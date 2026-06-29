सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Anjali Vetal Wins Bronze Medal Asian Under 15 Wrestling Championship Thailand

Sangli News : सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:19 AM IST
जाहिरात
सारांश

थायलंड येथे झालेल्या १५ वर्षांखालील आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत सांगली जिल्ह्यातील सुर्ली गावच्या अंजली संतोष वेताळ हिने ६२ किलो वजनगटात कांस्यपदक जिंकून भारतासह महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल केले. दुखापतीवर मात करत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पहिल्याच प्रयत्नात पदक मिळवणाऱ्या अंजलीच्या या यशामुळे गावात जल्लोषाचे वातावरण आहे.

सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आशियाई कुस्ती स्पर्धेत अंजलीने कांस्यपदक पटकावले
  • थायलंड मध्ये दमदार कामगिरी
  • लेकीच्या कामगिरीने सुर्लीत जल्लोष
औंध : थायलंड येथे झालेल्या १५ वर्षांखालील आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत सुर्लीची वाघीण अंजली संतोष वेताळ हिने जिगरबाज कामगिरीचे प्रदर्शन करीत कांस्यपदक मिळवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुर्लीचा झेंडा फडकावला.लेकीच्या दमदार कामगिरीमुळे ग्रामस्थांनी जल्लोष केला.

६२ किलो वजनगटात कांस्यपदकासाठी भारताची अंजली वेताळ आणि मंगोलियाच्या खोन्झोरुल ओचीर यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. अंजलीने बलाढ्य प्रतिस्पर्धी खोन्झोरुलला सुरवातीपासून डोईजड होऊ दिले नाही. सलामीपासून आक्रमक खेळ करीत तीने गुणफलक हलता ठेवून मोठी आघाडी घेतली होती. चुरशीची लढत १५ विरूद्ध २ गुण मिळवून तांत्रिक गुणाधिक्याने जिंकली.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवून तीने सातासमुद्रापार झेंडा फडकला.

IND vs ENG: इंग्रजांना केले चारी मुंड्या चीत! भारताने मारली बाजी, शूट-आऊटमध्ये Hockey Team ने झेंडा फडकवला

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तीची पहिलीच स्पर्धा होती. त्यामुळे तीच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.अंजली हिंदकेसरी संतोषआबा वेताळ यांची कन्या आहे.दोन वर्षे दुखापतीमुळे ती कुस्ती पासून दूर होती. जिद्द, मेहनतीने दुखापतीवर मात करताना तीने राष्ट्रीय निवड चाचणी स्पर्धेत बाजी मारली होती. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील पदक मिळवून अंजलीने यशस्वी पुनरागमन केले आहे. ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या अंजलीने आशियाई स्पर्धेत पदक जिंकत सुर्ली गावासह जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे. ती सध्या मुरगुड जिल्हा कोल्हापूर येथे लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक राष्ट्रीय (SAI) कुस्ती संकुलात प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे, दयानंद खतकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करीत आहे. तिच्या यशाबद्दल माजी खासदार संजय दादा मंडलिक, कार्याध्यक्ष ऍड. विरेंद्र भैय्या मंडलिक ‘साई’चे माजी राज्य समन्वयक चंद्रकांत चव्हाण, हिंदकेसरी संतोषआबा वेताळ, सुर्ली ग्रामस्थांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे .

भविष्यात अंजली कडून मोठ्या अपेक्षा

“दोन वर्षे दुखापतीमुळे अंजली कुस्तीपासून दूर होती. मात्र जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर तिने जोरदार पुनरागमन केले आहे. पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदक जिंकून अंजलीने आपण ‘लंबी रेस का घोडा’ असल्याचे सिद्ध केले आहे. अनुभव कमी असतानाही तिने केलेली कामगिरी अभिमानास्पद आहे. भविष्यात तिच्याकडून आणखी मोठ्या अपेक्षा आहेत,”अशी माहिती प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे यांनी दिली.

मुरगुड कुस्ती संकुलाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

मुरगुड येथील लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक राष्ट्रीय (SAI) कुस्ती संकुलात सराव करणाऱ्या अंजली वेताळ हिने १५ वर्षांखालील गटात आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावून इतिहास घडवला आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पहिल्याच स्पर्धेत कुस्ती केंद्राला पदक मिळवून देत तीने आपल्या गुणवत्तेची छाप उमटवली आहे.

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

Web Title: Anjali vetal wins bronze medal asian under 15 wrestling championship thailand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचा भारतात ऐतिहासिक विस्तार; विक्रीत १६% वाढीसह महाराष्ट्रात अब्जावधींची नवी गुंतवणूक
1

टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचा भारतात ऐतिहासिक विस्तार; विक्रीत १६% वाढीसह महाराष्ट्रात अब्जावधींची नवी गुंतवणूक

सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम
2

सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी
3

केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

रस्ते अपघातांचे वाढते संकट, दररोज शेकडो जणांचा मृत्यू; लाखो कुटुंबांवर कोसळतोय दुःखाचा डोंगर
4

रस्ते अपघातांचे वाढते संकट, दररोज शेकडो जणांचा मृत्यू; लाखो कुटुंबांवर कोसळतोय दुःखाचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News : सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

Sangli News : सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

Jun 29, 2026 | 11:19 AM
एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! ‘या’ देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! ‘या’ देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

Jun 29, 2026 | 11:18 AM
Gold Silver Rate: या आठवड्यातत सोन्याचांदीवर राहणार दबाव, डॉलर मजबूत तर इराण संकट वाढवतेय चिंता

Gold Silver Rate: या आठवड्यातत सोन्याचांदीवर राहणार दबाव, डॉलर मजबूत तर इराण संकट वाढवतेय चिंता

Jun 29, 2026 | 11:09 AM
Paper Leak Cases: गेल्या काही वर्षांत ‘या’ मोठ्या परीक्षांना बसला पेपर लीकचा डाग; लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर

Paper Leak Cases: गेल्या काही वर्षांत ‘या’ मोठ्या परीक्षांना बसला पेपर लीकचा डाग; लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर

Jun 29, 2026 | 10:57 AM
Akanksha Chamola Divorce: ‘खोटारडी!’ Akansha Chamolaवर राखी सावंतचा हल्लाबोल; सोशल मीडियावर रंगला वाद

Akanksha Chamola Divorce: ‘खोटारडी!’ Akansha Chamolaवर राखी सावंतचा हल्लाबोल; सोशल मीडियावर रंगला वाद

Jun 29, 2026 | 10:51 AM
PM Modi Seychelles Visit : PM मोदींचा ऐतिहासिक सेशेल्स दौरा; 1,250 कोटींच्या मदतीसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या

PM Modi Seychelles Visit : PM मोदींचा ऐतिहासिक सेशेल्स दौरा; 1,250 कोटींच्या मदतीसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या

Jun 29, 2026 | 10:34 AM
पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पालक मक्याचे पौष्टिक सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पालक मक्याचे पौष्टिक सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 29, 2026 | 10:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा