IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

शुभमन गिलला वगळताच, संघात संतुलन पुनर्संचयित झाले आणि फिनिशर रिंकू सिंगनेही प्रवेश केला. त्याने पहिल्याच सामन्यात २० चेंडूत ४४ धावांची धमाकेदार खेळी खेळून आपली निवड योग्य असल्याचे सिद्ध केले.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:28 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

रिंकू सिंहची दमदार खेळी : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांच्या मालिकेचा काल शुभारंभ झाला आहे. या मालिकेचा पहिला सामना 21 जानेवारी रोजी खेळवला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने न्यूझीलंडच्या संघाला 48 धावांनी पराभूत केले. यामध्ये भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने संघाला कमालीची सुरूवात करुन दिली तर रिंकू सिंहने फिनिशरची भूमिका उत्तम पद्धतीने साकारली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात रिंकू सिंगने धमाकेदार खेळी केली. 

त्याने शेवटच्या षटकात डॅरिल मिशेलला लक्ष्य केले आणि फिनिशरची भूमिका खूप चांगली बजावली. सामन्यानंतर रिंकू सिंग म्हणाला की संघात येण्या-जाण्याच्या कारणामुळे तो दबावाखाली होता. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी त्याला मालिकेतून वगळण्यात आले कारण संघाचे संयोजन चांगले काम करत नव्हते. तथापि, शुभमन गिलला वगळताच, संघात संतुलन पुनर्संचयित झाले आणि फिनिशर रिंकू सिंगनेही प्रवेश केला. त्याने पहिल्याच सामन्यात २० चेंडूत ४४ धावांची धमाकेदार खेळी खेळून आपली निवड योग्य असल्याचे सिद्ध केले.

सामन्यानंतर त्याच्या खेळीबद्दल बोलताना रिंकू सिंग म्हणाला, “मी संघात आणि बाहेर असल्याने माझ्यावर दबाव होता. योजना एकेरी, दुहेरी आणि दरम्यान चौकार मारण्याची होती. मी शेवटपर्यंत थांबलो आणि सामना संपवला. मी तेच केले. जीजी सरांनी (गौतम गंभीर) मला माझा हेतू कायम ठेवण्यास सांगितले.” रिंकू सिंगने एक झेलही सोडला, ज्यासाठी त्याने कोणतेही कारण दिले नाही, तो म्हणाला, “येथे लाईट्समध्ये कोणतीही समस्या नव्हती. मी फक्त एक झेल सोडला आणि काळजी करण्यासारखे काही नाही.”

तो पुढे म्हणाला, “ही मालिका खूप महत्त्वाची आहे, आम्हाला ती जिंकायची आहे. आम्हाला हा आत्मविश्वास आणि गती विश्वचषकात पुढे घेऊन जायची आहे आणि जिंकायची आहे. मी अर्शदीप पाजीसोबत फलंदाजी करत होतो आणि योजना एकेरी घेण्याची होती आणि मग मी त्याला सांगितले की मला शेवटच्या षटकाचा सामना करायचा आहे. ५, ६ आणि ७ क्रमांकावर फलंदाजी करताना ही मानसिकता असते.”

अर्शदीपने ते डॉट बॉल टाकल्यानंतर त्याच्याशी काय संभाषण झाले? रिंकू म्हणाली, “काहीही नाही. मी त्याला फक्त शांत राहून सिंगल्स घेण्याचा प्रयत्न करायला आणि मला स्ट्राइक देण्यास सांगितले. काही हरकत नाही, ते घडते. मी त्याला सांगितले की शेवटचे दोन बॉल मारण्याची वेळ आली आहे आणि त्याने चौकार मारला.”

Published On: Jan 22, 2026 | 09:28 AM

