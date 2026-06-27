शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Kiran Pawaskar Criticises Uddhav Thackeray Vidarbha Marathwada Tour Over Aditya Thackeray Political Career

Maharashtra Politics : ‘आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’; उबाठाला आणखी धक्क्याचा किरण पावसकरांचा दावा

Updated On: Jun 27, 2026 | 04:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिवसेना सचिव आणि प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या विदर्भ-मराठवाडा दौऱ्यावर टीका करत हा दौरा मतदारांची माफी मागण्यासाठी नसून आदित्य ठाकरे यांचे राजकीय करिअर वाचवण्यासाठी असल्याचा आरोप केला.

'आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’; उबाठाला आणखी धक्क्याचा किरण पावसकरांचा दावा

'आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’; उबाठाला आणखी धक्क्याचा किरण पावसकरांचा दावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मतदारांची नाही, मुलाचे करिअर वाचवण्यासाठीच दौरा
  • उद्धव ठाकरेंवर किरण पावसकर यांची टीका
  • ‘आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’
मुंबई : शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या खासदारांच्या मतदार संघात जाऊन मतदारांची माफी मागण्यासाठी उबाठा विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर गेले आहेत, मात्र मतदारांची माफी मागण्याचा हा दौरा नसून मुलाचे करियर वाचवण्यासाठीचा दौरा असल्याची खरमरीत टीका शिवसेना सचिव व प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पावसकर म्हणाले की, आज उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे विदर्भात गेले आहेत, मात्र नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत उबाठा नेतृत्व बांद्रा बाहेर पडले नाही. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि उमेदवारांना वाऱ्यावर सोडले होते. उबाठाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होऊनच खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांच्या मतदार संघात जाऊन आज मतदारांनी माफी मागण्याचा उबाठाचा प्रयत्न आहेत. मात्र त्यांनी यापूर्वीच दौरा का केला नाही, असा प्रश्न तेथील कार्यकर्ते, पदाधिकारी, तालुका प्रमुख, जिल्हा प्रमुख उबाठाला विचारतील. मतदारांची माफी नाही तर मुलाची राजकीय कारकिर्द वाचवण्यासाठी उबाठा दौरा करत आहेत, अशी टीका पावसकर यांनी केली.

Aditya Thackeray: पत्रकारांना धमकावणाऱ्या संजय दिना पाटलांवर आदित्य ठाकरे कडाडले; म्हणाले, ‘हिंमत असेल तर राजीनामा द्या अन्…’

पावसकर पुढे म्हणाले की, वरळीसारख्या सुरक्षित मतदार संघातून मुलाला निवडून आणण्यासाठी उबाठाला दोन आमदारांचा पत्ता कापावा लागला. आमदार सुनील शिंदे आणि आमदार सचिन अहिर यांना विधान परिषदेवर उमेदवारी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे लागले. त्यामुळे आताही मुलाच्या करियरसाठी उबाठा विदर्भाच्या दौऱ्यावर गेले आहेत, असे पावसकर म्हणाले. शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ६५ नगरसेवक शिवसेनेत आले. उबाठातून ४० आमदार शिवसेनेत गेले त्याचे ६० आमदार झाले. आज सहा खासदार गेले उद्या त्याचे १२ होतील, असे पावसकर म्हणाले.

आमदार फोडले, खासदार फोडले, नगर सेवक फोडले या आरोपांना काही महत्व उरलेले नाही. हे सर्व लोकप्रतिनिधी शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करण्यासाठी शिवसेनेत का प्रवेश करतात, याचे आत्मपरिक्षण उबाठाने करायला हवे. आजही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी हे शिवसेनेत प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक आहेत, याच कारण शिंदे यांचे नेतृत्व तळागाळातून जाऊन काम करतेय, घरात बसून काम करत नाही, असा टोला पावसकर यांनी लगावला. भविष्यातील पक्ष प्रवेशांबाबत लवकरच मोठी बातमी कळेल, असे पावसकर म्हणाले.

‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन…’, खासदार संजय दिना पाटील यांची पत्रकाराला धमकी; शिवसेनेच्या ‘या’ नेत्याकडून जाहीर माफी

Web Title: Kiran pawaskar criticises uddhav thackeray vidarbha marathwada tour over aditya thackeray political career

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Viral Video: कोल्हापुरात रवीकिरण इंगवलेंचा ‘व्हिडिओ बॉम्ब’! राजेश क्षीरसागरांवर ४० लाखांच्या टक्केवारीचा गंभीर आरोप
1

Kolhapur Viral Video: कोल्हापुरात रवीकिरण इंगवलेंचा ‘व्हिडिओ बॉम्ब’! राजेश क्षीरसागरांवर ४० लाखांच्या टक्केवारीचा गंभीर आरोप

‘गद्दार खासदार जिथे सापडतील तिथेच..’; उद्धव ठाकरेंचा शिवसैनिकांना थेट आदेश, भाजपवरही घणाघात
2

‘गद्दार खासदार जिथे सापडतील तिथेच..’; उद्धव ठाकरेंचा शिवसैनिकांना थेट आदेश, भाजपवरही घणाघात

Uddhav Thackeray Yavatmal: माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘त्या’ बुजगावण्याला निवडून दिलं’; उद्धव ठाकरेंनी मागितली मतदारांची माफी
3

Uddhav Thackeray Yavatmal: माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘त्या’ बुजगावण्याला निवडून दिलं’; उद्धव ठाकरेंनी मागितली मतदारांची माफी

Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं
4

Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : ‘आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’; उबाठाला आणखी धक्क्याचा किरण पावसकरांचा दावा

Maharashtra Politics : ‘आज सहा खासदार गेले, उद्या १२ जातील’; उबाठाला आणखी धक्क्याचा किरण पावसकरांचा दावा

Jun 27, 2026 | 04:30 PM
ज्युनिअर भारतीय Hockey संघात महाराष्ट्राच्या लेकीची निवड; तनू थेट इंग्लंडमध्ये उडवणार धुरळा…

ज्युनिअर भारतीय Hockey संघात महाराष्ट्राच्या लेकीची निवड; तनू थेट इंग्लंडमध्ये उडवणार धुरळा…

Jun 27, 2026 | 04:28 PM
TET Paper Leak: उमेदवारांचा कोणताही दोष नाही…; रद्द झालेल्या परीक्षेबाबत उपायुक्त प्रिया शिंदे यांची मोठी घोषणा

TET Paper Leak: उमेदवारांचा कोणताही दोष नाही…; रद्द झालेल्या परीक्षेबाबत उपायुक्त प्रिया शिंदे यांची मोठी घोषणा

Jun 27, 2026 | 04:08 PM
IIT Bombay in New York: आता अमेरिकेत वाजणार आयआयटी बॉम्बेचा डंका! न्यूयॉर्कमध्ये सब-कैंपससाठी झाला सामंजस्य करार

IIT Bombay in New York: आता अमेरिकेत वाजणार आयआयटी बॉम्बेचा डंका! न्यूयॉर्कमध्ये सब-कैंपससाठी झाला सामंजस्य करार

Jun 27, 2026 | 04:00 PM
Vaibhav Sooryavanshi ला बाहेर का बसवलं? संधी न दिल्याने Gambhir अन् Iyer ट्रोल, चाहते भडकले

Vaibhav Sooryavanshi ला बाहेर का बसवलं? संधी न दिल्याने Gambhir अन् Iyer ट्रोल, चाहते भडकले

Jun 27, 2026 | 03:51 PM
‘दर्याभवानी’ मधून उलगडणार शिवरायांच्या सागरी सामर्थ्याचा इतिहास; ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित

‘दर्याभवानी’ मधून उलगडणार शिवरायांच्या सागरी सामर्थ्याचा इतिहास; ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित

Jun 27, 2026 | 03:46 PM
‘यूट्यूबवर आता व्याख्याने देणार’; अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांनी नेमकं काय म्हटलं?

‘यूट्यूबवर आता व्याख्याने देणार’; अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांनी नेमकं काय म्हटलं?

Jun 27, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा