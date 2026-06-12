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संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले, पोलीस बंदोबस्तात मनपाची हाय-व्होल्टेज कारवाई; ८ दिवसांचा अल्टिमेटम!

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:46 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने बनेवाडी परिसरात पोलीस बंदोबस्तात अनधिकृत नळजोडण्यांविरोधात धडक मोहीम राबवली. नागरिकांना नळ अधिकृत करण्यासाठी ८ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले

संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले

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विस्तार
  • संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले
  • पोलीस बंदोबस्तात मनपाची हाय-व्होल्टेज कारवाई
  • ८ दिवसांचा अल्टिमेटम!
छत्रपती संभाजीनगर, शहर प्रतिनिधी: संभाजीनगर शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी व अनधिकृत नळजोडण्यांना आळा घालण्यासाठी मनपाने गुरुवारी बनेवाडी परिसरात धडक मोहीम राबविली. पोलिस बंदोबस्तात सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली. मात्र नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने कारवाई तात्पुरती स्थगित करत संबंधितांना आठ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. महानगरपालिकेने यापूर्वीच पोलिस संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक प्रविणा यादव, उपनिरीक्षक नामदेव सुपे व त्यांच्या पथकाच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि विशेष पथकाने परिसरात पाहणी करून अनधिकृत नळजोडण्या शोधण्यास सुरुवात केली.

नागरिकांना तात्पुरता दिलासा

मोहिमेदरम्यान सहाय्यक अभियंता मिलिंद भामरे, पथक प्रमुख रोहित इंगळे, कनिष्ठ अभियंता अमित पंडागळे, विक्रांत सावंत, सुमित बोराडे यांच्यासह अनधिकृत नळजोडणी शोध व निर्मूलन पथकाने सहभाग घेतला. कारवाई सुरू असतानाच अतिरिक्त आयुक्त-२ कल्पिता पिंपळे यांच्या निर्देशानुसार तसेच नगरसेवक अब्दुल मतीन खान यांच्या विनंतीनंतर नागरिकांना दिलासा देत मोहीम तात्पुरती थांबविण्यात आली.

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आठ दिवसांनंतर थेट कारवाई

बनेवाडीतील अनधिकृत नळजोडणीधारकांना आठ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून जोडण्या नियमित कराव्यात. मुदत संपल्यानंतर कोणतीही पूर्वसूचना न देता नळजोडण्या तोडणे, दंडात्मक कारवाई करणे तसेच कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे अशा कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांनी सहकार्य करावे

यावेळी अनधिकृत नळजोडणीधारकांना आवश्यक कागदपत्रांसह संचिका तयार करून नियमानुसार जोडण्या अधिकृत करण्याचे आवाहन करण्यात आले. महानगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत कनेक्शन नियमित न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि नियोजनबद्ध वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

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Web Title: Unauthorized water connection holders in sambhajinagar rattled municipal corporation carries out high voltage crackdown under police protection

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:46 PM

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