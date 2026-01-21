Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Close Associate Of Jaykumar Gore Has Joined The Ncp Party Strength Has Increased

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

टोकाचे विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे आम्ही आज एकत्र आलो आहोत. हे अनेकांना आश्चर्यकारक वाटेल. पण हा निर्णय वैयक्तिक राजकारणासाठी नाही, तर बावधन व शेंदुरजणे भागाच्या स्वाभिमानासाठी घेतला आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:00 PM
काँग्रेसचा नेता राष्ट्रवादीत; भाजपला मोठा धक्का

काँग्रेसचा नेता राष्ट्रवादीत; भाजपला मोठा धक्का (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

वाई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात वाई तालुक्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या एका घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. जयकुमार गोरे यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे युवा नेते विराज शिंदे, माजी पंचायत समिती सदस्या रुतुजा शिंदे यांच्यासह बावधन व शेंदुरजणे गणातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला.

किसन वीर कारखाना कार्यस्थळावर हा पक्षप्रवेश सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. व्यासपीठावर प्रमोद शिंदे, मोहन जाधव, प्रताप पवार, मदन भोसले, किरण काळोखे, अरविंद कुदळे, शंकरआप्पा शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रवेशावेळी बोलताना विराज शिंदे म्हणाले, ‘टोकाचे विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे आम्ही आज एकत्र आलो आहोत. हे अनेकांना आश्चर्यकारक वाटेल. पण हा निर्णय वैयक्तिक राजकारणासाठी नाही, तर बावधन व शेंदुरजणे भागाच्या स्वाभिमानासाठी घेतला आहे. येथील नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांनी दोन पावले मागे घेत एकोप्याचा मार्ग स्वीकारला. मतभेद विसरून या भागाच्या विकासासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे’.

हेदेखील वाचा : Solapur Election 2026: पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी घेतली धर्मराज काडादी यांची भेट, सोबत राहण्याचा धर्मराज काडादी यांनी दिला शब्द

यावेळी मेघराज शिंदे, सोसायटी चेअरमन प्रकाश मारुती शिंदे, माजी सरपंच रामदास खामकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. प्रतापराव पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचलन दिलीप पिसाळ यांनी केले, तर मदन भोसले यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला बावधन जिल्हा परिषद गट, शेंदुरजणे गण व बावधन गणातील असंख्य कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जयकुमार गोरे यांनी घेतली काडादी यांची भेट

सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांची शुक्रवारी भेट घेतली. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि पंच कमिटीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांच्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. महानगरपालिका निवडणुकीत सोबत राहण्याचा शब्द धर्मराज काडादी यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना दिला.

हेदेखील वाचा : Solapur Municipal Election: प्रशासनाकडून निवडणुकीची जय्यत तयारी: ईव्हीएम वितरण, स्ट्रॉग रूम, मतमोजणी ठिकाणे निश्चित

Web Title: Close associate of jaykumar gore has joined the ncp party strength has increased

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड
1

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?
2

Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल
3

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी
4

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

Jan 21, 2026 | 03:00 PM
निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

Jan 21, 2026 | 02:51 PM
Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 02:46 PM
Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Jan 21, 2026 | 02:45 PM
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM