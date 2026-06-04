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Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

Updated On: Jun 04, 2026 | 05:52 PM IST
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सारांश

मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम आणि आगामी निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे 5 आणि 6 जून रोजी दोन दिवसीय खान्देश दौऱ्यावर येणार आहेत. ‘शिवसंवाद दौऱ्या’च्या चौथ्या टप्प्यात ते नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील 19 विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेणार आहेत.

मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

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विस्तार
  • शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा खान्देशात शिवसंवाद दौरा
  • नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील १९ विधानसभा मतदार संघाचा आढावा
  • मराठवाड्यानंतर खासदार डॉ. शिंदे यांच्या खान्देशात बैठकांचा धडाका
मुंबई : मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम आणि आगामी निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे दोन दिवसांच्या खान्देश दौऱ्यावर येणार आहेत. ५ आणि ६ जून रोजी खासदार डॉ. शिंदे यांचा शिवसंवाद दौरा खान्देशात होणार असून यात नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील १९ विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेणार आहेत. या दौऱ्यासाठी खासदार डॉ. शिंदेंसोबत नंदुरबार आणि जळगाव जिल्हा संपर्क मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री दादाजी भुसे, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी व राज्य संघटन प्रमुख माजी खासदार आनंद परांजपे उपस्थित राहणार आहेत.

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खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा चौथा टप्पा आहे. नुकताच त्यांनी मराठवाड्यातील जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि बीड या जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. आता खासदार डॉ. शिंदे ५ व ६ जून रोजी खान्देशात येणार आहेत. शुक्रवारी ५ जून रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथे सकाळी १०.०० वाजता अक्कलकुवा, शहादा या मतदार संघाची आढावा बैठक होईल. दुपारी १.०० वाजता नंदुरबार येथे नवापूर व नंदुरबार विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतील. संध्याकाळी ५.०० वाजता धुळ्यामध्ये साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर, धुळे ग्रामीण, धुळे शहर या मतदार संघांचा खासदार डॉ. शिंदे आढावा घेणार आहेत. यानंतर रात्री जळगाव येथे शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला खासदार डॉ. शिंदे उपस्थित राहणार आहेत.

शिवसंवाद दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी ६ जून रोजी सकाळी १०.०० वाजता चाळीसगाव येथे पाचोरा, एरंडोल आणि चाळीसगाव या विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेणार आहेत. दुपारी २.३० वाजता अमळनेर येथे चोपडा, जळगाव ग्रामीण आणि अमळनेर या मतदार संघांचा आढावा घेणार आहेत. संध्याकाळी ७.०० वाजता मुक्ताईनगर येथे रावेर, मुक्ताईनगर, भुसावळ आणि जामनेर या विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेण्यात येईल, असे शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

खान्देशनंतर पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भाचा होणार दौरा

राज्यात १०० विधानसभा, २२ जिल्ह्यांत खासदार डॉ. शिंदेंचा ‘शिवसंवाद दौरा’ होणार आहेत. यावेळी आढावा बैठकांमध्ये एसआयआर मोहीम, बूथ लेव्हल एजंट्स नियुक्तींबाबत खासदार डॉ. शिंदे मार्गदर्शन करतील. या बैठकीत कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी खासदार डॉ. शिंदे थेट संवाद साधतील. खान्देशनंतर खासदार डॉ. शिंदे यांचा पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात शिवसंवाद दौरा होणार आहे.

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Web Title: Dr shrikant shinde khandesh shivsamvad tour election review june 2026

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Published On: Jun 04, 2026 | 05:52 PM

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