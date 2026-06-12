Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे; उदय सामंत १० जुलैला सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक

Updated On: Jun 12, 2026 | 07:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

दरम्यान शुक्रवारी 12 जून रोजी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सोलापुरच्या दौऱ्यावर आयटी पार्क शहरातच हवे, अशी भूमिका मांडल्याने पुन्हा एकदा होणार आयटी पार्क कुठे होणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

Solapur IT Park Update, Uday Samant Solapur Visit, Hotgi Road IT Park Land, Devendra Fadnavis Solapur IT Park,

Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे -उद्योग मंत्री उदय सामंत दहा जुलै रोजी सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूरसाठी आयटी पार्कची घोषणा
  • जिल्हा प्रशासनाने होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाची जागा महसूल विभागाकडे वर्ग करून ती MIDC कडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव
  • उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी “आयटी पार्क शहरातच हवे” अशी भूमिका
Solapur News: सोलापुरातील होटगी येथील नियोजित आयटी पार्क जागेबाबत पुन्हा एकदा वादाचा चर्चेला सुरुवात झाली असून, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आयटी पार्क हे शहरातच हवे अशी भूमिका सोलापुरात घेतली आहे. याबाबत येत्या दहा जुलै रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे, अशी माहिती पत्रकारांशी त्यांनी बोलताना दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर साठी आयटी पार्कची घोषणा केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सोलापूर शहराजवळ होटगी रोडवरील जलसंपदा जागेवर आयटी पार्क उभारण्याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.

Crime News : प्रणित मोरेसह ‘त्या’ दोघांवर मोठी कारवाई, सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

ही जागा जलसंपदा विभागाची असल्याने त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ती महसूल प्रशासनाकडे वर्ग केला जाणार आहे, त्यानंतर ते आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.

दरम्यान शुक्रवारी 12 जून रोजी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सोलापुरच्या दौऱ्यावर आयटी पार्क शहरातच हवे, अशी भूमिका मांडल्याने पुन्हा एकदा होणार आयटी पार्क कुठे होणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

40 कोटी खर्च अपेक्षित

नियोजित आयटी पार्क ही होटगी येथील जलसंपदा जागेवरच होणार असून, त्यासाठी सूमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव राज्यशासनाच्या उच्चचस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी हिरज, कुंभारी, जुनी मिल, होटगी येथील जागेची पाहणी करण्यात आली. यात होटगी येथील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. होटगी येथे जलसंपदा विभागाच्या मालकीची 50 एकर जागा ही लॉजिस्टिक पार्कसाठी देण्यात आली असून, आता तीच जागा आयटी पार्कसाठी दिले जाणार आहे.

 

Web Title: Solapur it park dispute industry minister uday samant insists on city location

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tukaram Mundhe Transfer: तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर
1

Tukaram Mundhe Transfer: तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर

इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार
2

इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार

Lajja Gauri : चेहरा नाही, तरी होते देवीची पूजा; कोण आहे लज्जा गौरी? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
3

Lajja Gauri : चेहरा नाही, तरी होते देवीची पूजा; कोण आहे लज्जा गौरी? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

India Europe Tensions : भारताला घेरण्याचा प्रयत्न उलटला; जयशंकर यांनी युरोपलाच सुनावलं, प्रकरण काय?
4

India Europe Tensions : भारताला घेरण्याचा प्रयत्न उलटला; जयशंकर यांनी युरोपलाच सुनावलं, प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे; उदय सामंत १० जुलैला सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक

Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे; उदय सामंत १० जुलैला सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक

Jun 12, 2026 | 07:28 PM
ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

Jun 12, 2026 | 07:20 PM
टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ

टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ

Jun 12, 2026 | 07:11 PM
संपूर्ण कर्जमाफी करा ! शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा ! धाराशिवमध्ये कॉंग्रेसचे आंदोलन, कर्जमाफीच्या जीआरची केली होळी

संपूर्ण कर्जमाफी करा ! शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा ! धाराशिवमध्ये कॉंग्रेसचे आंदोलन, कर्जमाफीच्या जीआरची केली होळी

Jun 12, 2026 | 07:07 PM
Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Jun 12, 2026 | 07:04 PM
कारगिल ते कन्याकुमारी धाव मोहिमेला स्केचर्सचे बळ ;धावपटू कार्तिक जोशींची विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल

कारगिल ते कन्याकुमारी धाव मोहिमेला स्केचर्सचे बळ ;धावपटू कार्तिक जोशींची विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल

Jun 12, 2026 | 06:58 PM
Maharashtra Politics: ‘काँग्रेस म्हणजे बुडतं जहाज’; विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणावर मुख्यमत्र्यांचा घणाघात; म्हणाले, भाजपलाच…

Maharashtra Politics: ‘काँग्रेस म्हणजे बुडतं जहाज’; विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणावर मुख्यमत्र्यांचा घणाघात; म्हणाले, भाजपलाच…

Jun 12, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा