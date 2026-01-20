Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

अभिनेता विजय शर्माने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे, यात एका फोटोमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या घरात सोन्याचे टॉयलेट असल्याचे दिसत आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:41 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अमिताभ बच्चन यांच्या घरात सोन्याचे टॉयलेट आहे, ज्याचे रहस्य विजय वर्मांच्या १० वर्षे जुन्या फोटोंमुळे उलगडले आहे. विजय वर्मांनी २०१६ चे काही फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील सोन्याचे टॉयलेट असलेल्या सेल्फीचा समावेश आहे. खुर्ची पाहून नेटकरी थक्क झाले आहेत

सोशल मीडियावर सध्या एक आश्चर्यकारक ट्रेंड फिरत आहे, ज्यामध्ये लोकांपासून ते चित्रपटातील कलाकारांपर्यंत सर्वजण १० वर्षांपूर्वीचे, २०१६ चे फोटो शेअर करत आहेत. ते त्यावेळेस कसे होते आणि जीवन कसे होते हे दाखवत आहेत. २०२६ हे नवीन २०१६ आहे… अभिनेता विजय शर्मा या ट्रेंडमध्ये सामील झाला आहे, परंतु आठवणींच्या या खजिन्यात, अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील सोनेरी टॉयलेटचा एक फोटो देखील समोर आला आहे. या फोटोने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे आणि तो सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे.

२०१६ मध्ये विजय वर्मा जेव्हा अमिताभ बच्चन यांच्या घरी गेले होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्या घरात एक सेल्फी काढला होता. हा सेल्फी मेगास्टारच्या बाथरूममधील आहे, ज्यामध्ये सोनेरी टॉयलेट आहे. विजय वर्मा यांनी १७ फोटो शेअर केले आहेत, त्यापैकी एक अमिताभच्या सोनेरी टॉयलेटचा आहे. त्यांनी लिहिले, “२०१६ माझ्यासाठी एक मैलाचा दगड होता. मला ‘पिंक’ चित्रपटात बिग बी आणि शुजित दा यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, ज्यामध्ये एक उत्तम कलाकार आणि क्रू होते. मी सचिन तेंडुलकरला भेटलो. मी बच्चन साहेबांच्या घरात सोनेरी टॉयलेटसोबत सेल्फी काढला. मी जिममध्ये फातिमा सना शेख आणि सान्या मल्होत्रा ​​यांच्याशी मैत्री केली. मी माझा हिरो इरफान खानला भेटलो. मी ‘यारा’ चित्रपटात तिग्मांशू धुलिया सर, विद्युत जामवाल आणि अमित साध यांच्यासोबत काम केले. मी ‘नैना बावरे’ या म्युझिक व्हिडिओमध्ये माझी मैत्रीण रीम सेनसोबत काम केले. आणि एकंदरीत, मला माझी नवी प्रसिद्धी खूप आवडली.”

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vijay Varma (@itsvijayvarma)

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

२०१६ मध्ये विजय वर्माने शेअर केलेले सर्व फोटो आश्चर्यकारक आहेत, पण अमिताभ बच्चन यांच्या बाथरूममधील सोनेरी टॉयलेटने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. चाहते आश्चर्यचकित झाले असून पोस्टवर कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत.

Published On: Jan 20, 2026 | 07:41 PM

