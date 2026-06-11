सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत रवा-ब्रेड टोस्ट, लहान मुलांना नक्कीच आवडेल

सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा इडली, ब्रेड जॅम इत्यादी ठराविक पदार्थ खाल्लेले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाल्ल्यानंतर खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी एक तर विकतचे पदार्थ नाश्त्यात आणले जातात किंवा पॅक बंद पदार्थ खाल्लेले जातात. पण सतत तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे कोलेस्ट्रॉल आणि इतर समस्या वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रवा-ब्रेड टोस्ट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. रवा आणि ब्रेडचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा तुम्ही हा पदार्थ देऊ शकता. सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत खाऊ शकता. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण दिवस पूर्णपणे आनंद आणि उत्साहात जातो. चला तर जाणून घेऊया रवा ब्रेड टोस्ट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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