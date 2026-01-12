Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Railway Breaking: प्रवाशांनो रेल्वेने प्रवास करताय? ‘या’ 16 विशेष गाड्या करण्यात आल्या रद्द

ब्लॉकच्या कालावधीत काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. ट्रेन क्रमांक १२१०३ पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस ११, १३ आणि २० जानेवारी रोजी दीड ते दोन तास उशिराने सुटेल

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:13 PM
Railway Breaking: प्रवाशांनो रेल्वेने प्रवास करताय? ‘या’ 16 विशेष गाड्या करण्यात आल्या रद्द

16 एक्सप्रेस रद्द (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

काही स्थानकांदरम्यान दुहेरीकरणाचे काम सुरू
विशेष ट्रैफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार
तब्बल 5 गाड्यांचे मार्ग बदलले जाणार

अकोला: मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागांतर्गत येणाऱ्या दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड आणि काष्टी स्थानकांदरम्यान दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. या कामासाठी प्री-नॉन इंटरलॉकिंग (प्री-एनआय) आणि नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआय) अंतर्गत विशेष ट्रैफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या मेगा ट्रॅफिक ब्लॉकमुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होणार असून, १६ महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

तसेच  ५ गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले. यामध्ये अमरावती, नागपूर, पुणे, नांदेड आणि जळगाव मार्गावरील प्रवाशांना मोठा फटका बसणार आहे. रेल्वे मार्गाच्या नियमित देखभालीसह पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी २४ जानेवारीपासून हा ब्लॉक कार्यान्वित होईल. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये प्रामुख्याने ११०२५ पुणे-अमरावती एक्सप्रेस (२४, २५ जानेवारी), ११०२६ अमरावती-पुणे एक्सप्रेस (२३, २४ जाने.), १२१२० अमरावती पुणे एक्सप्रेस (२५ जाने.), १२११३ पुणे-नागपूर गरीब रथ (२४ जाने.), १२११४ नागपूर पुणे गरीब रथ (२३ जाने.), २२१३९ पुणे-अजनी हमसफर (२४ जाने.) आणि २२१४० अजनी पुणे हमसफर (२५ जाने.) या गाड्यांचा समावेश आहे. तसेच पुणे-नदिड, पनवेल-नांदेड, दीड-निजामाबाद आणि दादर-साईनगर शिर्डी या गाड्यांच्या फेऱ्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.

तोच घारणेडा वास अन् तोच अस्वच्छ प्रवास..! भारतीय रेल्वेच्या तिकीटात वाढ मात्र सोयी सारख्याच

यशवंतपूर-चंदीगड एक्सप्रेस (२४ जानेवारी) मनमाड-मानें इगतपुरी-कल्याण-लोणावळा वळवण्यात आली. तसेच हुबळी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (२४ जानेवारी) लातूर-परळी मार्गे धावेल. जम्मूताची-पुणे एक्सप्रेस (२३ जानेकरी), हजरत निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस (२३. २४ जानेवारी) आणि पुणे-गोरखपूर एक्सप्रेस (२४ जानेवारी) या गाड्या लोणावळा-कर्जत-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी मार्गे आपल्या स्थळी पोहोचतील.

Railways Fare Hike: भारतीय रेल्वेने वाढवले तिकीट भाडे, ट्रेनचा प्रवास महागणार; कधीपासून होणार लागू

या गाड्या उशिराने धावणार

ब्लॉकच्या कालावधीत काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. ट्रेन क्रमांक १२१०३ पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस ११, १३ आणि २० जानेवारी रोजी दीड ते दोन तास उशिराने सुटेल. ट्रेन क्रमांक २२८४५ पुणे-हाटिया एक्सप्रेस १२, १८ आणि २१ जानेवारी रोजी २ तास १० मिनिटे उशिराने धावेल, तर गाडी क्रमांक ०२१३१ पुणे-जबलपूर एक्सप्रेस १९ जानेवारी रोजी १ तास ३० मिनिटे उशिराने रवाना होईल.

भारतीय रेल्वेने वाढवले तिकीट भाडे

आता रेल्वेने प्रवास करणे आता महाग होणार आहे. रेल्वेने प्रवासी भाडे वाढवले ​​आहे. हे भाडे २६ डिसेंबरपासून लागू होईल. तथापि, लोकल गाड्या आणि कमी अंतराच्या प्रवाशांच्या भाड्यात कोणतीही वाढ होणार नाही. या बदलामुळे चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे ₹६०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेने या भाडेवाढीची कारणेदेखील स्पष्ट केली आहेत.

Web Title: Sixteen special trains are cancelled in amravati akola central railway marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 07:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती
1

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…
2

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक
3

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल
4

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM