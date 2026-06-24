बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्य परिवहन महामंडळाने तिकिटामागे 2 रुपये स्वच्छता अधिभार आकारून चंद्रपूर विभागातून 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाख रुपये जमा केले आहेत. मात्र एवढा निधी गोळा होऊनही बसस्थानके आणि बसगाड्यांमधील स्वच्छतेची स्थिती समाधानकारक नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चंद्रपूर एसटी विभागाने 65 दिवसांत स्वच्छता अधिभारातून 58.50 लाख रुपये जमा केले.
  • अधिभार आकारूनही बसस्थानके आणि प्रसाधनगृहांच्या स्वच्छतेबाबत प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.
  • चंद्रपूर बसस्थानकाची स्वच्छता जबाबदारी लवकरच ‘स्मार्ट’ कंपनीकडे सोपवली जाणार आहे.
चंद्रपूर: राज्य परिवहन महामंडळाने १५ एप्रिलपासून प्रत्येक प्रवासी तिकिटावर २ रुपये ‘स्वच्छता अधिभार निधी’ आकारण्याचा निर्णय लागू केला आहे. प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारी ही रक्कम वैयक्तिक पातळीवर अल्प वाटत असली तरी राज्यभरात आणि विशेषतः चंद्रपूर विभागात या अधिभारातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होत आहे. मात्र, अधिभाराच्या बदल्यात बसस्थानके आणि बसगाड्यांमध्ये अपेक्षित दर्जाची स्वच्छता राखली जात नसल्याची तक्रार प्रवाशांकडून केली जात आहे.

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

चंद्रपूर एसटी विभागातून मागील ६५ दिवसात तब्बल २९ लाख २५ हजार प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. प्रत्येक तिकिटामागे २ रुपये या दराने विभागाने ५८ लाख ५० हजार रुपयांचा स्वच्छता अधिभार गोळा केला आहे. एवढी मोठी रक्कम जमा होत असताना चंद्रपूर मुख्य बसस्थानकासह अनेक बसस्थानकांवरील स्वच्छतेची अवस्था समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे.

चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असल्याने येथे प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून कामानिमित्त, शिक्षणासाठी तसेच विविध शासकीय कामांसाठी दररोज हजारो नागरिक एसटीचा वापर करतात. राज्य सरकारच्या ‘महिला सन्मान’ योजनेअंतर्गत महिलांना प्रवास भाड्‌यात ५० टक्के सवलत मिळत असल्याने महिला प्रवाशांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांकडून अतिरिक्त अधिभार आकारला जात असताना बसस्थानकांवरील स्वच्छता, साधनगृहांची देखभाल आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत समाधानकारक स्थिती दिसून येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

प्रवाशांकडून आकारला जाणारा स्वच्छता अधिभार आणि प्रत्यक्षातील स्वच्छतेची स्थिती यामध्ये तफावत दिसून येत असल्याने एसटी प्रशासनाने या निधीचा वापर अधिक पारदर्शकपणे करून बसस्थानके व बसगाड्यांची स्वच्छता सुधारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

स्वच्छतेची जबाबदारी जाणार कंपनीकडे

चंद्रपूर बसस्थानकाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी लवकरच ‘स्मार्ट’ कंपनीकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या एजन्सीकडून स्वच्छतेच्या कामाकडे अपेक्षित गांभीयनि लक्ष दिले जात नसल्याची चर्चा आहे. बसस्थानक परिसरात काही ठिकाणी कचरा साचलेला दिसून येतो, तर प्रसाधनगृहांच्या स्वच्छतेबाबतही प्रवाशांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत. स्वच्छता अधिभारातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर बसगाड्या धुणे, बसस्थानक परिसर स्वच्छ ठेवणे, चालक वाहकांच्या विश्रांती कक्षांची स्वच्छता, प्रसाधनगृहांची देखभाल तसेच अन्य स्वच्छता सुविधांसाठी केला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधांची स्थिती पाहता निधीचा वापर कितपत प्रभावीपणे होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

२६८ बस प्रवाशांच्या सेवेत

विभागात सध्या २६८ एसटी बसगाड्या कार्यरत आहेत. या बसमधून दररोज सरासरी ४५ हजार प्रवासी प्रवास करतात. परिणामी केवळ स्वच्छता अधिभाराच्या माध्यमातून विभागाला दररोज ९० हजार रुपये महसूल मिळत आहे. महिन्याला ही रक्कम लाखोंच्या घरात पोहोचत असून वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होण्याची शक्यता आहे.

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ‘या’ दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ

बसस्थानकाच्या स्वच्छतेचे काम स्मार्ट कंपनीला देण्यात आले आहे. स्वच्छतेची दररोज तपासणी केली जाते. स्वच्छतेत त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. – छगन दिवसे, विभागीय नियंत्रक, चंद्रपूर विभाग

Web Title: Chandrapur st collects 58 lakh 5 thousand cleanliness surcharge in 65 days passengers question poor hygiene

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 01:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!
1

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’
2

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?
3

Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?

Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…
4

Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

Jun 24, 2026 | 02:16 PM
Siuuu… CR7 इज Back; उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम

Siuuu… CR7 इज Back; उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम

Jun 24, 2026 | 02:12 PM
उरली सुरली लाज संपली! एकही सामना न जिंकता Pakistan सह ‘हे’ संघ Women’s T20 World Cup मधून बाहेर

उरली सुरली लाज संपली! एकही सामना न जिंकता Pakistan सह ‘हे’ संघ Women’s T20 World Cup मधून बाहेर

Jun 24, 2026 | 02:10 PM
CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड

Jun 24, 2026 | 02:08 PM
FIFA 2026 : १९५० च्या दशकातील कॅमेऱ्याने टिपलेले ‘FIFA World Cup 2026’ चे अप्रतिम दृश्य; फोटो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

FIFA 2026 : १९५० च्या दशकातील कॅमेऱ्याने टिपलेले ‘FIFA World Cup 2026’ चे अप्रतिम दृश्य; फोटो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jun 24, 2026 | 02:06 PM
Pune Crime: ‘मी तिला सून मानलं होतं…’; केतन अग्रवालच्या आईने सांगितली सियासोबतच्या नात्याची कहाणी

Pune Crime: ‘मी तिला सून मानलं होतं…’; केतन अग्रवालच्या आईने सांगितली सियासोबतच्या नात्याची कहाणी

Jun 24, 2026 | 01:57 PM
Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

Jun 24, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा