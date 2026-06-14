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मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

Updated On: Jun 14, 2026 | 12:31 PM IST
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सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हसू आवरले नाही. काही क्षणांसाठी संपूर्ण वातावरण आनंदमय झाले आणि उपस्थितांनी या प्रसंगाचा मनमुराद आनंद घेतला. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मान्यवरांनी या प्रसंगाचा आनंद घेतल्याने काही काळ वातावरण हलकेफुलके आणि उत्साहपूर्ण झाले.

मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

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विस्तार

मंचर : श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील विविध विकासकामांची पाहणी आणि दर्शन आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सायंकाळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मंचर येथील निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. अनौपचारिक स्वरूपाच्या या भेटीत राजकीय, सामाजिक तसेच विकासकामांशी संबंधित विविध विषयांवर मनमोकळ्या गप्पा रंगल्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनावेळी शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शेठ शहा, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रदीप वळसे पाटील, सतीश बेंडे यांच्यासह मान्यवरांनी त्यांचे स्वागत केले. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंबेगाव तालुक्याच्या खाद्यसंस्कृतीची ओळख असलेल्या मासवडी, खिचडी, पकोडे आणि मिठाईचा आस्वाद घेतला.

यावेळी खेडचे आमदार बाबाजी काळे, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्यासह विविध अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते. दिलीप वळसे पाटील आणि शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री व उपस्थित मान्यवरांचा शाल, पुष्पगुच्छ आणि आकर्षक जॅकेट देऊन सन्मान करण्यात आला.

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दरम्यान, स्नेहभोजनानंतर सुरू असलेल्या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उपस्थित मान्यवरांना गोवर्धन उद्योग समूहाचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांचा परिचय करून दिला. परिचय करून देताना त्यांनी केलेल्या मिश्कील टिप्पणीमुळे उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हसू आवरले नाही. काही क्षणांसाठी संपूर्ण वातावरण आनंदमय झाले आणि उपस्थितांनी या प्रसंगाचा मनमुराद आनंद घेतला. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मान्यवरांनी या प्रसंगाचा आनंद घेतल्याने काही काळ वातावरण हलकेफुलके आणि उत्साहपूर्ण झाले. अल्पावधीत करण्यात आलेल्या भोजन व स्वागत व्यवस्थेचेही मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष कौतुक केले.

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Web Title: Cm devendra fadnavis visited dilip walse patil residence

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Published On: Jun 14, 2026 | 12:31 PM

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