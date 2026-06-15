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ना दिवसा, ना रात्री! आता तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नाही वाजणार Emergency Alarm… सरकारने का घेतला हा मोठा निर्णय?

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:32 AM IST
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सारांश

Emergency Alarm Service Update: आता तुमच्या मोबाईलवर इमर्जेन्सी अलार्म वाजणार नाही. कारण ही सर्विस आता तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. याची काही कारण देखील समोर आली आहेत. सर्विस बंद झाल्यामुळे धोक्याच्या वेळी नागरिकांनी सूचना कशा दिल्या जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ना दिवसा, ना रात्री! आता तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नाही वाजणार Emergency Alarm... सरकारने का घेतला हा मोठा निर्णय?

ना दिवसा, ना रात्री! आता तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नाही वाजणार Emergency Alarm... सरकारने का घेतला हा मोठा निर्णय?

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विस्तार
  • NDMA ने सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस तात्पुरती बंद केली असून या निर्णयामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
  • मे 2026 मध्ये सुरू झालेल्या या सेवेद्वारे नैसर्गिक आपत्ती आणि आपत्कालीन परिस्थितीचे अलर्ट थेट मोबाईलवर पाठवले जात होते.
  • इंटरनेटशिवायही कार्य करणारी ही प्रणाली विशिष्ट धोकाग्रस्त भागातील नागरिकांना त्वरित सूचना देण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे.
Emergency Alarm Service Suspended: तुम्हाला आठवतंय का काही दिवसांपूर्वी तुमच्या फोनवर इमर्जेन्सी अलार्म वाजला होता? अचानक वाजलेल्या या अलार्ममुळे सर्वत्र मोठा गोंधळ उडाला होता. याचसंबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी म्हणजेच NDMA ने सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, हा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ही सेवा बंद राहणार आहे.

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सरकारने का घेतला हा मोठा निर्णय?

इमर्जेन्सी अलार्म सर्विस अचानक का बंद करण्यात आली आहे, याचे कोणतेही ठोस कारण अद्याप NDMA ने सांगितलं नाही. तथापि, प्राधिकरणाने असं म्हटलं आहे की, हा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे. असं सांगितलं जात आहे की, संबंधित सरकारी संस्था एकत्र मिळून या तंत्रज्ञान आणि याच्या काम करण्याच्या पद्धतीच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भविष्यात याची अचूकता आणखी वाढू शकेल. पुढील आदेश येईपर्यंत नागरिकांच्या फोनवर कोणतेही इमर्जेन्सी अलार्म पाठवले जाणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

इमर्जेन्सी अलर्ट

मे 2026 मध्ये ही सर्विस अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली होती. या सर्विसच्या मदतीने लोकांना हवामानासंबंधित इशारे जसे नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितींसंबंधित अलर्ट थेट लोकांच्या मोबाईलवर पाठवले जात होते. अलर्ट आल्यानंतर फोनच्या स्क्रीनवर एक खास मेसेज देखील दिसत होता आणि यावेळी मोठा वॉर्निंग साउंड देखील ऐकू येत होता, ज्यामुळे युजर्स सावध राहू शकतील आणि स्वतःची सुरक्षा करू शकतील.

सेल ब्रॉडकास्ट मेसेज सर्विस

सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस एक टेक्नोलॉजी आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एखाद्या विशेष क्षेत्रात असलेल्या सर्व मोबाईल युजर्सना एकाच वेळी इमर्जेन्सी अलर्ट मेसेज पाठवला जाऊ शकतो. लोकांपर्यंत एखादी विशेष माहिती किंवा अलर्ट कमीत कमी वेळात पोहोचवणे, ज्यामुळे एखाद्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलली जाऊ शकतील, असा या तंत्रज्ञानाचा उद्देश आहे. अलीकडील महिन्यात जोरदार वादळ, चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस आणि गारपीट यांसारख्या हवामान संबंधित परिस्थितीमध्ये या प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता.

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या सर्विसची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे इंटरनेट नसेल तरी देखील हे अलर्ट तुमच्या मोबाईलवर पाठवले जाणार आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजेच ब्रॉडकास्ट मेसेज त्वरित तुमच्या मोबाईलवर पाठवला जातो. यामध्ये कोणताही विलंब होत नाही. या मेसेजचा अलर्ट अलार्म अतिशय मोठ्याने वाजतो, ज्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष जातं. ज्या क्षेत्रात धोक्याची शक्यता आहे, केवळ त्याच ठिकाणी हा मेसेज पाठवला जातो. हे तंत्रज्ञान C-DOT म्हणजेच सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमॅटिक्स आणि गृह मंत्रालयने एकत्रित तयार केले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सेल ब्रॉडकास्ट मेसेज सर्विस म्हणजे काय?

    Ans: सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस (CBS) ही मोबाईल नेटवर्कद्वारे विशिष्ट भागातील सर्व फोनवर एकाच वेळी आपत्कालीन किंवा महत्त्वाचे संदेश पाठवण्याची प्रणाली आहे.

  • Que: सेल ब्रॉडकास्ट मेसेज सामान्य SMS पेक्षा कसा वेगळा आहे?

    Ans: CBS संदेश वैयक्तिक नंबरवर पाठवला जात नाही, तर विशिष्ट मोबाईल टॉवरच्या परिसरातील सर्व डिव्हाइसेसना एकाच वेळी पाठवला जातो

  • Que: सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का पाठवले जातात?

    Ans: नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप, चक्रीवादळ, पूर, त्सुनामी किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितींबाबत नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी हे अलर्ट पाठवले जातात.

Web Title: Mobile emergency alert service suspended temporarily what is the reason behind it

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:32 AM

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