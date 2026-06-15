Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

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सामन्यानंतर स्टेडियमची स्वच्छता
🚨 WATCH: Japan fans once again cleaning up their trash after the match at Dallas Stadium. 👏🇯🇵pic.twitter.com/SF6AI2TZKM — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 14, 2026
नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यातील फिफा विश्वचषक २०२६ च्या गट ‘एफ’ मधील हा रोमांचक सामना २-२ असा बरोबरीत संपला, कारण दोन्ही संघांना पहिल्या सत्रात गोल करता आला नाही. सामन्यानंतर, स्टेडियम सामन्यापूर्वी जसे दिसत होते तसे दिसावे यासाठी जपानी चाहते ते स्वच्छ करताना दिसले.
फिफा विश्वचषकावर जपानी चाहत्यांचे वर्चस्व
जेव्हा जपानी फुटबॉल चाहत्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला, तेव्हा जगभरातील लोकांनी जपानी चाहत्यांच्या वागणुकीचे कौतुक केले. जपानी फुटबॉल चाहते सामन्यानंतर स्टेडियम स्वच्छ करण्यासाठी ओळखले जातात. ही परंपरा १९९८ मध्ये फ्रान्समध्ये झालेल्या जपानच्या पहिल्या विश्वचषक स्पर्धेपासून सुरू झाली. ही प्रथा इतर प्रमुख क्रीडा स्पर्धांमध्येही सुरू राहिली आहे.
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या कृतीने जगाची मने जिंकली
२०२२ च्या कतार फिफा विश्वचषक स्पर्धेत, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर जर्मनीवर २-१ असा ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर जपानी चाहते त्यांच्या बाजूचे मैदान स्वच्छ करताना दिसले. सामन्यानंतर जपानी खेळाडूंनी त्यांची लॉकर रूम स्वच्छ केल्यामुळे ते चर्चेत आले. याचा एक फोटो फिफाच्या अधिकृत खात्याने शेअर केला होता. जपानी चाहते त्यांच्या संस्कृतीचा अभिमान दाखवण्यासाठी स्टेडियम स्वच्छ करतात, कारण स्वच्छता हे जपानमध्ये खोलवर रुजलेले एक मूल्य आहे.
पहा व्हिडिओ
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026