Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Amravati »
  • 3322 Youths Came Out Of The Clutches Of Addiction Successfully Rehabilitated By The De Addiction Center In Amravati Division

Amravati News : व्यसनाच्या गर्तेतून बाहेर पडले ३३२२ तरुण, अमरावती विभागातील व्यसनमुक्ती केंद्रातर्फे यशस्वी पुनर्वसन

अमरावती विभागातील विविध जिल्ह्यांतील शासकीय व खासगी व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दाखल झालेल्या हजारो व्यसनींना यशस्वी उपचारांमुळे पुन्हा नव्या आयुष्याची संधी मिळाली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 07:07 PM
व्यसनाच्या गर्तेतून बाहेर पडले ३३२२ तरुण, अमरावती विभागातील व्यसनमुक्ती केंद्रातर्फे यशस्वी पुनर्वसन

व्यसनाच्या गर्तेतून बाहेर पडले ३३२२ तरुण, अमरावती विभागातील व्यसनमुक्ती केंद्रातर्फे यशस्वी पुनर्वसन

Follow Us:
Follow Us:

अमरावती : राज्यात वाढत्या ड्रग्ज व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांना नवसंजीवनी देण्याचे काम व्यसनमुक्ती केंद्रांकडून सुरू आहे. २०२४-२०२५ या वर्षात अमरावती विभागातील विविध जिल्ह्यांतील शासकीय व खासगी व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दाखल झालेल्या हजारो व्यसनींना यशस्वी उपचारांमुळे पुन्हा नव्या आयुष्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, उपचारादरम्यान काही रुग्णांचे केंद्रातून पळून जाणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. राज्य सरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये २०२४-२०२५ या वर्षात मोठ्या संख्येने ड्रग्ज व्यसनी उपचारासाठी दाखल झाले. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार, अमरावती विभागातील विविध जिल्ह्यांमधील व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये एकूण ३ हजार ४०४ रुग्णांनी उपचारासाठी नोंदणी केली. यापैकी ३ हजार ३२२ रुग्णांनी यशस्वीपणे उपचार पूर्ण करून व्यसनाच्या दलदलीतून बाहेर पडत घरी परतण्याचा मार्गे मिळविला आहे.

Amravati मध्ये ‘या’ कारणांमुळे वाहतुकीत होणार मोठा बदल; कशी असणार पर्यायी व्यवस्था?

दरम्यान, उपचार सुरू असतानाच ११६ रुग्ण केंद्रातून पळून गेल्याची नोंद आहे. ही बाब प्रशासनाच्या दृष्टीने चिंतेची ठरत आहे. विशेष म्हणजे, उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांपैकी सुमारे ८० टक्के रुग्ण हे १८ ते ३० वयोगटातील तरुण आहेत. ड्रग्ज व्यसनामुळे अनेक कुटुंबे उद्धवस्त झाल्याचे वास्तव या आकडेवारीतून समोर येत आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रांतील उपचारांचा यशाचा दर समाधानकारक असला, तरी काही रुग्णांचे उपचार अपूर्ण राहणे ही गंभीर बाब आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यासोबतच समुपदेशनाची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, व्यसनमुक्ती केंद्रातून रुग्ण पळून जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही केंद्रांमध्ये असलेली कठोर शिस्त, उपचारादरम्यान मादक पदाथांची तीव्र ओढ, नैराश्य व चिंतेसारख्या मानसिक समस्या तसेच कुटुंबीयांचा पाठिंबा नसणे किंवा उपचारासाठी प्रेरणेचा अभाव ही प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

१८ दिवसांपासून ६ महिन्यांपर्यंत उपचार अभ्यासक्रम

अमरावती, नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये शासकीय व खासगी व्यसनमुक्ती केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांमध्ये उपलब्ध सुविधांनुसार उपचार शुल्क २५००० रुपयांपासून ते ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. उपचार अभ्यासक्रमांचा कालावधी १८ दिवसांपासून ६ महिन्यांपर्यंत आहे. काही गैरप्रकार करणाऱ्या केंद्रांवर सरकारने वेळोवेळी कारवाई केली आहे. केंद्रातून पळून गेलेल्या रुग्णांची माहिती तत्काळ पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाते.

पोलिसांना मिळतोय महत्त्वाचा इनपुट

गेल्या काही वर्षांपासून दारू, गांजा तसेच इतर अमली पदार्धाचे गंभीर व्यसन असलेले रुग्ण मोठ्या प्रमाणात व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दाखल होत आहेत. या रुग्णांवर यशस्वी उपचार होत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मादक पदार्थाच्या तस्करीविषयी महत्त्वाची माहितीही पोलिसांना मिळत आहे. ड्रग्ज तस्करांचे जाळे उघडकीस आल्याचे समजते.

पुनर्जन्म’ झाल्याची भावना

‘ व्यसनमुक्ती केंद्रातून बरे होऊन बाहेर पडलेल्या रुग्णाचे अनुभव प्रेरणादायी आहेत. योग्य उपचार व कुटुंबीयांच्या पाठिव्यामुळे आयुष्य पबदलल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. उपचारानंतर त्यांना कुटुंबाच्या प्रेमाचे मोल कळले.

Railway Breaking: प्रवाशांनो रेल्वेने प्रवास करताय? ‘या’ 16 विशेष गाड्या करण्यात आल्या रद्द

Web Title: 3322 youths came out of the clutches of addiction successfully rehabilitated by the de addiction center in amravati division

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
1

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर
3

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा
4

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM