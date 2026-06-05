Trump on Hormuz : ‘आम्हाला कुणाची गरज नाही’ , Hormuz वरुन ट्रम्प यांचा कडक इशारा; युरोपीय देशांना भोगावे लागणार परिणाम?

Vladimir Putin : ‘तो एक मोठा देश…’ , भारतानंतर पाकिस्तानवरही पुतिनकडून कौतुकांचा वर्षाव; भारत-चीन संबंधावरही भाष्य
ट्रम्प यांनी म्हटले की, अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांना आणि नाटोच्या सदस्य देशांना सुरक्षा मोहिमेत सहभागी होण्याची संधी दिली होती. परंतु तयांनी ती नाकारली. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, युरोपीय देशांना हा नकार खूप महागात पडणार आहे. त्यांची उर्जेची गरज जवळपास खाडी देशांवर अवलंबून आहे. तेल आणि गॅस पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्यास याचा युरोपला मोठा फटका बसू शकतो, अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला.
दुसरीकडे ट्रम्प यांनी अमेरिकेकडे गरजेरपेक्षा जास्त तेल आणि उर्जा साठा असल्याचा दावा केला. यामुळे खाडी देशांतील तणावाचा परिणाम अमेरिकेवर फारसा होणार नाही. पण युरोपीय देशांना मात्र याची झळ सोसावी लागले असे त्यांनी म्हटले.
दुसरीकडे ट्रम्प यांनी इराणबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत त्यांनी म्हटले की, इराणला कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे बाळगू दिली जाणार नाहीत, ज्यामुळे भविष्यात जगाला धोका निर्माण होईल. तसेच होर्मुझमध्ये इराणने पेरलेल माइन्स काढून टाकण्याचे कामही अमेकिन सैन्य करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आणखी एका रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी इराणसाठी रेड लाईन आखली आहे. करार झाला नाही तर इराणविरोधात छोट्या-मोठ्या लष्करी कारवाया केल्या जातील. कोणत्याही प्रकारचे मोठे हल्ले केले जाणार नाहीत. पण, या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर मिळाले आणि त्यामध्ये एकाही अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाला तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
होर्मुझची सामुद्रधुनी चा मार्ग हा जगातील व्यापार वाहतूकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावरुन सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान या देशांमधून तेल आणि वायूची २०% आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आयात-निर्यात होते. हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक बाजारात मोठे इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होऊ शकते.
US-Iran Conflict : इराणवर आणखी हल्ले नाहीत? पण ट्रम्प यांनी आखली ‘रेड लाईन’, काय आहे नवी रणनीती?