भारतीय मनोरंजन विश्वाला जागतिक उंची : Excel Entertainment–Universal Music Groupची भागीदारी

फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांच्या एक्सेल एंटरटेनमेंटचा युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुपसोबत ऐतिहासिक करार झाला आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:54 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांची एक्सेल एंटरटेनमेंट आता हॉलिवूडमधील दिग्गज कंपनी युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुप (इंटरनॅशनल)सोबत हातमिळवणी करणार आहे. एंटरटेनमेंट जगतातील या दोन मोठ्या शक्तींमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. भारतीय फिल्म बाजारपेठेत आपली उपस्थिती आणखी मजबूत करण्याची इच्छा युनिव्हर्सलची बऱ्याच काळापासून होती आणि या डीलमुळे त्यांना भारतात प्रवेश करण्याचे मोठे दार खुले झाले आहे. ही भागीदारी एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या त्या व्हिजनशीही पूर्णपणे सुसंगत आहे, ज्यांतर्गत ते आपल्या प्रॉडक्शन्सचा व्याप आणि स्तर आणखी वाढवू इच्छितात, आणि त्यासाठी अनेक मोठे आयडियाज आधीच पाइपलाइनमध्ये आहेत.

या भागीदारीची अधिकृत घोषणा एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये केली जाणार आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. हा सहयोग माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या त्या व्हिजनशीही जुळणारा आहे, ज्याअंतर्गत भारतीय कंटेंटला जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

Haq OTT Release: यामी गौतमचा सुपरहिट चित्रपट ‘हक’ ओटीटीवर प्रदर्शित; ‘या’ OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार चित्रपट

या भागीदारीमुळे एक्सेल एंटरटेनमेंट भारतातील सर्वात मोठ्या आणि विश्वासार्ह प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये गणली जाईल. या कराराची खास गोष्ट म्हणजे यात केवळ अल्पांश हिस्सेदारी दिली गेली आहे, तर चित्रपट आणि कंटेंटवरील पूर्ण अधिकार तसेच कंपनीतील मुख्य हिस्सेदारी रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांच्याकडेच राहणार आहे.

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा एक्सेल एंटरटेनमेंटला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. वर्ष २००१ मध्ये ‘दिल चाहता है’ या चित्रपटापासून याची सुरुवात झाली होती. या वर्षांमध्ये एक्सेलने ‘डॉन’ सिरीज, ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’, ‘गली बॉय’ आणि ‘फुकरे’ यांसारखे अनेक अविस्मरणीय चित्रपट दिले आहेत. त्याचबरोबर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही एक्सेलने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, जिथे ‘मिर्झापूर’, ‘मेड इन हेवन’ आणि ‘दहाड’ यांसारखे लोकप्रिय आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेले शो समाविष्ट आहेत.

Published On: Jan 03, 2026 | 12:54 PM

