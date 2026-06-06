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Food Recipe: गोड चवीसोबत पौष्टिकतेचा खजिना! पारंपरिक पद्धतीने घरी बनवा चविष्ट गव्हाची खीर, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 06, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीमध्ये गव्हाची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल आणि शरीरासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे. जाणून घ्या गव्हाची खीर बनवण्याची रेसिपी.

गोड चवीसोबत पौष्टिकतेचा खजिना! पारंपरिक पद्धतीने घरी बनवा चविष्ट गव्हाची खीर

गोड चवीसोबत पौष्टिकतेचा खजिना! पारंपरिक पद्धतीने घरी बनवा चविष्ट गव्हाची खीर

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विस्तार

सणावारांच्या दिवसांमध्ये घरात गोड पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. शेवयाची खीर, तांदळाची खीर, गुलाबजाम, बासुंदी इत्यादी ठराविक पदार्थ कायमच बनवले जातात. पण नेहमीच तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही पारंपरिक पद्धतीमध्ये गव्हाची खीर बनवू शकता. सूर्यदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी गव्हाची खीर नैवेद्यात सुद्धा बनवली जाते. जेवणाच्या ताटात अनेकांना कायमच गोड पदार्थ खाण्यास हवे असतात. साखर वापरून बनवलेले पदार्थ चवीला चांगले लागत असेल तरीसुद्धा शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. अतिप्रमाणात साखरेचे सेवन केल्यामुळे मधुमेह होण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण शरीर आतून पोखरून काढते. त्यामुळे गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास गुळाचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. गूळ शरीराला कोणतीही हानी निर्माण करत नाही. पारंपरिक पद्धतीने बनवले सर्वच पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरतात. चला तर जाणून घेऊया गव्हाची खीर बनवण्याची पारंपरिक रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • गहू
  • गूळ
  • सुका मेवा
  • वेलची पावडर
  • तूप
  • चारोळी
  • ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे
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कृती:

  • गव्हाची खीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गहू स्वच्छ साफ करून पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर मोठ्या वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात गहू भिजत घाला.
  • रात्रभर गहू भिजत घातल्यानंतर सकाळी गव्हातील पाणी काढून कुकरच्या भांड्यात तूप घालून त्यात गहू हलकेसे भाजा आणि २ ग्लास पाणी घाला आणि कुकरच्या ५ ते ६ शिट्ट्या काढा.
  • शिजवून घेतलेला गहू रवीच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्या. यामुळे शिजलेला गहू फुटेल. शिजलेल्या गव्हात आवडीनुसार गूळ घालून मंद आचेवर ठेवून द्या.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात सुका मेवा आणि चारोळ्या भाजा. सुका मेवा भाजून झाल्यानंतर गव्हाच्या मिश्रणात टाकून मिक्स करा.
  • खीर खूप जास्त घट्ट वाटल्यास तुम्ही त्यात दूध घालू शकता. एक उकळी आल्यानंतर त्यात वेलची पावडर आणि ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवलेली गव्हाची खीर.

Web Title: How to make wheat kheer at home simple food recipe benefits of eating wheat

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Published On: Jun 06, 2026 | 03:00 PM

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