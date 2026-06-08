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  • Provide Good Health Facilities To Medha Village Kusumbi Health Center Inspection Kavita Obale

ग्रामीण जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवा; जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओबळे यांचे आवाहन

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:07 PM IST
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सारांश

Kavita Obale On Public Health: जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओंबळे यांनी कुसूंबी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन आरोग्य सेवांचा आढावा घेतला आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे आवाहन केले.

ग्रामीण जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवा; जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओबळे यांचे आवाहन
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विस्तार
  • ग्रामीण जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवा
  • जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओबळे यांचे आवाहन
  • शासनाकडून ‘माझे गाव,आरोम्यसंपन्न गाव’ संकल्पना सुरू
मेढा भागातील जनतेचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी राज्य शासनाने ‘माझे गाव,आरोम्यसंपन्न गाव’ ही संकल्पना सुरू केली. त्याची प्रभावी अंमलवजावणी करण्यासाठी नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा. आरोम्य विभागानेही उपक्रमासाठी योगदान द्यावे,व ग्रामीण जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवाव्यात असे आवाहन कुसुंवी गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओबळे यांनी केले.

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कुसूंबी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ओंबळे यांनी भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.यावेळी सदस्या सुनीता दुंदळे,राष्ट्रवादी अध्यक्ष साधू चिकणे,एकनाथ ओंबळे,आरोग्य अधिकारी डॉ अंकुर जगदाळे,इंद्रजित दबडे,सतीश मर्ढेकर,विलास दुंदळे,ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

इमारत दुरुस्तीच्या कामाची सदस्यांकडून पाहणी

आरोग्य केंद्राला जवळपास दुरुस्तीच्या कामी ९० लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे.या निधीतून आरोग्य केंद्राचे काम व्यवस्थितरित्या करण्यात आले आहे का ? याची देखील सदस्या कविता ओंबळे,सुनीता दुंदळे यांनी पाहणी केली व कामाबाबत आवश्यक त्या सूचना केल्या.\

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Web Title: Provide good health facilities to medha village kusumbi health center inspection kavita obale

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:05 PM

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