५ वर्षांपासून ‘ही’ समस्या, आमिर खानच्या मुलीला झालं तरी काय? वेदना व्यक्त करत म्हणाली…

आमिर खानची मुलगी आयरा खान ही अशा स्टार किड्सपैकी एक आहे जीने आतापर्यंत चित्रपट आणि अभिनयापासून दूर राहून काम केले आहे. तरीही ती चर्चेत राहते. आयरा सोशल मीडियाद्वारे तिच्या चाहत्यांशी संपर्कात राहते आणि नैराश्यासारख्या मुद्द्यांवर उघडपणे चर्चा करते. अलीकडेच, या स्टार किडने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये तिने तिच्या वाढत्या वजन आणि शरीरयष्टीच्या समस्यांबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. तिच्या व्हिडिओमध्ये आयरा म्हणाली की ती बऱ्याच काळापासून नैराश्याशी झुंजत आहे, ज्याचा तिच्या वजनावर आणि शरीरावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
आयराने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती तिच्या वजनाबद्दल आणि तिच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल चर्चा करते. व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, “चला माझ्या सर्वात मोठ्या समस्येबद्दल बोलूया. हो, माझे वजन जास्त आहे… माझे वय आणि उंचीनुसार माझे वजन जास्त आहे. मी २०२० पासून शरीराच्या प्रतिमेच्या समस्या आणि अन्नाशी असलेल्या माझ्या नात्याशी झुंजत आहे. मी आधी नैराश्यग्रस्त होते, त्यामुळे मला त्याबद्दल बोलणे सोयीचे नव्हते. मला माहित नव्हते की ते कसे होईल. याचा परिणाम माझ्या मित्रांशी संपर्क साधण्याच्या क्षमतेवर, माझा पती नुपूरशी असलेल्या माझ्या नातेसंबंधावर, माझ्या स्वाभिमानावर, माझ्या कामावर आणि सर्व गोष्टींवर होत आहे.”
आयरा पुढे म्हणते, “हे माझ्या आयुष्यात एकदा नैराश्याने ज्या प्रकारे हस्तक्षेप केला होता तितकेच तीव्र आहे. म्हणूनच मी त्याबद्दल बोलू इच्छिते. मी ज्या सर्व समस्यांना तोंड देत आहे त्याबद्दल मी बोलू इच्छिते. मला आशा आहे की हे मदत करेल आणि माझा सल्ला असा आहे की टिप्पण्या विभागात जाणे टाळा; जर तुम्हाला तसे असेल तर ते तुमच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर करा. मी बर्याच काळापासून जास्त वजन आणि अयोग्य असण्याशी झुंजत आहे. २०२० पासून मी लठ्ठ आहे आणि मला त्याबद्दल बरेच काही सांगायचे आहे. मला वाटते की एक छोटासा बदल देखील चांगला आहे आणि म्हणूनच मी त्याबद्दल बोलण्याचा विचार केला. जेव्हा मी नैराश्याबद्दल बोलले तेव्हा मला त्याबद्दल आत्मविश्वास नव्हता. पण मला वाटते की त्याबद्दल बोलणे महत्वाचे आहे. मला खाण्याचा विकार नाही आणि मी तज्ञ नाही. मी फक्त माझा अनुभव शेअर करत आहे.”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयरा एकेकाळी नैराश्याने ग्रस्त होती आणि आता ती त्याबद्दल उघडपणे बोलते. काही वर्षांपूर्वी आयरा त्याबद्दल उघडपणे बोलली होती. आता, आयराने लठ्ठपणा आणि वजन वाढण्याबद्दल तिचे विचार व्यक्त केले आहेत