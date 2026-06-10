घरी पाहुणे आल्यानंतर काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा दही कबाब, सगळेच करतील आवर्जून कौतुक

पाहुणे अचानक घरी आल्यानंतर त्यांच्यासाठी कोणता पदार्थ बनवावा, बऱ्याचदा महिलांना सुचत नाही. अशावेळी ढोकळा, सामोसा किंवा चाट विकत आणले जाते. पण तेच ठराविक पदार्थ पाहुण्यांना देण्याऐवजी झटपट तुम्ही दही कबाब बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही चिकन कबाब, मटार कबाब किंवा सोया कबाब खाल्लेले असतील, पण घरी नक्कीच एकदा दही कबाब बनवून पहा. नेहमीच नाश्त्यात किंवा इतर वेळी विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चविष्ट आणि पौष्टीक पदार्थ खावेत. सतत तिखट आणि अतितेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. घट्ट दही आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले दही कबाब चवीला अतिशय सुंदर लागतात. आतून मऊ आणि वरून कुरकुरीत असलेले कबाब तोंडात टाकताच सहज विरघळून जातात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा घरी आलेले पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी दही कबाब नक्की बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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