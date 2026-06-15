ना दिवसा, ना रात्री! आता तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नाही वाजणार Emergency Alarm... सरकारने का घेतला हा मोठा निर्णय?

iPhone यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार? WhatsApp वर येणार मेसेज शेड्यूल फीचर, जाणून घ्या सविस्तर
इमर्जेन्सी अलार्म सर्विस अचानक का बंद करण्यात आली आहे, याचे कोणतेही ठोस कारण अद्याप NDMA ने सांगितलं नाही. तथापि, प्राधिकरणाने असं म्हटलं आहे की, हा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे. असं सांगितलं जात आहे की, संबंधित सरकारी संस्था एकत्र मिळून या तंत्रज्ञान आणि याच्या काम करण्याच्या पद्धतीच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भविष्यात याची अचूकता आणखी वाढू शकेल. पुढील आदेश येईपर्यंत नागरिकांच्या फोनवर कोणतेही इमर्जेन्सी अलार्म पाठवले जाणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मे 2026 मध्ये ही सर्विस अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली होती. या सर्विसच्या मदतीने लोकांना हवामानासंबंधित इशारे जसे नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितींसंबंधित अलर्ट थेट लोकांच्या मोबाईलवर पाठवले जात होते. अलर्ट आल्यानंतर फोनच्या स्क्रीनवर एक खास मेसेज देखील दिसत होता आणि यावेळी मोठा वॉर्निंग साउंड देखील ऐकू येत होता, ज्यामुळे युजर्स सावध राहू शकतील आणि स्वतःची सुरक्षा करू शकतील.
सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस एक टेक्नोलॉजी आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एखाद्या विशेष क्षेत्रात असलेल्या सर्व मोबाईल युजर्सना एकाच वेळी इमर्जेन्सी अलर्ट मेसेज पाठवला जाऊ शकतो. लोकांपर्यंत एखादी विशेष माहिती किंवा अलर्ट कमीत कमी वेळात पोहोचवणे, ज्यामुळे एखाद्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलली जाऊ शकतील, असा या तंत्रज्ञानाचा उद्देश आहे. अलीकडील महिन्यात जोरदार वादळ, चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस आणि गारपीट यांसारख्या हवामान संबंधित परिस्थितीमध्ये या प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता.
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या सर्विसची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे इंटरनेट नसेल तरी देखील हे अलर्ट तुमच्या मोबाईलवर पाठवले जाणार आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजेच ब्रॉडकास्ट मेसेज त्वरित तुमच्या मोबाईलवर पाठवला जातो. यामध्ये कोणताही विलंब होत नाही. या मेसेजचा अलर्ट अलार्म अतिशय मोठ्याने वाजतो, ज्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष जातं. ज्या क्षेत्रात धोक्याची शक्यता आहे, केवळ त्याच ठिकाणी हा मेसेज पाठवला जातो. हे तंत्रज्ञान C-DOT म्हणजेच सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमॅटिक्स आणि गृह मंत्रालयने एकत्रित तयार केले आहे.
Ans: सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस (CBS) ही मोबाईल नेटवर्कद्वारे विशिष्ट भागातील सर्व फोनवर एकाच वेळी आपत्कालीन किंवा महत्त्वाचे संदेश पाठवण्याची प्रणाली आहे.
Ans: CBS संदेश वैयक्तिक नंबरवर पाठवला जात नाही, तर विशिष्ट मोबाईल टॉवरच्या परिसरातील सर्व डिव्हाइसेसना एकाच वेळी पाठवला जातो
Ans: नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप, चक्रीवादळ, पूर, त्सुनामी किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितींबाबत नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी हे अलर्ट पाठवले जातात.