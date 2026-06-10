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घरी पाहुणे आल्यानंतर काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा दही कबाब, सगळेच करतील आवर्जून कौतुक

Updated On: Jun 10, 2026 | 02:10 PM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये दही कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांच खूप जास्त आवडेल. आतून मऊ आणि वरून कुरकुरीत असलेले कबाब तोंडात टाकताच सहज विरघळून जातील. नोट करून घ्या रेसिपी.

१० मिनिटांमध्ये बनवा दही कबाब

१० मिनिटांमध्ये बनवा दही कबाब

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विस्तार

पाहुणे अचानक घरी आल्यानंतर त्यांच्यासाठी कोणता पदार्थ बनवावा, बऱ्याचदा महिलांना सुचत नाही. अशावेळी ढोकळा, सामोसा किंवा चाट विकत आणले जाते. पण तेच ठराविक पदार्थ पाहुण्यांना देण्याऐवजी झटपट तुम्ही दही कबाब बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही चिकन कबाब, मटार कबाब किंवा सोया कबाब खाल्लेले असतील, पण घरी नक्कीच एकदा दही कबाब बनवून पहा. नेहमीच नाश्त्यात किंवा इतर वेळी विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चविष्ट आणि पौष्टीक पदार्थ खावेत. सतत तिखट आणि अतितेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. घट्ट दही आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले दही कबाब चवीला अतिशय सुंदर लागतात. आतून मऊ आणि वरून कुरकुरीत असलेले कबाब तोंडात टाकताच सहज विरघळून जातात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा घरी आलेले पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी दही कबाब नक्की बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • घट्ट दही
  • चीज
  • बेसन
  • हिरव्या मिरच्या
  • आलं
  • मीठ
  • काळीमिरी पावडर
  • कोथिंबीर
  • गरम मसाला
  • चाट मसाला
  • तेल
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कृती:

  • दही कबाब बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कॉटनच्या कपड्यावर दही ओतून त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून टाकावे. अर्धा तास दह्यावर कोणतीही जड वस्तू ठेवावी.
  • मोठ्या वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात किसलेले पनीर, भाजलेल्या बेसन, हिरव्या मिरच्या, आले, हिरवी कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, काळीमिरी पावडर, चाट मसाला, लाल तिखट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण हातांना चिकटू नये म्हणून तेल लावावे. त्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार कबाब बनवू घ्या.
  • तव्यावर तेल गरम करून त्यात बनवलेले कबाब सोडून दोन्ही बाजूने भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले दही कबाब. हे कबाब तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make hung curd kabab at home simple food recipe curd recipe

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Published On: Jun 10, 2026 | 02:10 PM

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