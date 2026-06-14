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Mahabaleshwar: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:26 PM IST
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सारांश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने महाबळेश्वर तालुक्यातील दुर्गम कोयना–कांदाटी खोऱ्यातील २५० गरजू विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यात आले. ४ ते ५ किमी पायी चालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली!
  • एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट
  • मुलांना मोठा दिलासा
पाचगणी : महाबळेश्वर तालुक्यातील कोयना–कांदाटी खोऱ्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा उपक्रम राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आला. या भागातील गरीब व गरजू शेतकरी कुटुंबातील तब्बल २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमामुळे दररोज शाळेत जाण्यासाठी चार ते पाच किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोयना–कांदाटी परिसर हा डोंगराळ व काही प्रमाणात दुर्गम भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागातील अनेक गावे अद्यापही शिक्षण, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करताना दिसतात. विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लांब अंतर पायी चालत जावे लागत असल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन शिक्षणावर होत असल्याची बाब अनेकदा समोर आली होती.

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या अडचणीची दखल घेत सामाजिक बांधिलकी जपत हा उपक्रम हाती घेतला. त्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वितरण करण्यात आले. नवीन सायकल मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि पालकांच्या डोळ्यांतील समाधान हे या उपक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले.

स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गावी येत असताना अनेक वेळा त्यांनी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून पायी जाताना पाहिले होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जवळून अनुभवल्यानंतर त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी स्वरूपाचा उपाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातूनच २५० विद्यार्थ्यांना २५० सायकली देण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला.

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या सायकलींमुळे विद्यार्थ्यांचा शाळेत जाण्याचा वेळ कमी होणार असून अभ्यासासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. तसेच दररोजचा शारीरिक थकवाही कमी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.

या प्रसंगी उपस्थित नागरिकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली ही मदत केवळ सायकल वाटपापुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी दिलेली प्रेरणा असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

शिक्षणासाठीची धडपड आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अशा उपक्रमांतून अधिक प्रभावीपणे दिसून येतो. कोयना–कांदाटी खोऱ्यातील विद्यार्थ्यांसाठी हा दिवस संस्मरणीय ठरला असून पुढील अनेक वर्षे या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात या सायकली शिक्षणाचा नवा प्रवास घडवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

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Web Title: Deputy chief minister eknath shinde gifts bicycles to 250 students from koyna kandati1253241

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:26 PM

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