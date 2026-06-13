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Maharashtra Breaking News Updates Today: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे पंढरपुरात ‘अन्नत्याग आंदोलन’ 

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:30 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News- रोहित पवार यांनी काल, १२ जूनपासून पंढरपूरच्या पवित्र भूमीत हे आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील बोजा कमी व्हावा, बँकांकडून होणारी अडवणूक थांबावी आणि सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्षात संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

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विस्तार

  • 13 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    13 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    कात्रज दूध संघाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू

    कात्रज दूध संघाच्या कारभाराबाबत दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये अनेक धक्कादायक आरोप केले आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या किंवा निष्क्रय दूध संस्थांच्या नावावर दूध संकलन दाखविण्यात आले का, वाहतूक खर्चात गैरव्यवहार झाला का आणि सभासदत्व देताना नियम व उपविधी डावलण्यात आले का, याची सखोल चौकशी होणार आहे.

  • 13 Jun 2026 10:15 AM (IST)

    13 Jun 2026 10:15 AM (IST)

    BJP मध्ये सामील व्हायला गेलेल्या TMC नेत्याची हकालपट्टी, Video Viral

    व्हिडिओमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा एक नेता पक्षांतरासाठी भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांच्या कार्यालयात गेल्याचे दिसते जिथे हिरव्या रंगाने त्याचे स्वागत करण्यात आले. तुम्हाला वाटेल की, नेत्याने भाजपमध्ये सामील होणे यात नवीन काही नाही. परंतु व्हिडिओत काही भलतेच घडताना दिसले. भाजप कार्यकर्त्यांनी TMC च्या नेत्याला हिरवा रंग लावला खरा पण या रंगासहच त्याला पार्टीत सामील न करताच कार्यालयातून बाहेर काढण्यात आलं. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

  • 13 Jun 2026 10:05 AM (IST)

    13 Jun 2026 10:05 AM (IST)

    पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा

    पुण्याचे आयटी हब असलेल्या हिंजवडीमधून एक अत्यंत मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. एका आयटी अभियंत्याने २ पानांचा सुसाईड नोट लिहून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्याने कामाच्या ठिकाणी रिष्ठ महिला सहकाऱ्यांकडून होणारा कथित मानसिक छळ आणि एका मित्राकडून मिळणारा होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून ही घटना २ जून रोजी घडली.

  • 13 Jun 2026 09:55 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:55 AM (IST)

    30 नोव्हेंबरपासून या iPhone वर बंद होणार WhatsApp सपोर्ट

    तुम्ही देखील एखाद्या जुन्या आयफोन मॉडेलचा वापर करत आहात का? तर तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे. टेक कंपनी मेटाने घोषणा केली आहे की, 30 नोव्हेंबरपासून काही आयफोन आणि आयपॅड्सवर व्हॉट्सॲप सपोर्ट बंद केला जाणार आहे. या आयफोन आणि आयपॅड यूजर्सकडे व्हॉट्सॲप सपोर्ट सुरु ठेवण्यासाठी iOS 15.5 किंवा त्यानंतरचे वर्जन आणि iPadOS 15.5 किंवा त्यानंतरचे वर्जन असणं आवश्यक आहे. अ‍ॅपलच्या जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालणाऱ्या डिव्हाईसचे यूजर्स जोपर्यंत त्यांचे डिव्हाईस अपडेट करत नाहीत, त्यांना व्हॉट्सॲप सपोर्ट मिळणार नाही.

  • 13 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच

    जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Lenovo ने चीनमध्ये त्यांच्या योगा प्रोडक्ट लाइनअपमधील सर्वात स्वस्त मेंबर म्हणून एक नवीन ईअरबड्स लाँच केले आहेत. कंपनीने लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्स चीनमध्ये लाँच केले आहेत. हे नवीन ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स 40dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन (ANC), 12.2mm डायनामिक ड्राइवर्स आणि डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहेत. लेनोवोने इन्स्टंट पेअरिंग आणि सॉफ्टवेअर-आधारित नियंत्रणांद्वारे या ईअरबड्सना आपल्या ‘योगा पीसी’ इकोसिस्टममध्ये देखील समाविष्ट केले आहे.

  • 13 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक

    भारतात 13 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,859 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,145 रुपये आहे. भारतात 13 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये आहे. भारतात 13 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये आहे.

  • 13 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    आखाती युद्धाचे सावट: कॅन आणि बॅरलमध्ये डिझेल मिळणार की नाही? 

    पुणे: मध्य-पूर्वेतील (Middle East) वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे आणि युद्धाच्या भडक्यामुळे जागतिक इंधन बाजारासह देशांतर्गत समीकरणातही मोठे बदल होऊ लागले आहेत.  नव्या नियमानुसार, पेट्रोल पंपांवरून आता ग्राहकांना २०० लीटरपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार आहे. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी अट घातली आहे. हे इंधन उघड्या किंवा सामान्य कॅन आणि बॅरलमध्ये न देता, केवळ 'पेसो' (PESO - Petroleum and Explosives Safety Organization) कडून मान्यताप्राप्त (Certified) कंटेनर किंवा ड्रममध्येच दिले जावे, असे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

  • 13 Jun 2026 09:36 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:36 AM (IST)

    Maharashtra Monsoon El Nino Delay: महाराष्ट्रात मान्सूनचा प्रवास खोळंबला: 'एल निनो'च्या संकटामुळे प्रगती मंदावली 

    Maharashtra Monsoon El Nino Delay मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत हजेरी लावल्यानंतर मान्सूनचा पुढील प्रवास आता अचानक मंदावला आहे. नैऋत्य मोसमी पाऊस (Monsoon) कोकणातील हरणे-दापोली परिसरापर्यंत पोहोचला आहे, मात्र पुढे सरकण्यासाठी सध्या अनुकूल हवामान नसल्यामुळे मान्सूनची प्रगती थांबली आहे. परिणामी, मुंबई आणि परिसरात तापमानाचा पारा ३५ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचला असून नागरिक कमालीच्या उकाड्याने त्रस्त झाले आहेत.

    वाढत्या 'एल निनो'चे नवे संकट भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मान्सूनच्या वाटेत आता 'एल निनो'चे (El Nino) नवे संकट उभे ठाकले आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, पॅसिफिक महासागरात 'एल निनो'ची ताकद पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

  • 13 Jun 2026 09:32 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:32 AM (IST)

    शेतकऱ्यांचा मित्र मृग किडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रासायनिक शेतीमुळे अस्तित्व धोक्यात

    देहूगांव : मृग नक्षत्राच्या आगमनासोबतच ग्रामीण भागात दिसणारा लाल रंगाचा मखमली मृग किडा अर्थात ‘इंद्रगोप’ हा शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक मित्र मानला जातो. मात्र रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा आणि तणनाशकांचा वाढता व अतिरेकी वापर यामुळे हा उपयुक्त किडा आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, मृग नक्षत्राला सुरुवात होऊनही मृग किडा दिसेनासा झाला आहे. वाचा सविस्तर-

  • 13 Jun 2026 09:23 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:23 AM (IST)

    गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता

    एक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे की, अंदाजे ७८ दशलक्ष भारतीय महिलांना गर्भपाताची माहिती दिल्यास नोकरी जाण्याची किंवा करिअरवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती वाटते. दरम्यान, ८० दशलक्ष महिला सार्वजनिक टीकेच्या भीतीने गप्प राहतात. गर्भपातानंतर जर कंपनी मालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही, तर ७ कोटी भारतीय महिला नोकरी सोडण्याचा विचार करतात. हे संशोधन क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले आहे. या संशोधनातून गर्भपात ही कार्यक्षेत्रातील एक मोठी समस्या असल्याचे समोर आले आहे.

  • 13 Jun 2026 09:18 AM (IST)

    13 Jun 2026 09:18 AM (IST)

    Maharashtra Three Language: नव्या शैक्षणिक वर्षात 'त्रिभाषा सूत्र' नाही; तिसरी ते आठवीचे वेळापत्रक जाहीर 

    Maharashtra Three Language: आगामी १५ जूनपासून सुरू होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक वर्षात (Academic Year 2026-27) 'त्रिभाषा सूत्रा'ची (Three Language Formula Maharashtra) अंमलबजावणी होणार नसल्याचे आता पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शालेय शिक्षण विभागाकडून इयत्ता तिसरी ते आठवीसाठी विषय योजना, शालेय कामाचे दिवस, विषयनिहाय तासिकांची विभागणी आणि शालेय वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून, यात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

     

Maharashtra to National And International Breaking News:

Rohit Pawar Protest Pandharpur: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी (Farm Loan Waiver) आणि कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पंढरपूर येथे सुरू केलेले ‘अन्नत्याग आंदोलन’ आज (१३ जून) दुसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही रोहित पवार आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, त्यांनी महायुती सरकारला आक्रमक इशारा दिला आहे.

 

Web Title: 13th june2026 live breaking news marathi maharashtra politics national international war politics sports

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Published On: Jun 13, 2026 | 09:12 AM

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