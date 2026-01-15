Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Akola Election : 30 मतदारांचे नाव मतदान यादीतून गायब; अकोल्यात मतदानकेंद्रावर धक्कादायक प्रकार

राज्यात ठिकठिकाणी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून आज मतदानाची प्रक्रिया पार पाडत आहे. मात्र अशातच अकोला मतदान केंद्रावर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

Jan 15, 2026 | 01:24 PM
Akola Election : 30 मतदारांचे नाव मतदान यादीतून गायब; अकोल्यात मतदानकेंद्रावर धक्कादायक प्रकार

फोटो सौजन्य: गुगल

  • 30 मतदारांचे नाव मतदान यादीतून गायब;
  • अकोल्यात मतदानकेंद्रावर धक्कादायक प्रकार
राज्यात ठिकठिकाणी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून आज मतदानाची प्रक्रिया पार पाडत आहे. मात्र अशातच अकोला मतदान केंद्रावर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अकोल्यात प्रभाग क्र. 3 मधील 25 ते 30 मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब असल्याचे समोर आले. हातात मतदान कार्ड आहे. मात्र मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे त्यांना मतदान करता येणार नाही. विधानसभा लोकसभेचे मतदान केलं, मात्र महापालिकेच्या मतदानांपासून इथल्या नागरिकांना आता दूर राहावे लागणार आहे. महानरपालिकेच्या या निवडणूकीदरम्यान घडलेल्या या गोंधळामुळे मतदारांमध्ये तीव्र संताप दिसून येत आहे.

अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात सकाळपासून ते आता दुपारपर्यंत मतदान संथगतीने सुरु असून पहिल्या दोन तासात 6.48 टक्के मतदान झाले. त्याचबरोबर मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ असून मतदार यादीत नावांची शोधाशोध करताना मतदारांची तारेवर कसरत झाली आहे. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूकीच्या आधीच अकोला मनपा क्षेत्रात 50 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. या सगळ्या प्रकारामुळे मतदान केंद्र संवेदनशील होत आहे.

PMC Elections 2026 : लोकशाहीचा कणा कमकुवत; मतदानाच्या दिवशीच EVM बंद पडल्याने संशय

अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 मध्ये मतदान प्रक्रियेला सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत मतदानाची सरासरी टक्केवारी 6.48 टक्के आहे. महापालिकेच्या 20 प्रभागांमध्ये पुरुष मतदार संख्या दोन लाख 74 हजार 877 व महिला मतदारांची संख्या दोन लाख 75 हजार 142 व इतर 41 असे एकूण पाच लाख 50 हजारच्या आसपास मतदार आहेत. पोलीस अधीक्षक यांच्या अहवालानुसार मनपा निवडणुकीसाठी संवेदनशील असणारे एकूण 67 मतदान इमारती आहेत. खबरदारी म्हणून ठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘वेबकास्टिंग’ करण्यात येत आहे, असे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी सांगितले. मात्र मतदार केंद्रावर झालेल्या या गोंधळामुळे मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे.

CSMC Election 2026: संभाजीनगरात निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार! भाजप नेत्याच्या स्वर्गवासी वडिलांचे नाव मतदार यादीत

