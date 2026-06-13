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Mumbai Ahmedabad Bullet Train : भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

Mumbai Ahmedabad Bullet Train : मुंबई ते अहमदाबाद अवघ्या 2 तासांत जोडणाऱ्या भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत नवे अपडेट समोर आले आहे. हायस्पीड रेल्वे सेवेला सुरुवात नेमकी कधी आणि कोणत्या दिवशी होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली असून प्रकल्पाच्या कामाला वेग दिला जात आहे.

भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

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विस्तार
  • भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार?
  • मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर
  • मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर
Mumbai Ahmedabad Bullet Train News Marathi : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (MAHSR) प्रकल्पाबाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची तारीख जाहीर केली आहे. हा देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर असून, तो वेग, कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत नवीन मापदंड प्रस्थापित करत आहे. नागरी बांधकाम, पूल बांधकाम आणि बोगदा खोदण्याच्या कामातील लक्षणीय प्रगती प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेने सुरू असलेली प्रगती दर्शवते. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या बांधकामाचा आवाका प्रकल्पाच्या विविध पैलूंमध्ये सुरू असलेली प्रगती दर्शवतो. शिवाय, प्रगत तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी प्रणालींचा अवलंब केल्याने हाय-स्पीड रेल्वे विकासातील देशांतर्गत क्षमता मजबूत होत आहे. या कॉरिडॉरवरील पहिली हाय-स्पीड रेल्वे सेवा ऑगस्ट २०२७ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

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भारताची पहिली बुलेट ट्रेन

देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनच्या शुभारंभाची अंतिम मुदत निश्चित झाली आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षी १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी ही ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पहिली ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर धावेल. हा प्रकल्प जपानच्या शिंकांसेन तंत्रज्ञानावर आधारित पूर्ण केला जात आहे. केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेन कशी दिसेल याचे मॉडेल आधीच प्रसिद्ध केले आहेत.

मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर

मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर ५०८ किलोमीटर लांबीचा असेल. या मार्गावर पहिली बुलेट ट्रेन धावेल. या कॉरिडॉरवरील पहिली ट्रेन स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी सुरू केली जाईल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः अलीकडेच ही घोषणा केली. एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या प्रवासाला दोन तासांपेक्षा कमी वेळ लागेल.

या मार्गावर एकूण १२ स्थानके

प्रस्तावित स्थानकांमध्ये अहमदाबाद, साबरमती, आनंद, वडोदरा, भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, ठाणे आणि मुंबई यांचा समावेश आहे. बीईएमएल (BEML) सध्या या मार्गावर धावणारी पहिली बुलेट ट्रेन तयार करत आहे.

भारताचा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प

ट्रेनचे डबे देशातच तयार केले जात आहेत. बुलेट ट्रेन स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केली जात आहे. अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडॉरवरील सर्व काम २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला जाईल आणि मार्गाच्या पूर्ण झालेल्या भागांवर बुलेट ट्रेनची वाहतूक प्रथम सुरू होईल.

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Web Title: Mumbai ahmedabad bullet train service start date new update

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Published On: Jun 13, 2026 | 02:35 PM

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