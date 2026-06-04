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मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी; मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:33 PM IST
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सारांश

मराठवाड्यात मोसंबीचा भाव ८ ते १२ रुपयांपर्यंत कोसळल्याने उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी सण-समारंभात मिठाईऐवजी मोसंबी देण्याचे भावनिक आवाहन नागरिकांना केले आहे.

मोसंबीला 'मिठाईचा दर्जा' द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी (Photo Credit- X)

मोसंबीला 'मिठाईचा दर्जा' द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या!
  • दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी
  • मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी
विलास लाटे। नवराष्ट्र ढोरकीन: मराठवाड्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात मोसंबीला अत्यल्प दर मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोसंबीला केवळ फळ म्हणून नव्हे, तर ‘आरोग्यदायी मिठाई’ म्हणून समाजात मान्यता मिळावी, अशी भावनिक मागणी मोसंबी उत्पादक शेतकरी केली आहे.

मोसंबी हे मराठवाड्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही मोसंबीच्या बागांनी अनेक कुटुंबांना आधार दिला आहे. मुलांचे शिक्षण, विवाह, आरोग्य आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या सर्व गरजा मोसंबीच्या उत्पन्नावर भागवल्या जातात. मात्र आज उत्पादन खर्च प्रतिकिलो २० रुपयांपेक्षा अधिक असताना बाजारात केवळ ८ ते १२ रुपये किलो दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

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मोसंबीचे ब्रँडिंग व्हावे

महाराष्ट्रातील नागरिकांनी दरमहा केवळ एक किलो मोसंबी खरेदी करण्याचा संकल्प केला, तरी मोसंबीचा खप मौठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी बाजारभावात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. ‘मिठाईच्या डब्यासोबत मोसंबीची पिशवी हा संदेश प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचला, तर लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोसंबीला योग्य बाजारभाव मिळावा, तिचे ब्रेडिंग व्हावे आणि समाजाने या फळाला सन्मानाचे स्थान द्यावे, अशी अपेक्षा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

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Web Title: Marathwada mosambi farmers facing financial crisis appeal society to use as healthy sweet

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:33 PM

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