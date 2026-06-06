Vakola BKC Flyover: वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

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सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड विस्तार प्रकल्पांतर्गत तीन उड्डाणपूल बांधण्यात आले होते. त्यापैकी दोन आधीच वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत, परंतु बीकेसी-वाकोला उड्डाणपुलाला विविध कारणांमुळे वारंवार विलंब झाला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा नवीन मुदती जाहीर करण्यात आल्या. सुरुवातीला, हे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले होते, पण तसे झाले नाही. आता, बहुतांश काम पूर्ण झाल्यामुळे, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काम पूर्ण होताच उड्डाणपूल खुला करण्याची योजना होती. तथापि, विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. परिणामी, २५ जूनपूर्वी उद्घाटन होऊ शकत नाही. आचारसंहिता उठवल्यानंतर या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे.
सुमारे १.२ किलोमीटर लांबीच्या या दुपदरी उड्डाणपुलासाठी ६४५ कोटी रुपये खर्च आला आहे. या पुलामुळे वाकोला जंक्शन, आंबेडकर चौक, युनिव्हर्सिटी कॅम्पस आणि बीकेसीकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला गती मिळेल. एमएमआरडीएच्या मते, हा पूल सुरू झाल्यामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, वाकोला आणि बीकेसी दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत २० ते २५ मिनिटांची घट होईल. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील संपर्क सुधारण्यास मदत होईल.
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