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Lifestyle Tips : लहान बर्फाचा तुकडा शरीराच्या अनेक आजारांना दूर पळवून लावू शकतो, वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Updated On: Jun 14, 2026 | 11:42 AM IST
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सारांश

Ice Pack Benefits : बर्फाचा शेक आपल्या शरीरासाठी खूप फायद्याचा ठरु शकतो. याचा वापर फक्त जखमांवर नाही तर शरीराच्या अनेक आजारांना दूर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आजच जाणून घ्या फायदे.

Lifestyle Tips : लहान बर्फाचा तुकडा शरीराच्या अनेक आजारांना दूर पळवून लावू शकतो, वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका सोप्या हॅकबद्दल सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे.
  • बर्फाचा शेक दिल्याने शारीरिक आणि मानसिक समस्यांमध्ये आराम मिळू शकतो, असा दावा केला जात आहे.
  • तणाव, झोप आणि दैनंदिन आरोग्याशी संबंधित फायद्यांमुळे अनेकजण हा उपाय ट्राय करत आहेत.
लहान-सहान जखमांवर बऱ्याचदा बर्फाच्या तुकड्याची शेक दिली जाते. अनेकदा चेहऱ्यावरही बर्फाचा तुकडा लावला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? हा लहान बर्फाचा तुकडा सध्या चांगलाच व्हायरल होत असून शरीराच्या अनेक समस्यांना दूर करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. व्हायरल दाव्यानुसार, बर्फाच्या तुकड्याला मानेच्या वरच्या भागात चोळल्याने किंवा तिथे आईस पॅकने शेक दिल्याने तणाव कमी होऊ शकतो.

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तुम्ही आजवर हा हॅक ट्राय केला नसेल तर आताच याचा वापर सुरु करा, कारण असं करुन तुम्ही आरोग्याच्या अनेक समस्यांपासून मुक्ती मिळवू शकता. वास्तविक, मानेच्या वरच्या बाजूला व्हेगस नर्व्ह नावाची एक नस असते जी शरीराच्या सर्व दुखण्यांसाठी कारणीभूत ठरत असते. या नसेवर जर थंड बर्फ लावला तर सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यात मदत होऊ शकते. चला मानेवरील भागात बर्फाचा तुकडा लावल्याने कोणत्या समस्यांना दूर करता येऊ शकते ते जाणून घेऊया.

तणावाला दूर करते

मानेच्या वरच्या बाजूला पॅरासिम्फॅटिक नस असते. जेव्हा या भागात बर्फाचा शेक दिला जातो तेव्हा ही नस एक्टीव्ह मोडमध्ये जाते ज्यानंतर नस शरीराला स्ट्रेस कमी करण्यासाठी सिग्नल देते. जर तुम्हाला तणावाचा फार त्रास होत असेल किंवा कामाच्या प्रेशरमुळे तणाव वाढत असेल तर हा हॅक तुम्ही जरुर घरी ट्राय करावा. यासाठी बर्फाचा तुकडा घेऊन त्याला मानेच्या वर खास पाॅईंटवर ठेवा. यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत होईल.

मायग्रेनच्या त्रासाला कमी करते

इंटरनेटवर केलेल्या दाव्यानुसार, मानेच्या वरच्या बाजूला काही एक्यूप्रेशर प्वाइंट सी7 आणि फॅन्यू पाॅईंट असतात. या पाॅईंट्सवर बर्फाचा तुकडा ठेवताच मायग्रेनचा त्रास कमी होण्यास सुरुवात होते. तणावामुळे जर डोकं दुखत असेल तर मानेच्या मागच्या बाजूला बर्फाचा तुकडा काहीवेळ ठेवून पाहा.

झोपेची गुणवत्ता सुधारते

लहान बर्फाचा तुकडा तुमचे मन देखील शांत करु शकते. यामुळे शरीर रिलॅक्स मोडमध्ये जाते ज्यामुळे झोप चांगली लागते. खरंतर यामुळे व्हेगस नस एक्टिव्ह होते ज्यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत मिळते. यामुळे डोक्याचे दुखणेही कमी होते ज्यामुळे बाॅडी रिलॅक्स होऊन शांत झोप लागण्यास मदत मिळते.

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पोटदुखीपासून आराम

तुम्हाला पोटदुखीचा त्रास होत असल्यास तुम्ही मानेच्या वरच्या भागात बर्फाच्या तुकड्याने शेक घेऊ शकता. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत मिळते आणि अन्न पचवण्यास फार वेळ लागत नाही. प्रेशर पाॅईंटवर बर्फ लावल्याने मणक्यालाही आराम मिळतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Viral health hack benefits of applying ice pack on upper neck for better sleep and stress relief

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Published On: Jun 14, 2026 | 11:42 AM

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