Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Case Regarding Alleged Financial Irregularities In The Savkhed Bhoi Gram Panchayat

सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण; १५ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन, उपोषणाची सांगता

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित निधी अपहार प्रकरणात कारवाईच्या मागणीसाठी प्रल्हाद हांडे यांनी केलेले उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. चौकशी अहवालात 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अपहार झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधी अपहार प्रकरणात दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दिव्यांग नागरिक प्रल्हाद नारायण हांडे यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर सुरू केलेले उपोषण मंगळवारी रात्री मागे घेतले. प्रशासनाकडून १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी उपोषणाची सांगता केली. प्रल्हाद हांडे यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी सावखेड भोई ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अपहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी अपहाराची रक्कम ग्रामपंचायत निधीत जमा केल्याचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

शासनाच्या ४ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र चौकशीत अनियमितता स्पष्ट होऊनही अद्याप कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप हांडे यांनी केला होता. याशिवाय तक्रारीच्या चौकशीसाठी वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात जावे लागल्याने मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले.

राज्यातील एमआरआय, सीटी स्कॅन व पीईटी सीटी स्कॅन प्रकल्पांना गती देणार : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

चौकशी अहवालानुसार दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांसाठी त्यांनी सोमवारी उपोषण सुरू केले होते. शासन नियमानुसार तक्रारीची चौकशी एका महिन्याच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी गटविकास अधिकारी मुकेश माहोर, जिल्हा परिषद सहाय्यक गटविकास अधिकारी एस. डी. तायडे, शिवसेना नेते दीपक बोरकर, ग्रामसेवक एन. एस. राठोड आणि विठ्ठल माने यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी चौकशी समितीच्या आदेशानुसार पुढील १५ दिवसांत आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. त्यानंतर प्रल्हाद हांडे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड

यावेळी गणेश हांडे, प्रवीण हांडे, बंडूराजे डोळस, नारायण जाधव, कांता हांडे, ज्ञानेश्वर टेकाळे, ज्ञानेश्वर माने, रविंद्र मगर, अमोल टेकाळे, वैभव ढोबळे, प्रवीण माने, यश पाटील, संतोष टेकाळे आदी उपस्थित होते. या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Case regarding alleged financial irregularities in the savkhed bhoi gram panchayat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 09:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Washim News : तुरीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती; शाश्वत वैज्ञानिक शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन
1

Washim News : तुरीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती; शाश्वत वैज्ञानिक शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन

Washim News : गोमातेसाठी मुस्लीम समाजाचा पुढाकार; कारंज्यात राष्ट्रीय एकात्मतेचा अनोखा संदेश
2

Washim News : गोमातेसाठी मुस्लीम समाजाचा पुढाकार; कारंज्यात राष्ट्रीय एकात्मतेचा अनोखा संदेश

Washim News : रिसोड तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; उकाड्यापासून दिलासा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
3

Washim News : रिसोड तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; उकाड्यापासून दिलासा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

मेहकर बसस्थानकाचे लोकार्पण, राज्यभर ई-बस सेवा विस्तारण्याचा महामंडळाचा निर्धार
4

मेहकर बसस्थानकाचे लोकार्पण, राज्यभर ई-बस सेवा विस्तारण्याचा महामंडळाचा निर्धार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune: कॉक्रोचेसच्या ५ मोठ्या मागण्या; छ. शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचा नकाशा NCERT च्या पुस्तकात समाविष्ट करा

Pune: कॉक्रोचेसच्या ५ मोठ्या मागण्या; छ. शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचा नकाशा NCERT च्या पुस्तकात समाविष्ट करा

Jun 11, 2026 | 09:45 PM
मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका

मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका

Jun 11, 2026 | 09:38 PM
Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

Jun 11, 2026 | 09:36 PM
Satara News : ‘देवस्थान इनाम जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करा’ आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी; शासनाविरोधात घोषणाबाजी

Satara News : ‘देवस्थान इनाम जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करा’ आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी; शासनाविरोधात घोषणाबाजी

Jun 11, 2026 | 09:32 PM
CJP Pune Protest: ‘…दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन छेडणार’; पुण्यातून अभिजीत दिपकेंचा इशारा

CJP Pune Protest: ‘…दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन छेडणार’; पुण्यातून अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Jun 11, 2026 | 09:27 PM
सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऊस बिल, ‘गोकुळ’विरोधातील १८ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; ‘या’ तारखेपर्यंत खात्यात पैसे जमा होणार

सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऊस बिल, ‘गोकुळ’विरोधातील १८ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; ‘या’ तारखेपर्यंत खात्यात पैसे जमा होणार

Jun 11, 2026 | 09:23 PM
सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण; १५ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन, उपोषणाची सांगता

सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण; १५ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन, उपोषणाची सांगता

Jun 11, 2026 | 09:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें