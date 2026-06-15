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Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

फुटबॉलचा सर्वात मोठा कार्यक्रम, फिफा विश्वचषक २०२६, याबद्दलचा उत्साह अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडामध्ये कायम आहे. २०२६ च्या फिफा विश्वचषकादरम्यान, जपानी चाहते अचानक आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत.

जपानच्या चाहत्यांचे होतेय जगभरात कौतुक (फोटो सौजन्य - X.com)

जपानच्या चाहत्यांचे होतेय जगभरात कौतुक (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६
  • जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं जगभराचं मन 
  • मॅच संपल्यावर स्टेडियम स्वतःहून केलं स्वच्छ 
फुटबॉलचा सर्वात मोठा सोहळा, फिफा विश्वचषक २०२६, अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडामध्ये उत्साहपूर्ण वातावरणात सुरू आहे. फिफा विश्वचषक २०२६ दरम्यान, जपानी चाहते अचानक चर्चेचा विषय बनले आहेत. त्यांच्या एका कृतीने संपूर्ण जगाची मने जिंकली आहेत. अमेरिकेतील डॅलस येथे नेदरलँड्सविरुद्ध जपानचा सामना २-२ असा बरोबरीत सुटल्यानंतर, जपानी फुटबॉल चाहत्यांनी स्टेडियम स्वच्छ करून पुन्हा एकदा प्रशंसा मिळवली. सामन्यानंतर, अनेक जपानी चाहते कचरा गोळा करण्यासाठी थांबले. ही प्रथा जपानी संस्कृतीचा एक भाग आहे, जिथे लोकांना त्यांच्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

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सामन्यानंतर स्टेडियमची स्वच्छता

नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यातील फिफा विश्वचषक २०२६ च्या गट ‘एफ’ मधील हा रोमांचक सामना २-२ असा बरोबरीत संपला, कारण दोन्ही संघांना पहिल्या सत्रात गोल करता आला नाही. सामन्यानंतर, स्टेडियम सामन्यापूर्वी जसे दिसत होते तसे दिसावे यासाठी जपानी चाहते ते स्वच्छ करताना दिसले.

फिफा विश्वचषकावर जपानी चाहत्यांचे वर्चस्व

जेव्हा जपानी फुटबॉल चाहत्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला, तेव्हा जगभरातील लोकांनी जपानी चाहत्यांच्या वागणुकीचे कौतुक केले. जपानी फुटबॉल चाहते सामन्यानंतर स्टेडियम स्वच्छ करण्यासाठी ओळखले जातात. ही परंपरा १९९८ मध्ये फ्रान्समध्ये झालेल्या जपानच्या पहिल्या विश्वचषक स्पर्धेपासून सुरू झाली. ही प्रथा इतर प्रमुख क्रीडा स्पर्धांमध्येही सुरू राहिली आहे.

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या कृतीने जगाची मने जिंकली

२०२२ च्या कतार फिफा विश्वचषक स्पर्धेत, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर जर्मनीवर २-१ असा ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर जपानी चाहते त्यांच्या बाजूचे मैदान स्वच्छ करताना दिसले. सामन्यानंतर जपानी खेळाडूंनी त्यांची लॉकर रूम स्वच्छ केल्यामुळे ते चर्चेत आले. याचा एक फोटो फिफाच्या अधिकृत खात्याने शेअर केला होता. जपानी चाहते त्यांच्या संस्कृतीचा अभिमान दाखवण्यासाठी स्टेडियम स्वच्छ करतात, कारण स्वच्छता हे जपानमध्ये खोलवर रुजलेले एक मूल्य आहे.

पहा व्हिडिओ 

Web Title: Fifa world cup 2026 match japan fans heart winning gesture of cleaning the stadium video viral

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Published On: Jun 15, 2026 | 02:23 PM

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