Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vakola BKC Flyover: वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Updated On: Jun 06, 2026 | 03:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील वकोला आणि BKC दरम्यानचा प्रवास लवकरच अधिक जलद होणार असून संबंधित फ्लायओव्हरचे तब्बल 98 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर वकोला ते BKC प्रवासासाठी केवळ 5 ते 10 मिनिटे लागण्याची शक्यता आहे. फ्लायओव्हरच्या उद्घाटनाची तारीख आणि अंतिम कामांबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत!
  • 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत
  • प्रकल्प अंतिम टप्प्यात
Vakola BKC Flyover News Marathi : मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत असून वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) कडे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी आनंदाची बातमी. बहुप्रतिक्षित वाकोला-बीकेसी उड्डाणपूल आता पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) माहितीनुसार, अंदाजे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम पुढील १० ते १२ दिवसांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत उड्डाणपुलावर वाहतूक पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, या उड्डाणपुलामुळे वाकोला आणि बीकेसी दरम्यानचा प्रवास लक्षणीयरीत्या सुलभ होईल. सध्या, या मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांचा बराच वेळ वाया जातो. मात्र, नवीन उड्डाणपुलामुळे हे अंतर केवळ ५ ते १० मिनिटांत पार होईल.

नवी मुंबई विमानतळावर शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचे अनावरण; दि. बा. पाटील यांचेच नाव कायम राहणार; फडणवीसांची मोठी घोषणा

सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड विस्तार प्रकल्पांतर्गत तीन उड्डाणपूल बांधण्यात आले होते. त्यापैकी दोन आधीच वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत, परंतु बीकेसी-वाकोला उड्डाणपुलाला विविध कारणांमुळे वारंवार विलंब झाला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा नवीन मुदती जाहीर करण्यात आल्या. सुरुवातीला, हे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले होते, पण तसे झाले नाही. आता, बहुतांश काम पूर्ण झाल्यामुळे, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आचारसंहितेमुळे उद्घाटनाला विलंब

काम पूर्ण होताच उड्डाणपूल खुला करण्याची योजना होती. तथापि, विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. परिणामी, २५ जूनपूर्वी उद्घाटन होऊ शकत नाही. आचारसंहिता उठवल्यानंतर या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रवासाच्या वेळेत २५ मिनिटांची घट

सुमारे १.२ किलोमीटर लांबीच्या या दुपदरी उड्डाणपुलासाठी ६४५ कोटी रुपये खर्च आला आहे. या पुलामुळे वाकोला जंक्शन, आंबेडकर चौक, युनिव्हर्सिटी कॅम्पस आणि बीकेसीकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला गती मिळेल. एमएमआरडीएच्या मते, हा पूल सुरू झाल्यामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, वाकोला आणि बीकेसी दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत २० ते २५ मिनिटांची घट होईल. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील संपर्क सुधारण्यास मदत होईल.

ST Employees: आर्थिक संकटात लालपरी! ७ हजार कोटींच्या थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रताप सरनाईकांकडे साकडे

Web Title: Vakola bkc flyover 98 percent work complete opening date update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Environment News: पर्यावरणासाठी मोठे पाऊल! मुंबईतील कचरा डेपोचे होणार जंगलात रूपांतर, ‘रीरूट’ उपक्रमांतर्गत 15 हजार वृक्ष लागवड
1

Environment News: पर्यावरणासाठी मोठे पाऊल! मुंबईतील कचरा डेपोचे होणार जंगलात रूपांतर, ‘रीरूट’ उपक्रमांतर्गत 15 हजार वृक्ष लागवड

Air India Building: एअर इंडियाची २३ मजली इमारत आता महाराष्ट्र सरकारची! १,६०१ कोटी रुपयांचा मोठा करार पूर्ण
2

Air India Building: एअर इंडियाची २३ मजली इमारत आता महाराष्ट्र सरकारची! १,६०१ कोटी रुपयांचा मोठा करार पूर्ण

Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली
3

Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली
4

Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

Jun 06, 2026 | 04:47 PM
पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

Jun 06, 2026 | 04:45 PM
Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Jun 06, 2026 | 04:37 PM
मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

Jun 06, 2026 | 04:28 PM
Free Ration Scheme : 63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

Free Ration Scheme : 63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

Jun 06, 2026 | 04:28 PM
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बिसलेरीचा पुढाकार; महाराष्ट्र-गोव्यात ४० हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बिसलेरीचा पुढाकार; महाराष्ट्र-गोव्यात ४० हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

Jun 06, 2026 | 04:19 PM
IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत

IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत

Jun 06, 2026 | 04:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें