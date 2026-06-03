Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Government Of Maharashtra Decided Conduct Inquiry Financial Transactions Of Pune University Sndt And Ycm University Breaking News

‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

Updated On: Jun 03, 2026 | 06:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेली शुल्के, शिष्यवृत्ती, फी सवलती, महसूल गळती, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, नोंदणी, ईआरपी प्रणालीतील नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जाणार आहे.

'विद्ये'च्या मंदिरात 'आर्थिक' अंधार? 'या' मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

राज्य शासन तीन मोठ्या विद्यापीठांची चौकशी करणार (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

१. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
२. एसएनडीटी (SNDT) महिला विद्यापीठ
३. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ

सोनाजी गाढवे /पुणे: राज्य शासनाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे उच्च शिक्षण विभागाने या संदर्भातील आदेश जारी करत संबंधित (Education) विद्यापीठांच्या विविध आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शासनाच्या १३ मार्च २०२६ च्या निर्णयानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सन २०१७-१८ ते २०२५-२६ या कालावधीतील व्यवहारांचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. या ऑडिटची जबाबदारी मुकुंद चितळे अँड कंपनी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासाठी अनुक्रमे चॉईस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि कीर्तने अँड पंडित एलएलपी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या दोन्ही विद्यापीठांतील २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील व्यवहारांची तपासणी होणार आहे.

फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेली शुल्के, शिष्यवृत्ती, फी सवलती, महसूल गळती, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, नोंदणी, ईआरपी प्रणालीतील नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच कर्मचारी वेतन, मानधन, अतिरिक्त कामाचे मोबदले, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना करण्यात आलेली देयके आणि संभाव्य बनावट कर्मचारी नोंदींचीही तपासणी होणार आहे.

खरेदी प्रक्रिया, कंत्राटे, विकासकामे, प्रयोगशाळा साहित्य, ग्रंथालय मालमत्ता, संशोधन निधी आणि विविध अनुदानांच्या वापराची छाननी करण्यात येणार आहे. वाढीव दराने खरेदी, अपूर्ण कामांसाठी झालेली देयके, निधीचा गैरवापर किंवा नियमबाह्य खर्च यांचा शोध घेण्यावर विशेष भर राहणार आहे.

याशिवाय आरक्षण प्रवर्गातील बनावट प्रमाणपत्रे, ईडब्ल्यूएसचा गैरवापर, एनआरआय व क्रीडा कोट्यातील संभाव्य गैरप्रकार, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, गुणांमध्ये फेरफार आणि ग्रेस मार्क्सच्या वापराची तपासणी केली जाणार आहे. विद्यापीठांच्या आयटी प्रणाली, सायबर सुरक्षा, डिजिटल नोंदी, बँक खाती, मुदत ठेवी, देणगी निधी आणि कॉर्पस फंडाचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित विद्यापीठांना आवश्यक सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले असून, ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतरचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यापीठांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Government of maharashtra decided conduct inquiry financial transactions of pune university sndt and ycm university breaking news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 06:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकरी कर्जमाफी मंजूर तरीही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, “केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही तर…”
1

शेतकरी कर्जमाफी मंजूर तरीही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, “केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही तर…”

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप
2

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

बुलढाणा शहरात काँग्रेसकडून भव्य आसूड मोर्चा, वाढती महागाई, इंधन टंचाई, नीटपेपरफुटी वरून काँग्रेसचे जोरदार आंदोलन
3

बुलढाणा शहरात काँग्रेसकडून भव्य आसूड मोर्चा, वाढती महागाई, इंधन टंचाई, नीटपेपरफुटी वरून काँग्रेसचे जोरदार आंदोलन

लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा
4

लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय

Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय

Jun 03, 2026 | 07:10 AM
‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

Jun 03, 2026 | 06:50 AM
पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप…! संकष्टी चतुर्थीनिमित्त नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप…! संकष्टी चतुर्थीनिमित्त नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jun 03, 2026 | 05:30 AM
WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी

WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी

Jun 03, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…

Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…

Jun 03, 2026 | 12:30 AM
ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

Jun 02, 2026 | 11:34 PM
विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

Jun 02, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM