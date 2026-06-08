ग्रामीण जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवा; जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओबळे यांचे आवाहन

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कुसूंबी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ओंबळे यांनी भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.यावेळी सदस्या सुनीता दुंदळे,राष्ट्रवादी अध्यक्ष साधू चिकणे,एकनाथ ओंबळे,आरोग्य अधिकारी डॉ अंकुर जगदाळे,इंद्रजित दबडे,सतीश मर्ढेकर,विलास दुंदळे,ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.
आरोग्य केंद्राला जवळपास दुरुस्तीच्या कामी ९० लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे.या निधीतून आरोग्य केंद्राचे काम व्यवस्थितरित्या करण्यात आले आहे का ? याची देखील सदस्या कविता ओंबळे,सुनीता दुंदळे यांनी पाहणी केली व कामाबाबत आवश्यक त्या सूचना केल्या.\
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