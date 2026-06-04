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लढाई आमनेसामने! Team India आयर्लंड, इंग्लंड दौऱ्यावर, ‘या’ दिवशी संघ जाहीर होणार; ‘सरपंच’ कर्णधार?

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:23 PM IST
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सारांश

भारतीय संघ जून आणि जुलै महिन्यात मोठ्या दौऱ्यावर जाणार आहे,  अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मायदेशातील मालिकेनंतर भारतीय संघ थेट आयर्लंडला रवाना होणार आहे.

लढाई आमनेसामने! Team India आयर्लंड, इंग्लंड दौऱ्यावर, ‘या’ दिवशी संघ जाहीर होणार; ‘सरपंच’ कर्णधार?

भारताचा संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार (फोटो- ai gemini)

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विस्तार

आयर्लंड , इंग्लंड दौऱ्यासाठी लवकरच भारतीय संघासाठी घोषणा होणार
अफगणिस्तान दौऱ्यपासून भारतीय संघ असणार व्यस्त 
इंग्लंडविरुद्ध भारत 8 सामने खेळणार 

Indian Cricket Team Timetable 2026: आयपीएल संपताच भारतीय क्रिकेट संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. 6 जूनपासून भारताचा संघ अफगणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना आणि वन डे सिरिज खेळणार आहे. त्यानंतर भारताचा संघ आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध देखील खेळणार आहे. बीसीसीआय लवकरच यासाठी संघाची घोषणा करणार आहे.

भारतीय संघ जून आणि जुलै महिन्यात मोठ्या दौऱ्यावर जाणार आहे,  अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मायदेशातील मालिकेनंतर भारतीय संघ थेट आयर्लंडला रवाना होणार आहे. त्यानंतर भारत इंग्लंडविरुद्ध खेळणार आहे. भारतीय संघ 26 जूनपासून आयर्लंडच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध भारत टी 20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. भारत आणि आयर्लंडमध्ये 2 टी 20 संन खेळवले जाणार आहेत. त्यानंतर भारताचा संघ इंग्लंड दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. या ठिकाणी भारत इंग्लंडविरुद्ध टी 20 आणि वन डे सामने खेळणार आहे.

भारतीय संघाची घोषणा 6 जून रोजी होण्याची शक्यता आहे. यावलेस सूर्यकुमार यादव ऐवजी श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून नेतृत्व करण्याची संधि दिली जाऊ शकते. या दौऱ्यात भारताकडून वैभव सूर्यवंसही रजत पाटीदारला देखील संधी दिली जाऊ शकते.

भारत वि. इंग्लंड टी-२० मालिका वेळापत्रक 

सामना दिनांक ठिकाण
१ ला टी-२० १ जुलै २०२६ रिव्हरसाइड, ड्युरॅम
२ रा टी-२० ४ जुलै २०२६ ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर
३ रा टी-२० ७ जुलै २०२६ ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम
४ था टी-२० ९ जुलै २०२६ सीट युनिक स्टेडियम, ब्रिस्टल
५ वा टी-२० ११ जुलै २०२६ युटिलिटा बाऊल, साऊदॅम्प्टन

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Bcci announced soon team india squad ireland and england matches

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:21 PM

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