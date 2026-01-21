Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

तुर्की अभिनेत्री हांडे एर्सेलने शाहरुख खानबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामुळे ती चर्चेत आली असून किंग खानच्या चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानने अलीकडेच रियाधमध्ये झालेल्या जॉय अवॉर्ड्स 2026 मध्ये हजेरी लावली होती. शाहरुखने या कार्यक्रमाला प्रेझेंटर म्हणून हजेरी लावली. अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींसोबत शाहरुख खानचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान, तुर्की अभिनेत्री हांडे एर्सेलने शाहरुख खानबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. शाहरुख खानला न ओळखता, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर विचारले, “हे काका कोण आहेत?” हे वक्तव्य आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे ही अभिनेत्री चर्चेचा विषय बनली आहे.

शाहरुख खानबद्दल बोलताना हांडे एर्सेलने लिहिले, “हे काका कोण आहेत? मी स्टेजवर माझी मैत्रीण अमीनाचे शूटिंग करत होते. मी या माणसाची फॅन नाही. खोट्या बातम्या पसरवणे थांबवा.” हांडे एर्सेलने इंस्टाग्रामवर स्पष्टीकरण देताच सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. हांडे एर्सेलने बॉलीवूडच्या किंगला “काका” असे संबोधले हे लोकांना पचवता आले नाही. यावरून स्पष्ट होते की हांडे एर्सेलला शाहरुख खान कोण आहे हे माहित नव्हते.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

शाहरुख खानला “काका” म्हणण्याबद्दल हांडे एर्सेलला ट्रोल केले जात आहे. कोणाच्याही नकळत अशा टिप्पण्या करणे अन्याय्य आहे असे लोक म्हणत आहेत. दरम्यान, काही जण हांडे एर्सेलचे समर्थन करत आहेत, ज्या म्हणतात की शाहरुख खान आता 60 वर्षांचा आहे, म्हणून “काका” म्हणणे ही मोठी गोष्ट नाही. शाहरुख खानला “काका” म्हणणारी हांडे एर्सेल भारतात खूप प्रसिद्ध आहे. “प्यार लफझोन में कहां” या तुर्की नाटकातील भूमिकेमुळे हांडे एर्सेलने भारतीय चाहत्यांच्या हृदयात स्थान मिळवले आहे.

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Published On: Jan 21, 2026 | 12:38 PM

