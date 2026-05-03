Gautam Buddha : बुद्धांच्या पत्नीने बुद्धांना कोणता प्रश्न विचारला ? बुद्धांनी घराचा त्याग का केला ?

Updated On: May 03, 2026 | 01:34 PM
Gautam Buddha : बुद्धांच्या पत्नीने बुद्धांना कोणता प्रश्न विचारला ? बुद्धांनी घराचा त्याग का केला ?
  • बुद्धांच्या पत्नीने बुद्धांना कोणता प्रश्न विचारला ?
  • बुद्धांनी घराचा त्याग का केला ?
Gautam Buddha : शांती आणि संयम याचं दुसरं नाव म्हणजे तथागत गौतम बुद्ध. बुद्धांनी घरादाराचा त्याग करुन वैरागी जीवन जीवन पत्कारलं. या जगात दुख का आहे, दुख म्हणजे नेमकं काय याचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी कठोर तपश्चर्या केली. याच बुद्धांची एक कथा खूप सांगितली जाते ती अशी की, बुद्धांनी संसाराचा त्याग केल्यानंतर तब्बल 12 वर्षांनी ते त्यांच्याच राजवाड्याबाहेर भिक्षा मागायला गेले. जेव्हा बुद्ध ज्ञान मिळवण्यासाठी आणि दुखाचा शोध घेण्यासाठी घराबाहेर पडले त्यावेळी त्यांनी त्यांची पत्नी यशोधरा हीचा निरोप देखील घेतला नव्हता. एकदा असं झालं होतं की, दारात याचक आल्याचं पाहून एक महिला बाहेर आली.ती दुसरी तिसरी कोणी नसून यशोधरा म्हणजेच बुद्धांची पत्नी होती.

Gautam Buddha : तुम्हाला बुद्धांचा तांदूळ माहितेय का ? शांतीचा संदेश देणाऱ्या तथागतांचं शेतीशी होतं खास नातं

 

बुध्दांना तिने तब्बल 12 वर्षांनी पाहिलं होतं. जेव्हा बुद्ध घराबाहेर पडले तेव्हा यशोधरेला काहीच माहीत नव्हतं. बुध्दांना पाहून तिला धक्काच बसला. यशोधरा बुद्धांचीचं पत्नी त्यामुळे तिने मोठ्या हुशारीने बुद्धांना प्रश्न केला. तुम्हाला जे हवं होतं ते तुम्हाला घरात राहून मिळालं नसतं का? ज्यासाठी तुम्ही घरादाराचा त्याग केला जंगलात राहिलात ते मिळालं तुम्हाला ? त्यावर बुद्ध म्हणाले की, जी मानसिक शांतता, प्रेम म्हणजे काय आणि दुःखाचं कारण शोधण्यासाठी मी घराबाहेर पडलो ते घरातच होतं पण त्याची किंमत कळण्यासाठी मला घर सोडावं लागलं. प्रेम, जवळची माणसं ही जोवर आपल्या आजुबाजूला आहेत तोवर त्यांची किंमत कळत नाही ती किंमत तेव्हाच कळते जेव्हा ती माणसं आपल्यापासून लांब झालेली असतात. बुद्ध यशोधरेला उत्तर देतात आणि निघून जातात. गोष्टीच तात्पर्य हेच की जवळ असलेल्या कोणत्याही गोष्टीची किंमत लांब गेल्यावर कळते.

Gautam Buddha : आयुष्य बदलवणारे बुद्धांचे अष्टांगिक मार्ग आणि त्याचा अर्थ

