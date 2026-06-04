मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी; मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी

मोसंबी हे मराठवाड्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही मोसंबीच्या बागांनी अनेक कुटुंबांना आधार दिला आहे. मुलांचे शिक्षण, विवाह, आरोग्य आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या सर्व गरजा मोसंबीच्या उत्पन्नावर भागवल्या जातात. मात्र आज उत्पादन खर्च प्रतिकिलो २० रुपयांपेक्षा अधिक असताना बाजारात केवळ ८ ते १२ रुपये किलो दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
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शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ संचालक अनिल हजारे, दिपक हजारे, कैलास आढाव, सचिन हजारे, महादेव हजारे, पांडुरंग हजारे, मुरलीधर गहाळ, गणेश गहाळ, बापूराव गहाळ, विठ्ठल गहाळ, दिगंबर हजारे, देविदास हजारे, नामदेव गहाळ, ज्ञानदेव हजारे, सचिन थोटे, परसराम हजारे, भरत थोटे, प्रल्हाद गहाळ, शंकर सातपुते, कैलास गव्हाणे, योगेश गव्हाणे, मनोज हजारे, संदिप सातपुते, फेरोज पठाण, शिवनाथ हजारे, गणेश हजारे, संभाजी हजारे, अशोक भुकेले, भागवत हजारे, सुनिल हजारे, अशोक हजारे, संदिप हजारे, विठ्ठल काकडे, सुदाम गोजरे, कैलास गहाळ, विनायक रंधे, दिगंबर येरे, दिनकर हजारे, महेंद्र गव्हाणे, सूर्यकांत गव्हाण गव्हाणे, धर्मराज गव्हाणे, संपत झिने, पवन गोरे, रामदास गहाळ, अमोल गहाळ, दादासाहेब हजारे, नामदेव हजारे, बळीराम हजारे, रामेश्वर हजारे यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, कुणाच्या घरी भेट देताना, रुग्णांना भेटताना, वाढदिवस, सण-समारंभ किंवा लग्नकार्य यांसारख्या प्रसंगी मिठाईच्या डब्यासोबत मोसंबीची भेट देण्याची सवय लावावी. मोसंबी ही आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असून रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यास मदत करते. त्यामुळे ती प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांनी दरमहा केवळ एक किलो मोसंबी खरेदी करण्याचा संकल्प केला, तरी मोसंबीचा खप मौठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी बाजारभावात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. ‘मिठाईच्या डब्यासोबत मोसंबीची पिशवी हा संदेश प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचला, तर लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोसंबीला योग्य बाजारभाव मिळावा, तिचे ब्रेडिंग व्हावे आणि समाजाने या फळाला सन्मानाचे स्थान द्यावे, अशी अपेक्षा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
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