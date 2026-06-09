Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Kalash Significance What Does A Water Filled Kalash With Coconut Symbolize In Hinduism

देवघरात पाण्याने भरलेला कलश आणि त्यावर नारळ का ठेवतात? जाणून घ्या धार्मिक आध्यात्मिक आणि शास्त्रीय महत्त्व !

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

हिंदू धर्मात कलश आणि नारळाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. देवघरात पाण्याने भरलेला कलश आणि त्यावर ठेवलेला नारळ हे सुख, समृद्धी, पवित्रता आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते. जाणून घ्या या परंपरेमागील धार्मिक, आध्यात्मिक आणि शास्त्रीय कारणे.

Kalash with Coconut Significance

Kalash with Coconut Significance

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंदू धर्मात तुम्ही बघाल तर पूजा-अर्चा असो, कुठलेही शुभ कार्य असो, देवाची पूजा असो, आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा तुम्हाला कलश आणि त्यावर नारळ असलेला तांब्या देवघरात नक्कीच दिसेल. खास करून गृहप्रवेश असेल किंवा धार्मिक विधी असतील, तेव्हा कलश महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे नारळ आणि कलश यांना धार्मिक विधींमध्ये फार महत्त्वाचे स्थान आहे. म्हणून आपण त्यामागील शास्त्रीय आणि आध्यात्मिक कारणे शोधूया!

कलशाचे धार्मिक महत्त्व

हिंदू धर्मग्रंथ वाचले असतील तर त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, कलशातील पाणी हे जीवन, समृद्धी आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे. देव-देवतांना आवाहन करत असाल तर कलश आणि नारळ फार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, अशी एक पुरातन काळापासून धारणा आहे.

नारळ का ठेवला जातो?

नारळाला आपण श्रीफळ असेही म्हणतो. कोणाचा सत्कार करायचा असेल, देवाला गाऱ्हाणे घालायचे असेल किंवा कुठल्याही शुभ कार्याची सुरुवात करायची असेल तर आपण नारळ ठेवतो. त्याचे कारण म्हणजे श्रीफळ हे भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. नारळावर जे तीन डोळे दिसतात, त्यांना भगवान शिवांच्या त्रिनेत्राचे प्रतीक मानले जाते. देवाला प्रसन्न करण्यासाठी कलशावर नारळ ठेवला जातो.

vastu tips: मुलांच्या खोलीतील रंगांसह या गोष्टींकडेही द्या लक्ष

पाण्याने भरलेल्या कलशामागील शास्त्र

जल हे आपल्या जीवनासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे आपण सर्वच जाणतो. सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणे हे पाण्याचे महत्त्वाचे कार्य आहे, असे वास्तुशास्त्रात म्हटले आहे. त्यामुळे कलशातील पाणी नकारात्मक ऊर्जा कमी करून स्थिरता प्रदान करते. तसेच जल मनाला शांतता प्रदान करते.

देवघरात कलश ठेवण्याचे फायदे

  • सुख-समृद्धीचे महत्त्वाचे वाहक आहे.
  • कुठल्याही शुभ कार्यात शुभत्व वाढते.
  • सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करून नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यास मदत होते.
  • मनाची स्थिरता टिकवून ठेवते तसेच आध्यात्मिक ऊर्जा वाढवण्यास मदत करते.

कलश ठेवताना लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी

  • कलश स्वच्छ असणे महत्त्वाचे आहे.
  • कलशातील पाणी वेळोवेळी बदलत राहावे.
  • नारळ खराब झाला असेल तर तो बदलून टाकावा.
  • देवघरात किंवा इतर पवित्र जागी कलशाची स्थापना करावी.
धार्मिक श्रद्धेचा विचार केला तर कलश आणि नारळ हे समृद्धी, शुभत्व आणि दैवी शक्तीचे प्रतीक मानले जाते, अशी पूर्वीपासूनची धारणा आहे. त्यामुळे हिंदू घरांमध्ये तुम्हाला नेहमीच पाण्याने भरलेला कलश व त्यावर नारळ ठेवण्याची परंपरा आजही आवर्जून दिसून येते.

महाशिवरात्रीच्या दिवशी करा रामायणाचे पठण, होतील घरातील वास्तूदोष दूर

Web Title: Kalash significance what does a water filled kalash with coconut symbolize in hinduism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल
1

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Parma Ekadashi: परमा एकादशीची पूजा कशी करावी? काय आहे कथा जाणून घ्या
2

Parma Ekadashi: परमा एकादशीची पूजा कशी करावी? काय आहे कथा जाणून घ्या

Mrigashira Nakshatra: पावसाच्या नक्षत्रांची सुरुवात मृगापासूनच का होते? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन
3

Mrigashira Nakshatra: पावसाच्या नक्षत्रांची सुरुवात मृगापासूनच का होते? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन

Prayagraj: त्रिवेणी संगम, कुंभमेळा आणि पौराणिक इतिहास जाणून घ्या पवित्र भूमीचा इतिहास आणि महिमा
4

Prayagraj: त्रिवेणी संगम, कुंभमेळा आणि पौराणिक इतिहास जाणून घ्या पवित्र भूमीचा इतिहास आणि महिमा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देवघरात पाण्याने भरलेला कलश आणि त्यावर नारळ का ठेवतात? जाणून घ्या धार्मिक आध्यात्मिक आणि शास्त्रीय महत्त्व !

देवघरात पाण्याने भरलेला कलश आणि त्यावर नारळ का ठेवतात? जाणून घ्या धार्मिक आध्यात्मिक आणि शास्त्रीय महत्त्व !

Jun 09, 2026 | 01:59 PM
धक्कादायक ! गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर ब्लॅकमेल करून…

धक्कादायक ! गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर ब्लॅकमेल करून…

Jun 09, 2026 | 01:43 PM
मोठी बातमी! India Post GDS 4th Merit List जाहीर; एकूण २८,६३६ जागांमध्ये तुमची निवड झाली का? ‘या’ सोप्या ट्रिकने लगेच चेक करा

मोठी बातमी! India Post GDS 4th Merit List जाहीर; एकूण २८,६३६ जागांमध्ये तुमची निवड झाली का? ‘या’ सोप्या ट्रिकने लगेच चेक करा

Jun 09, 2026 | 01:37 PM
वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

Jun 09, 2026 | 01:36 PM
उन्हाळ्यात नाजूक अवयवांमध्ये इन्फेक्शन वाढले आहे? व्हजायनल दुर्गंधी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

उन्हाळ्यात नाजूक अवयवांमध्ये इन्फेक्शन वाढले आहे? व्हजायनल दुर्गंधी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

Jun 09, 2026 | 01:31 PM
Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Jun 09, 2026 | 01:26 PM
उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

Jun 09, 2026 | 01:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें