Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Imd Rain Alert Conditions For Heavy Rainfall Across Maharashtra Develop After Next Week Latest Weather Update

Maharashtra Rain Alert: हे कसले नवीन संकट! मोठा पाऊस येणार की नाही? वाचा सविस्तर…

Updated On: Jun 08, 2026 | 08:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे शहर आणि परिसरात सोमवारी (ता. ८) कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५.८ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहिले आणि दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण दिसून आले.

Maharashtra Rain Alert: हे कसले नवीन संकट! मोठा पाऊस येणार की नाही? वाचा सविस्तर…

पावसासाठी पुढील आठवड्याची प्रतीक्षा (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मोसमी वाऱ्यांची गती मंदावली
मोठ्या पावसासाठी पुढील आठवड्याची प्रतीक्षा
नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा वेग किंचित मंदावला

पुणे: नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा वेग किंचित मंदावल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांची आगेकूच तळकोकणात स्थिरावली आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात मोसमी वाऱ्यांचे आगमन होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाची स्थिती पुढील आठवड्यानंतर निर्माण होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रविवारी मोसमी वाऱ्यांनी ईशान्य भारत आणि बंगालच्या उपसागरात पुढे सरकत मिझोराम, मणिपूर, नागालँड तसेच त्रिपुरा, मेघालय, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांपर्यंत प्रगती केली. महाराष्ट्रात मात्र मोसमी वाऱ्यांच्या स्थितीत अद्याप बदल झालेला नाही. सध्या मोसमी वाऱ्यांची उत्तरेकडील सीमा देवगडमधून जात आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत मोसमी वारे राज्यातील इतर भागांत पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत राज्याच्या अंतर्गत भागांत तुरळक ठिकाणी, तर किनारी भागांत अनेक ठिकाणी पावसाचा जोर हळूहळू वाढण्याची शक्यता आहे. ८ ते १० जूनदरम्यान किनारी भागात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?

पुणे शहर आणि परिसरात सोमवारी (ता. ८) कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५.८ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहिले आणि दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण दिसून आले. दरम्यान, विदर्भ, उत्तर व मध्य महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्याच्या काही भागांत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता असून तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहू शकते. पुढील दोन दिवस रात्रीचे किमान तापमान २६ ते ३२ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

मंगळवारी (ता. ९) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची तर किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज असून दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण राहील, असे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Mumbai Rain: मुंबईकरांची प्रतिक्षा अखेर संपली! अंधेरी, सांताक्रुझमध्ये पावसाची दमदार सुरुवात…

केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री

केरळमध्ये अखेर मान्सून दाखल झाला असून यावर्षी तो नेहमीपेक्षा सुमारे तीन दिवस उशिरा दाखल झाला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मान्सूनच्या आगमनासाठी सध्या परिस्थिती अनुकूल होत आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांत तो दक्षिण महाराष्ट्रात पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, विदर्भ भागातील लोकांना आणि शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागेल. विदर्भात मान्सून १५ जूननंतरच दाखल होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Imd rain alert conditions for heavy rainfall across maharashtra develop after next week latest weather update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बारामतीतील वादळग्रस्त भागातील जनजीवन तातडीने पूर्ववत करा; DCM सुनेत्रा पवारांचे निर्देश
1

बारामतीतील वादळग्रस्त भागातील जनजीवन तातडीने पूर्ववत करा; DCM सुनेत्रा पवारांचे निर्देश

Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा
2

Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…
3

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…

Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली
4

Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नाशिक प्रकरणात ‘टीसीएस’ मलेशियाचा थेट संबंध, झाकीर नाईक, ‘एमआयएम’ नेत्यांची चौकशी करावी, संजय निरुपम यांची मागणी

नाशिक प्रकरणात ‘टीसीएस’ मलेशियाचा थेट संबंध, झाकीर नाईक, ‘एमआयएम’ नेत्यांची चौकशी करावी, संजय निरुपम यांची मागणी

Jun 08, 2026 | 08:35 PM
सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास, नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास, नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Jun 08, 2026 | 08:22 PM
Grey Hair: तरुण वयात केस पांढरे होत आहेत? ‘या’ सवयी बदला, नाहीतर वाढू शकते समस्या

Grey Hair: तरुण वयात केस पांढरे होत आहेत? ‘या’ सवयी बदला, नाहीतर वाढू शकते समस्या

Jun 08, 2026 | 08:22 PM
India-Russia Deal : भारताची रशियाला महाऑफर! रशियन जमिनीवरून करणार गेम चेंज? नेमका काय प्लॅन?

India-Russia Deal : भारताची रशियाला महाऑफर! रशियन जमिनीवरून करणार गेम चेंज? नेमका काय प्लॅन?

Jun 08, 2026 | 08:20 PM
Maharashtra Rain Alert: हे कसले नवीन संकट! मोठा पाऊस येणार की नाही? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Rain Alert: हे कसले नवीन संकट! मोठा पाऊस येणार की नाही? वाचा सविस्तर…

Jun 08, 2026 | 08:15 PM
जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या या आहेत आवडत्या कार! आत्ताच जाणून घ्या

जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या या आहेत आवडत्या कार! आत्ताच जाणून घ्या

Jun 08, 2026 | 08:10 PM
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा पहिला टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण होणार; पीयूष गोयल यांची महत्त्वपूर्ण विधान

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा पहिला टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण होणार; पीयूष गोयल यांची महत्त्वपूर्ण विधान

Jun 08, 2026 | 07:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें