत ओळखा ही लक्षणं
आपल्या शरीरातील अनेक आजार सुरुवातीला छोट्या संकेतांद्वारे इशारा देत असतात. त्वचा, डोळे आणि केसांप्रमाणेच नखांचे आरोग्यही शरीराच्या एकूण स्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती देत असते. तज्ज्ञांच्या मते, नखांचा रंग, पोत किंवा आकार अचानक बदलणे हे केवळ सौंदर्याशी संबंधित नसून शरीरातील काही गंभीर समस्यांचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे नखांमध्ये दिसणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. विशेषतः पिवळसर किंवा पांढऱ्या रंगाची नखं शरीरातील पोषणाची कमतरता, रक्ताभिसरणातील बिघाड किंवा इतर आरोग्य समस्यांकडे इशारा करत असतात.

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पिवळी नखं फंगल इन्फेक्शनचे लक्षण?

नखांमध्ये पिवळसरपणा दिसत असल्यास त्यामागे फंगल इन्फेक्शन, मधुमेह किंवा फुफ्फुसांशी संबंधित समस्या असू शकतात. काही लोक सतत नेलपेंट किंवा केमिकलयुक्त उत्पादने वापरतात, त्यामुळेही नखांचा नैसर्गिक रंग बदलू शकतो. योग्य स्वच्छता आणि वेळेवर उपचार घेणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते.

निळसर नखं ऑक्सिजन कमतरतेचा संकेत

नखांचा रंग निळसर दिसू लागल्यास शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. हृदयविकार, फुफ्फुसांचे आजार किंवा रक्ताभिसरण व्यवस्थित न होणे यामागील कारण असू शकते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

पांढरे डाग आणि कमकुवत नखांकडे दुर्लक्ष नको

नखांवर पांढरे डाग दिसणे हे झिंक, आयरन किंवा कॅल्शियमच्या कमतरतेचे संकेत असू शकतात. त्याचप्रमाणे नखं सतत तुटणे, पातळ होणे किंवा कोरडी पडणे हे शरीरातील अशक्तपणाचे लक्षण मानले जाते. संतुलित आहार, हिरव्या भाज्या आणि प्रथिनयुक्त पदार्थ यामुळे नखांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

नखांची काळजी घेणे का महत्त्वाचे?

तज्ज्ञांच्या मते, नखांची नियमित स्वच्छता, पुरेसे पाणी पिणे आणि संतुलित आहार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जास्त केमिकलयुक्त नेलप्रॉडक्ट्सचा वापर टाळावा. नखांच्या रंगात सतत बदल दिसल्यास किंवा वेदना जाणवत असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरू शकते. वेळेत लक्ष दिल्यास अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Nail health color changes causes tips for healthy nails

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:44 PM

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