Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा चौथा टप्पा आहे. नुकताच त्यांनी मराठवाड्यातील जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि बीड या जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. आता खासदार डॉ. शिंदे ५ व ६ जून रोजी खान्देशात येणार आहेत. शुक्रवारी ५ जून रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथे सकाळी १०.०० वाजता अक्कलकुवा, शहादा या मतदार संघाची आढावा बैठक होईल. दुपारी १.०० वाजता नंदुरबार येथे नवापूर व नंदुरबार विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतील. संध्याकाळी ५.०० वाजता धुळ्यामध्ये साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर, धुळे ग्रामीण, धुळे शहर या मतदार संघांचा खासदार डॉ. शिंदे आढावा घेणार आहेत. यानंतर रात्री जळगाव येथे शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला खासदार डॉ. शिंदे उपस्थित राहणार आहेत.
शिवसंवाद दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी ६ जून रोजी सकाळी १०.०० वाजता चाळीसगाव येथे पाचोरा, एरंडोल आणि चाळीसगाव या विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेणार आहेत. दुपारी २.३० वाजता अमळनेर येथे चोपडा, जळगाव ग्रामीण आणि अमळनेर या मतदार संघांचा आढावा घेणार आहेत. संध्याकाळी ७.०० वाजता मुक्ताईनगर येथे रावेर, मुक्ताईनगर, भुसावळ आणि जामनेर या विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेण्यात येईल, असे शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यात १०० विधानसभा, २२ जिल्ह्यांत खासदार डॉ. शिंदेंचा ‘शिवसंवाद दौरा’ होणार आहेत. यावेळी आढावा बैठकांमध्ये एसआयआर मोहीम, बूथ लेव्हल एजंट्स नियुक्तींबाबत खासदार डॉ. शिंदे मार्गदर्शन करतील. या बैठकीत कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी खासदार डॉ. शिंदे थेट संवाद साधतील. खान्देशनंतर खासदार डॉ. शिंदे यांचा पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात शिवसंवाद दौरा होणार आहे.
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