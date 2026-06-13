Mumbai Ahmedabad Bullet Train : भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन
देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनच्या शुभारंभाची अंतिम मुदत निश्चित झाली आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षी १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी ही ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पहिली ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर धावेल. हा प्रकल्प जपानच्या शिंकांसेन तंत्रज्ञानावर आधारित पूर्ण केला जात आहे. केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेन कशी दिसेल याचे मॉडेल आधीच प्रसिद्ध केले आहेत.
मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर ५०८ किलोमीटर लांबीचा असेल. या मार्गावर पहिली बुलेट ट्रेन धावेल. या कॉरिडॉरवरील पहिली ट्रेन स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी सुरू केली जाईल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः अलीकडेच ही घोषणा केली. एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या प्रवासाला दोन तासांपेक्षा कमी वेळ लागेल.
प्रस्तावित स्थानकांमध्ये अहमदाबाद, साबरमती, आनंद, वडोदरा, भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, ठाणे आणि मुंबई यांचा समावेश आहे. बीईएमएल (BEML) सध्या या मार्गावर धावणारी पहिली बुलेट ट्रेन तयार करत आहे.
ट्रेनचे डबे देशातच तयार केले जात आहेत. बुलेट ट्रेन स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केली जात आहे. अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडॉरवरील सर्व काम २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला जाईल आणि मार्गाच्या पूर्ण झालेल्या भागांवर बुलेट ट्रेनची वाहतूक प्रथम सुरू होईल.
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