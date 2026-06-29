Sangli News : सुर्लीच्या लेकीची आंतरराष्ट्रीय झेप! अंजली वेताळने आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत पटकावले कांस्यपदक

६२ किलो वजनगटात कांस्यपदकासाठी भारताची अंजली वेताळ आणि मंगोलियाच्या खोन्झोरुल ओचीर यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. अंजलीने बलाढ्य प्रतिस्पर्धी खोन्झोरुलला सुरवातीपासून डोईजड होऊ दिले नाही. सलामीपासून आक्रमक खेळ करीत तीने गुणफलक हलता ठेवून मोठी आघाडी घेतली होती. चुरशीची लढत १५ विरूद्ध २ गुण मिळवून तांत्रिक गुणाधिक्याने जिंकली.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवून तीने सातासमुद्रापार झेंडा फडकला.
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आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तीची पहिलीच स्पर्धा होती. त्यामुळे तीच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.अंजली हिंदकेसरी संतोषआबा वेताळ यांची कन्या आहे.दोन वर्षे दुखापतीमुळे ती कुस्ती पासून दूर होती. जिद्द, मेहनतीने दुखापतीवर मात करताना तीने राष्ट्रीय निवड चाचणी स्पर्धेत बाजी मारली होती. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील पदक मिळवून अंजलीने यशस्वी पुनरागमन केले आहे. ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या अंजलीने आशियाई स्पर्धेत पदक जिंकत सुर्ली गावासह जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे. ती सध्या मुरगुड जिल्हा कोल्हापूर येथे लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक राष्ट्रीय (SAI) कुस्ती संकुलात प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे, दयानंद खतकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करीत आहे. तिच्या यशाबद्दल माजी खासदार संजय दादा मंडलिक, कार्याध्यक्ष ऍड. विरेंद्र भैय्या मंडलिक ‘साई’चे माजी राज्य समन्वयक चंद्रकांत चव्हाण, हिंदकेसरी संतोषआबा वेताळ, सुर्ली ग्रामस्थांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे .
“दोन वर्षे दुखापतीमुळे अंजली कुस्तीपासून दूर होती. मात्र जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर तिने जोरदार पुनरागमन केले आहे. पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदक जिंकून अंजलीने आपण ‘लंबी रेस का घोडा’ असल्याचे सिद्ध केले आहे. अनुभव कमी असतानाही तिने केलेली कामगिरी अभिमानास्पद आहे. भविष्यात तिच्याकडून आणखी मोठ्या अपेक्षा आहेत,”अशी माहिती प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे यांनी दिली.
मुरगुड येथील लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक राष्ट्रीय (SAI) कुस्ती संकुलात सराव करणाऱ्या अंजली वेताळ हिने १५ वर्षांखालील गटात आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावून इतिहास घडवला आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पहिल्याच स्पर्धेत कुस्ती केंद्राला पदक मिळवून देत तीने आपल्या गुणवत्तेची छाप उमटवली आहे.
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