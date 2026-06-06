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कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे पोफळी, कॉडफणसवणे, शिरगाव आणि मुंढे या गावांच्या नळपाणी पुरवठ्यावर पुढील महिनाभर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींना पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश कोयना सिंचन विभागाने दिले आहेत.

कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

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विस्तार
  • कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या स्तर-१ व स्तर-२ मधील तातडीच्या दुरुस्तीमुळे ८ जून ते ८ जुलै २०२६ दरम्यान संपूर्ण जलवहन प्रणाली बंद राहणार आहे.
  • यामुळे पोफळी, कॉडफणसवणे, शिरगाव आणि मुंढे गावांच्या नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होणार नाही.
  • प्रभावित गावांमध्ये पाणीटंचाई टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतींना पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या स्तर-१ व स्तर-२ मधील महत्त्वाचे उपांग असलेल्या आपत्कालीन झडप भुयार (ई.व्ही.टी.) आणि उल्लोळक विहिरीच्या तातडीच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे पोफळी, कॉडफणसवणे, शिरगाव आणि मुंढे गावांच्या नळपाणी पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींनी नागरिकांसाठी पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश कोयना सिंचन विभागाने दिले आहेत.

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कोयना बांधकाम विभाग क्रमांक १, कोयनानगर यांच्या नियोजनानुसार कोयना जलविद्युत प्रकल्प स्तर-१ व स्तर-२ च्या उल्लोळक विहिरीचे टप्पा-२ अंतर्गत तातडीचे दुरुस्ती काम ८ जून २०२६ ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या कालावधीत स्तर-१ व स्तर-२ ची संपूर्ण जलवहन प्रणाली बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता यांनी दिली आहे.

सध्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ई.व्ही.टी. उद्भवावर आधारित पोफळी–कॉडफणसवणे तसेच शिरगाव–मुंढे या गावांच्या नळपाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. मात्र दुरुस्तीच्या काळात या योजनांसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होणार नसल्याने संबंधित गावांतील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

याबाबत कोयना सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी शिरगाव, पोफळी व कॉडफणसवणे ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना पत्र पाठवून दुरुस्तीच्या कालावधीत पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच या पत्राची प्रत सातारा सिंचन मंडळ, कोयना बांधकाम विभाग, पंचायत समिती चिपळूण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. दरम्यान, महिनाभर चालणाऱ्या या दुरुस्ती कामामुळे प्रभावित गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागणार असून ग्रामपंचायतींसमोर टँकर, विहिरी अथवा अन्य माध्यमांतून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

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पत्रात म्हटलं आहे की, को. ज. वि. प्र. स्तर- १ व २ चे महत्वाचे उपांग असणाऱ्या आपत्कालीन झडप भुयार (ई. व्ही. टी.) हा उद्भव धरुन १) पोफळी कॉडफणसवणे २) शिरगाव मुंढे नळ पाणी पुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण विभागामार्फत कार्यान्वीत करण्यात आल्या आहेत. कार्यकारी अभियंता, कोयना बांधकाम विभाग क्र. १, कोयनानगर यांनी संदर्भिय पत्रान्वये कळविलेनुसार को ज. वि. प्र. स्तर १ व २ चे उल्लोळक विहीरीचे तातडीचे दुरुस्तीचे काम टप्पा-२ दि. ०८/०६/२०२६ ते दि. ०८/०७/२०२६ करण्याचे नियोजन आहे. या कालावधीत स्तर १ व २ ची जलवहन प्रणाली पुर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे या बंद कालावधीत ई. व्ही. टी. उद्भव धरुन राबविण्यात आलेल्या मौजे पोफळी, कॉडफणसवणे व शिरगांव, मुंढे या गावांच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी पाणी उपलब्ध होणार नाही. तरी दुरुस्तीच्या कालावधीत संबंधीत नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था आपले स्तरावरुन करण्यात यावी.

Web Title: Koyna hydroelectric project repairs to disrupt water supply in four villages for a month

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:07 AM

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