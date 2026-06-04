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Party Special Recipe: लहान मुलांच्या पार्टीसाठी बनवा रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा, पदार्थ पाहतच क्षणी मुलं होतील खुश

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

फळे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे लहान मुलांच्या पार्टीसाठी तुम्ही झटपट मिक्स फळांचा रंगीत पिझ्झा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे.

लहान मुलांच्या पार्टीसाठी बनवा रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा, पदार्थ पाहतच क्षणी मुलं होतील खुश

लहान मुलांच्या पार्टीसाठी बनवा रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा, पदार्थ पाहतच क्षणी मुलं होतील खुश

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विस्तार

लहान मुलांना पिझ्झा खायला खूप जास्त आवडतो. कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर किंवा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर मुलं कायमच पिझ्झा ऑर्डर करतात. पण नेहमीच मैद्याचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेला पिझ्झा खावा. कारण मैदा खाल्ल्यामुळे अपचनाच्या समस्या उद्भवतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मिक्स फळांचा पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. फळांचा पिझ्झा लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर खाण्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. बऱ्याचदा लहान मुलांसह मोठे सुद्धा फळे खाण्याचा कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने फळे खाण्यास देऊ शकता. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. उन्हाळयाच्या दिवसांमध्ये पाणीदार फळांचे खूप जास्त प्रमाणात सेवन करावे. लहान मुलांची पार्टी ठेवल्यानंतर स्नॅक्समध्ये कोणते पदार्थ बनवावे, बऱ्याचदा सगळ्यांचं हा प्रश्न पडतो. अशावेळी मिक्स फळांचा पिझ्झा अतिशय उत्तम आहे. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. चला तर जाणून घेऊया रंगेबेरंगी फळांचा पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मॅरी बिस्किटे
  • वितळलेले बटर
  • हंग कर्ड
  • क्रीम
  • पिठीसाखर
  • व्हॅनिला एसेन्स
  • स्ट्रॉबेरी
  • डाळिंबाचे दाणे
  • सफरचंद
  • अननस
  • द्राक्ष
  • ब्ल्युबेरी
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कृती:

  • रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी सर्व फळे मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे फळांवरील धूळ माती निघून जाईल.
  • मिक्सरच्या भांड्यात मॅरी बिस्किटे टाकून बारीक पावडर करून घ्या. तयार केलेली पावडर वाटीमध्ये काढून त्यात वितळवून घेतलेले बटर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण केकच्या टिनमध्ये किंवा ताटात गोलाकार सेट करून १५ ते २० मिनिटं फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • वाटीमध्ये हंग कर्ड घेऊन फेटून घ्या. त्यानंतर त्यात पिठीसाखर आणि व्हॅनिला एसेन्स घालून मिश्रण मऊ होईपर्यंत फेटून घ्या. घट्टसर क्रीम तयार झाल्यानंतर काहीवेळ फ्रिजमध्ये ठेवा आणि पुन्हा एकदा फेटून घ्या.
  • फ्रिजमध्ये सेट केलेला बिस्किटांचा थर बाहेर काढून त्यावर तयार केलेले क्रीम टाकून सेट करून घ्या. त्यानंतर क्रीमवर बारीक चिरून घेतलेली फळे व्यवस्थित लावून पुन्हा एकदा पिझ्झा सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला रंगेबेरंगी फ्रुट पिझ्झा.

Web Title: How to make colorful fruit pizza at home simple food recipe fruit recipe

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:30 PM

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