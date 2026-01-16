Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Pmc Election Result 2026 Pune Voters Break The Strongman Politics Ajit Pawar Left Isolated What Led To The Defeat Maharashtra Politics

PMC Election Result 2026: पुणेकरांनी मोडली ‘दादागिरी’; अजित पवार झाले ‘फ्री’, पराभवाची कारणे काय?

Maharashtra Politics: पुण्यात भाजपने बहुमत गाठले आहे. अजित पवारांनी पुण्याची निवडणूक अत्यंत रंगतदार केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध अजित पवार यांच्यात हा सामना पाहायला मिळाला.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:10 PM
PMC Election Result 2026: पुणेकरांनी मोडली ‘दादागिरी’; अजित पवार झाले ‘फ्री’, पराभवाची कारणे काय?

पुण्यात अजित पवारांच्या पराभवाची कारणे काय? (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे महानगरपालिकेवर पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता 
अजित पवारांना पुणेकरांनी नाकारले
पुण्यात मुरलीधर मोहोळ यांची जादू कायम

Pune Municipal Election/Ajit Pawar: पुणे महानगरपालिकेमध्ये पुन्हा एकदा भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. भाजपने पुणे महानगरपालिकेवर कमळ फुलवले आहे. पुण्यात भाजपने बहुमत गाठले आहे. अजित पवारांनी पुण्याची निवडणूक अत्यंत रंगतदार केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध अजित पवार यांच्यात हा सामना पाहायला मिळाला. अजित पवार यांनी दिलेली आश्वासने पुणेकरांनी नाकारली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान अजित पवार यांचा पुण्यात सुपडासाफ होताना दिसून येत आहे.

पुणेकरांना मोफत मेट्रो प्रवास देण्याचे वचन अजित पवारआणि आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानंतर देखील पुणेकरांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवारांना धोबीपछाड दिल्याचे म्हटले जात आहेत. दरम्यान अजित पवारांचा पुण्यात पराभव कशामुळे झाला असे याबाबत काही कारणे समोर येत आहेत.

पुण्यात भाजपचा ठरला मोठा पक्ष

पुणे महापालिकेसाठी भाजप आणि शिवसेना व अजित पवार व शरद पवार यांच्या पक्षाची युती झाली होती. गेल्या काही वर्षांनी महापालिका निवडणूक होत असल्याने निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. महापालिका जिंकण्यासाठी अजित पवार पुण्यातच ठाण मांडून बसले होते. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यासमोर त्यांचा सपशेल पराभव होताना दिसून येत आहे.

PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप

गोष्टी मोफत देण्याच्या घोषणा ठरली कारणीभूत 

पुणे महानगरपालिकेत भाजपने 125 जागा जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. दरम्यान भाजपने यंदाचा प्रचार विकास, वाहतूक कोंडी सोडवणे, नदी संवर्धन आणि अन्य गोष्टींवर केला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात 2 तए  प्रचारसभा घेतल्या. त्यांनी आपल्या भाषणात केवळ विकासावर बोलल्याचे दिसून आले. दरम्यान अजित पवारांनी सत्तेत येण्यासाठी मेट्रोचा प्रवास मोफत देण्याची घोषणा पुणेकरांसाठी केली होती. पीएमपी प्रवास आणि अन्य गोष्टीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र पुणेकरांनी त्यांची जाहीरनामा सपशेल नाकारला असल्याचे दिसत आहे.

भाजप नेत्यांवरील टीका पडली महागात 

पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवारांनी भाजप नेत्यांवर निशाणा साधला होता. पुणे हा भाजपचा बालेकिल्ला समजला जातो. त्यामुळे भाजप नेत्यांवर टीका केल्याने देखील जनतेने त्यांना नाकारले असल्याचे कारण समोर येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मारला मास्टरस्ट्रोक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात प्रचारसभ्य घेत पूर्णपणे विकासाचे व्हीजन मांडले. मात्र विरोधकांनी केलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. तसेच शेवटच्या टप्प्यात त्यांच्या अनेक अभिनेत्यांनी घेतलेल्या मुलाखती देखील पुण्यात प्रभावी ठरल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहजरीत्या पुण्याचा विजय खेचून आणल्याचे म्हटले जात आहे.

Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया

पुण्यात भाजपच्या मदतीला संघ 

29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंवसेवक संघ देखील मैदानात उतरला असल्याचे म्हटले जाते. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत घरोघरी पोचण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक मैदानात उतरले होते अशी चर्चा आहे. विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच सूक्ष्म नियोजन आणि योग्य प्रचार यामुळे पुण्यात भाजपल फायदा झाल्याचे म्हटले जाते. तर याचा फटका अजित पवारांना बसल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: Pmc election result 2026 pune voters break the strongman politics ajit pawar left isolated what led to the defeat maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
2

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
3

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
4

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM