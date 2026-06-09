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शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

Philippines Earthquake : सोमवारी (०८ जून) फिलिपिन्समध्ये झालेल्या भूकंपात मोठे नुकसान झाले आहे. या भूकंपाने अनेकांचा बळी घेतला असून शेकडो लोक जखमी आहेत. दरम्यान एका शाळेतही या भूकंपामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट उडाली होती. परंतु शिक्षकांच्या धाडसामुळे आणि सतर्कतेमुळे सर्वांचा प्राण वाचले आहेत.

Philippines Earthquake

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फिलिपिन्समध्ये ७.८ रिश्टर स्केलचा भूकंप
  • शिक्षकांनी वाचवले विद्यार्थ्यांचे प्राण
  • जगभरातून होतेय कौतुक
  • व्हिडिओ व्हायरल
Philippines Earthquake news in marathi : फिलिपिन्समध्ये सोमवारी (०८ जून) भूकंपाने मोठा हाहाकार माजवला होता. सकाळी ७.३० च्या सुमारास मिंदानाओ बेटावर ७.८ रिश्टर स्केलचा प्रचंड भूकंप झाला. यावेळी हजारो मुले उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शाळेत परतली होती. या भूकंपाच्या वेळी अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक अंगणात उपस्थित होते. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. मात्र, शिक्षकांनी आपला जीव धोक्यात घालत सर्व विद्यार्थ्यांचे प्राणा वाचवले. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, फिलिपिन्सच्या डाव्हाओ ऑक्सिडेंटलमधील मालिता येथे महायाहाय प्राथमिक शाळेत २०२६-२७ वर्षासाठी भव्य सोहळा सुरु होता. यावेळी ध्वजावंदन सुरु असाताना अचानक भूकंपाचे धक्का जाणवू लागले. यामुळे विद्यार्थी प्रचंड घाबरले होते.

पण शिक्षक आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांना धाडस दाखवत सर्व विद्यार्थ्यांना डक, कव्हर अँड होल्ड या सुरक्षा प्रक्रियेचे पालन करण्याचे मार्गदर्शन केले. यामुळे सर्व विद्यार्थी सुरक्षित बचावले. भूकंपावेळी शाळेत १०० हून अधिक विद्यार्थी होते. परंतु शिक्षकांच्या सतर्कतेमुळे कोणालाही इजा किंवा गंभीर दुखापत झालेली नाही. सध्या या शिक्षकांच्या धाडसाचे जगभरातून कौतुक होत आहे.

जीवितहानी आणि नुकसान

दुसरीकडे या भूकंपात ३५ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे, तर २०० हून अधिक लोक जखमी आहेत. शहरात अनेक इमारती कोसळल्या असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू सारांगानी प्रदेशाच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ३२ किलोमीटर अंतरावर होते.

यामुळे त्सुनामाची इशारा देण्यात आला होता. या इशाऱ्यानंतर किनारपट्टीवरील एका गावात एक मीटर उंचीच लाट धडकली. तसेच भूस्खलनामुळे १३ जणांचा बळी गेला. तसेच अनेक प्रदेशातील शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रभावित झाले आहेत. फिलिपिन्समध्ये भूकंपाने मोठे नुकसान झाले असून यूनिसेफने सरकारला आपत्कालीन मदत जाहीर केली आहे. तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

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Web Title: Teachers save students during philippines earthquake video viral

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Published On: Jun 09, 2026 | 01:14 PM

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