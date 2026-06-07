कराड उड्डाणपुलाच्या कामाची खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडून पाहणी, कामाला गती देण्याच्या सूचना

कराड : सातारा लोकसभा मतदारसंघातील कराड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सहापदरी उड्डाणपुलाच्या सुरू असलेल्या बांधकामाची खासदार उदयनराजे भोसले यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच सुरक्षिततेच्या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
कराड शहरातील हा उड्डाणपूल शेंद्रे ते नेर्ले या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असून, त्याची लांबी सुमारे ३.४७ किलोमीटर आहे. संपूर्ण शेंद्रे-नेर्ले महामार्ग प्रकल्पाची किंमत सुमारे २,२२० कोटी रुपये असून, उड्डाणपुलासाठी अंदाजे ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यावेळी बोलताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कराड शहरासह परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि अडथळामुक्त होण्यास मदत मिळणार आहे. अपघातांचे प्रमाणही घटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या पाहणी दौऱ्यावेळी कराड दक्षिणचे आमदार अतुल भोसले, कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे, माजी आमदार आनंदराव पाटील, सुनील काटकर, काका धुमाळ, नयन निकम, चिन्मय कुलकर्णी, अॅड. विनीत पाटील, अभिजित गावडे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
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