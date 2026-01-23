IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर

Arshdeep Singh selected in Team India playing 11: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मालिकेचा पहिला सामना झाला. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजय मिळवला होता आता टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर असणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील दुसरा सामना रायपूरमधील शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. त्याआधी, भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग त्याच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळते तेव्हा तो निवडीचा विचार करण्याऐवजी त्याची योजना परिपूर्णतेने अंमलात आणण्याचा आग्रह धरतो.
डावखुरा वेगवान गोलंदाज याने नागपूरमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध फक्त एकच बळी घेतला. हा तोच सामना होता ज्यामध्ये जसप्रीत बुमराह विकेटलेस राहिला. २०२५ मध्ये, अर्शदीप सिंगने टीम इंडियाच्या २१ टी-२० सामन्यांपैकी १३ सामन्यांमध्ये खेळला, तो मुख्यतः बेंचवर राहिला कारण जसप्रीत बुमराहला फिरकीपटूंच्या संघात पहिल्या पसंतीचा वेगवान गोलंदाज म्हणून निवडण्यात आले.
गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून सतत होणाऱ्या बदलांचा त्याच्यावर परिणाम झाला आहे का असे विचारले असता, अर्शदीप म्हणाला, “मी ज्या पद्धतीने संघात आणि बाहेर असतो तो फायदेशीर असतो. माझा चेंडू देखील आत आणि बाहेर जातो. म्हणजे, मी त्याचा आनंद घेत आहे.” २६ वर्षीय अर्शदीप सिंग त्याच्या मर्यादित संधींमुळे निराश नाही; त्याऐवजी तो त्याच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करतो.
तो म्हणाला, “माझे काम नेहमीच तयार राहणे आणि संघाला कोणत्याही स्वरूपात नवीन चेंडूने किंवा जुन्या चेंडूने गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा कामगिरी करणे आहे. माझे ध्येय प्रवासाचा आनंद घेणे, त्या क्षणात जगणे आणि मी काय नियंत्रित करू शकतो यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. माझ्या नियंत्रणाबाहेर काय आहे (निवड) याबद्दल मी काळजी करू नये.”
७३ आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये १११ बळी घेणारा अर्शदीप हा खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात भारताचा आघाडीचा बळी घेणारा गोलंदाज आहे. भारताच्या पहिल्या टी-२० विश्वचषक सामन्यापूर्वी आणखी चार टी-२० सामने शिल्लक आहेत. या मालिकेकडे भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या सर्वात लहान स्वरूपाच्या जागतिक स्पर्धेची तयारी म्हणून पाहिले जात आहे.