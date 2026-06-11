कामचुकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गय नाही, २ महिन्यांत थेट हकालपट्टी! छ. संभाजीनगर मनपा आयुक्तांचा कडक इशारा

महापालिकेतील सर्व विभागांनी ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन कामकाज डिजिटल पद्धतीने हाताळण्यावर भर द्यावा. कोणतीही संचिका अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नये यासाठी विभागप्रमुखांनी नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ई-ऑफिसचा वापर वाढविण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. शहरातील कचरा संकलन व्यवस्था अधिक वेळापत्रक नागरिकांना उपलब्ध करून देणार आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रत्येक घंटागाडीचे मॅपिंग करून ती कोणत्या भागात, कोणत्या वेळेत पोहोचेल याची माहिती नागरिकांना मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
महापालिकेतील कायमस्वरूपी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हजेरी अॅपच्या माध्यमातूनव नोंदविली जावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. विभागप्रमुखांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामावर नियमित देखरेख ठेवावी. दोन महिन्यांनंतर त्यांच्या कामगिरीचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार असून निक्रिय किवा अपुऱ्या कामगिरीच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
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स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात आलेली महापालिकेची विविध अॅप्स प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. या अॅप्समध्ये आवश्यक सुधारणा करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही विचार करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. नागरिकांना घरबसल्या विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिटमिटा येथील सफारी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली असून आगामी काळात आणखी वृक्षारोपण होणार आहे. या झाडांच्या संवर्धनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पड़ेगाव येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) शुद्ध पाणी पाइपलाइनद्वारे सफारी पार्क परिसरातील विहिरीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच नियोजित सरकारी जागेभोवती संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी आवश्यक अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.
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