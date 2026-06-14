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IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:58 PM IST
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सारांश

भारताने नाणेफेक जिंकली आणि पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळीही भारतीय कर्णधाराने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केले नाही. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने पाकिस्तानसमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

IND W vs PAK W Live Score (Photo Credit- X)

IND W vs PAK W Live Score (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप!
  • टीम इंडियाच्या १७० धावा
  • पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान
IND W vs PAK W: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील सहावा सामना भारत आणि पाकिस्तान (IND W vs PAK W) यांच्यात बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असल्याने, स्पर्धेची सुरुवात विजयाने करण्यासाठी दोन्ही संघ उत्सुक असतील. दरम्यान, भारताने नाणेफेक जिंकली आणि पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळीही भारतीय कर्णधाराने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केले नाही. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने पाकिस्तानसमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.


प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीम इंडियाची सुरुवात चांगली झाली नाही. पहिल्याच षटकात शफाली वर्मा ६ धावांवर बाद झाल्याने संघाला सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला. त्यानंतर लगेचच दुसरा धक्का बसला, जेव्हा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या जेमिमा केवळ १ धाव काढून बाद झाल्या. त्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्मृती मानधनासोबत डाव सावरला; या जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी ६३ चेंडूंमध्ये ९१ धावांची भागीदारी केली.

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मानधना ४४ चेंडूंत ६८ धावा करून बाद झाली आणि ती संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली, तर कर्णधार हरमनप्रीतने ३५ चेंडूंत ३६ धावा केल्या. यष्टिरक्षक-फलंदाज रिचा घोषने शेवटच्या षटकांमध्ये वेगाने धावा करत संघाला आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली; तिने २०० च्या स्ट्राईक रेटने १७ चेंडूंत ३४ धावा केल्या आणि भारताला १७० धावापर्यंत पोहचवले. पाकिस्तानच्या गोलंदाजीचा विचार करता, सादिया इक्बाल आणि सना फातिमा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल

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Web Title: Smriti mandhana and richa ghosh brilliant batting india scores 170 against pakistan

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Published On: Jun 14, 2026 | 08:48 PM

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