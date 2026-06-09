Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: राजुरा-आसिफाबाद मार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, वाहतुकीची समस्या गंभीर; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

राजुरा-आसिफाबाद-आदिलाबाद मार्गावर वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची समस्या गंभीर बनली असून वाहनचालक आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यावर फलक, खुर्च्या आणि विविध साहित्य ठेवल्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला असून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

Chandrapur News: राजुरा-आसिफाबाद मार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, वाहतुकीची समस्या गंभीर; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी

Chandrapur News: राजुरा-आसिफाबाद मार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, वाहतुकीची समस्या गंभीर; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राजुरा-आसिफाबाद-आदिलाबाद मार्गावर वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे.
  • दुकानदार आणि व्यावसायिकांकडून रस्त्यावर फलक, खुर्च्या व इतर साहित्य ठेवल्याने सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर बाधित होत आहे.
  • नागरिकांनी नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी केली आहे.
राजुरा-आसिफाबाद-आदिलाबाद या प्रमुख मार्गालगत वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना काही दुकानदारांनी दुकानांचे फलक थेट रस्त्यावर आणून ठेवले असून, काही व्यावसायिकांकडून खुर्च्या, विविध साहित्य तसेच इतर वस्तू सार्वजनिक रस्त्यावर ठेवण्यात येत असल्याने वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

छ. संभाजीनगरमध्ये मान्सून लांबला; सरासरीच्या केवळ ३६ टक्के पाऊस, शेतकरी चिंतेत; कृषी विभागाचा पेरणीबाबत महत्त्वाचा सल्ला

काही भंगार व्यावसायिक, चायनीज सेंटर चालक आणि इतर व्यावसायिकांनी रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण केल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी, अनेकदा किरकोळ अपघाताच्या घटनाही घडत असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

शहरातील विविध चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बॅनर, पोस्टर आणि जाहिराती लावण्यात आल्याने शहराच्या सौंदर्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी फलक आणि जाहिरातींचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली. आधीच शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर असताना रस्त्यावर फलक, खुच्र्चा आणि इतर साहित्य ठेवण्याचे प्रकार वाढल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

शहरांमध्ये प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवा

रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अतिक्रमण हटवून बसविण्यात आलेल्या गड्डू टाइल्सवरही पुन्हा अतिक्रमण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वाहतूक पोलिस प्रशासनाने संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत फलक तसेच बॅनर-पोस्टर हटवावेत, अशी मागणी केली. वेळेत योग्य उपाययोजना न केल्यास भविष्यात मोठ्या अपघातांची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलून प्रमुख मार्ग अतिक्रमणमुक्त करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Mumbai News: पवई तलावाचे अस्तित्व आले धोक्यात! दररोज सोडले जाते १८ दशलक्ष लीटर मलजल; महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष

प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी

राजुरा शहरातील प्रमुख मार्गावर दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर खासगी व्यवसायासाठी होत असल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्यावर ठेवण्यात आलेले फलक, खुर्चा, साहित्य तसेच अनधिकृत बॅनरमुळे वाहतूक कोंडी वाढत असून अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून रस्ते मोकळे करावेत, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.

Web Title: Encroachments on rajura asifabad adilabad road raise traffic concerns citizens demand immediate action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या महागाईमध्ये आणखी एक झटका! ‘या’ बँकेने वाढवले व्याजदर, Home Loan पासून Car Loan महागले
1

वाढत्या महागाईमध्ये आणखी एक झटका! ‘या’ बँकेने वाढवले व्याजदर, Home Loan पासून Car Loan महागले

उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?
2

उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

पेट्रोल – डिझेलचे दर धडाधड कोसळणार… भारतासाठी आली Good News, जुलैनंतर असं काय घडू शकतं ?
3

पेट्रोल – डिझेलचे दर धडाधड कोसळणार… भारतासाठी आली Good News, जुलैनंतर असं काय घडू शकतं ?

India-Russia Deal : भारताची रशियाला महाऑफर! रशियन जमिनीवरून करणार गेम चेंज? नेमका काय प्लॅन?
4

India-Russia Deal : भारताची रशियाला महाऑफर! रशियन जमिनीवरून करणार गेम चेंज? नेमका काय प्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टाटा मोटर्सने खरेदी केले होते जॅग्वार आणि रेंज रोव्हर हे ब्रॅंड ब्रिटन कडून! आर्थिक मंदीच्या काळातला टाटा मोटर्सचा मास्टरस्ट्रोक!

टाटा मोटर्सने खरेदी केले होते जॅग्वार आणि रेंज रोव्हर हे ब्रॅंड ब्रिटन कडून! आर्थिक मंदीच्या काळातला टाटा मोटर्सचा मास्टरस्ट्रोक!

Jun 09, 2026 | 02:53 PM
US Blacklist : ट्रम्प यांचा चीनला मोठा झटका! Alibaba, BYD सह अनेक दिग्गज कंपन्या अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये

US Blacklist : ट्रम्प यांचा चीनला मोठा झटका! Alibaba, BYD सह अनेक दिग्गज कंपन्या अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये

Jun 09, 2026 | 02:52 PM
कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; पिकअप अन् दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; पिकअप अन् दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

Jun 09, 2026 | 02:48 PM
Batwara First look: भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या जखमा पुन्हा उघडणार? सनी देओलच्या ‘बंटवारा 1947’चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

Batwara First look: भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या जखमा पुन्हा उघडणार? सनी देओलच्या ‘बंटवारा 1947’चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

Jun 09, 2026 | 02:47 PM
Welfare Fraud: निराधार महिला पेन्शन योजनेत मोठा SCAM;पती जिवंत असतानाही मृत दाखवून १,७५१ महिलांनी घेतला लाभ

Welfare Fraud: निराधार महिला पेन्शन योजनेत मोठा SCAM;पती जिवंत असतानाही मृत दाखवून १,७५१ महिलांनी घेतला लाभ

Jun 09, 2026 | 02:43 PM
Exclusive: ‘अभंग हा माझ्या संगीताचा – आयुष्याचा अविभाज्य घटक’, – राहुल देशपांडे

Exclusive: ‘अभंग हा माझ्या संगीताचा – आयुष्याचा अविभाज्य घटक’, – राहुल देशपांडे

Jun 09, 2026 | 02:41 PM
School Reopening : शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; उष्णतेमुळे पालक चिंतेत; आरोग्याला धोका होण्याची भीती

School Reopening : शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; उष्णतेमुळे पालक चिंतेत; आरोग्याला धोका होण्याची भीती

Jun 09, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें