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Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:51 PM IST
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सारांश

वास्तुशास्त्रानुसार अलमारीची योग्य दिशा, स्वच्छता आणि मांडणी यांचा घरातील सकारात्मक ऊर्जेशी संबंध असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे अलमारी ठेवताना काही गोष्टींची काळजी घेणे महत्त्वाचे मानले जाते. घरातील आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धीशीही अलमारीचा संबंध जोडला जातो.

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फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • घरातील सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्यास मदत होऊ शकते.
  • ऊर्जेचा प्रवाह सुरळीत राहतो.
  • जागा अधिक आकर्षक दिसते आणि अव्यवस्था टाळता येते.
घरातील अलमारी ही केवळ कपडे, कागदपत्रे किंवा मौल्यवान वस्तू ठेवण्याची जागा नसते. वास्तुशास्त्रानुसार अलमारीचा संबंध घरातील आर्थिक स्थैर्य, सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीशी जोडला जातो. त्यामुळे अलमारीची दिशा, तिची मांडणी आणि स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक मानले जाते. वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, काही साध्या गोष्टींची काळजी घेतल्यास घरातील सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्यास मदत होऊ शकते.

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वास्तुशास्त्रानुसार लोखंडी किंवा स्टीलची जड अलमारी दक्षिण-पश्चिम (Southwest) किंवा पश्चिम (West) दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. या दिशांना स्थैर्य आणि मजबुतीचे प्रतीक मानले जाते. मात्र उत्तर-पूर्व (Northeast) दिशेत अलमारी ठेवणे टाळावे, कारण ही दिशा आध्यात्मिक आणि पवित्र मानली जाते. तसेच अलमारी भिंतीला पूर्णपणे चिकटवून ठेवू नये. भिंतीपासून थोडे अंतर ठेवल्यास हवा आणि ऊर्जेचा प्रवाह सुरळीत राहतो, असे मानले जाते.

अलमारीतील वस्तूंची मांडणी देखील तितकीच महत्त्वाची असते. पैसे, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू उत्तर किंवा पूर्व दिशेच्या कप्प्यात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. ही दिशा धनाचे देवता कुबेर यांच्याशी संबंधित मानली जाते. त्याचबरोबर अलमारीमध्ये जुने कागद, फाटलेले कपडे किंवा निरुपयोगी वस्तू साठवून ठेवणे टाळावे. स्वच्छ आणि व्यवस्थित अलमारी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यास मदत करते, अशी मान्यता आहे.

अनेक घरांमध्ये अलमारीच्या वरच्या भागावर जड बॅगा, बॉक्स किंवा वापरात नसलेले इलेक्ट्रॉनिक साहित्य ठेवले जाते. मात्र वास्तुशास्त्रानुसार हा भाग शक्यतो स्वच्छ आणि मोकळा ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते. इच्छित असल्यास हलकी सजावटीची वस्तू किंवा शोपीस ठेवू शकता. यामुळे जागा अधिक आकर्षक दिसते आणि अव्यवस्था टाळता येते.

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अलमारीचे दरवाजे उत्तर किंवा पूर्व दिशेकडे उघडणारे असावेत, असे वास्तुशास्त्रात सांगितले जाते. तसेच अलमारीत आरसा असल्यास झोपताना त्यात आपले प्रतिबिंब दिसणार नाही, याची काळजी घ्यावी. काही वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे मानसिक शांतता टिकून राहण्यास मदत होते. अलमारीसाठी क्रीम, ऑफ-व्हाइट किंवा फिकट तपकिरी यांसारखे सौम्य रंग वापरणेही शुभ मानले जाते.

याशिवाय पैशांच्या नोटा नीट आणि व्यवस्थित ठेवणे, अलमारीच्या चाव्यांसाठी निश्चित जागा ठेवणे आणि वेळोवेळी चंदन किंवा गुलाबाच्या सुगंधाचा वापर करणे यासारख्या उपायांनाही महत्त्व दिले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार या छोट्या सवयींमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहण्यास आणि समृद्धी वाढण्यास मदत होते. मात्र या सर्व गोष्टी श्रद्धा आणि पारंपरिक मान्यतांवर आधारित असल्याने त्याकडे त्याच दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

Web Title: Almirah vastu tips useful to be rich

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Published On: Jun 14, 2026 | 08:51 PM

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