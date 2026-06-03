MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

IFS Vipul Indian Ambassador to Saudi Arabia : परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आणि आयएफएस (IFS) विपुल यांची सौदी अरेबियामध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून अधिकृत नियुक्ती जाहीर केली आहे. सौदी अरेबियासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि इस्लामिक देशात भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्त होणारे विपुल हे पहिलेच हिंदू आयएफएस अधिकारी ठरले आहेत. यापूर्वी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या पदावर डॉ. सुहेल एजाज खान कार्यरत होते, ज्यांनी १६ जानेवारी २०२३ रोजी आपला पदभार स्वीकारला होता. आता त्यांच्या जागी विपुल हे भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
विपुल हे १९९८ च्या तुकडीचे (Batch) अत्यंत अनुभवी आणि हुशार भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत. त्यांना आखाती देशांच्या (Gulf Countries) राजकारणाचा आणि तिथल्या कार्यपद्धतीचा प्रचंड मोठा आणि सखोल अनुभव आहे. सध्या ते कतारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून अतिशय उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. त्यांच्या या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी जगातील अनेक प्रमुख देशांमध्ये भारताची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. त्यांनी इजिप्तची राजधानी कैरो, श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो, स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई येथील भारतीय दूतावासांमध्ये (Embassies) अत्यंत मोक्याच्या पदांवर काम केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Biological Computing : सायन्स फिक्शन चित्रपट आता वास्तवात; मानवी मेंदूच्या जिवंत पेशींवर चालणार जगातील डेटा सेंटर्स
विपुल यांनी २०१४ ते २०१७ या कालावधीत नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात सहसचिव (Joint Secretary) म्हणून काम पाहिले होते. या काळात त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला गती देण्यात आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर २०१७ ते २०२० या काळात त्यांनी दुबईमध्ये भारताचे महावाणिज्यदूत (Consul General of India) म्हणून कार्यभार सांभाळला. दुबईतील त्यांच्या या कार्यकाळात त्यांनी राजकीय संबंध, व्यापार, विकास सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण आणि माध्यम व्यवहार या सर्वच क्षेत्रांत आपला एक वेगळा ठसा उमटवला. हाच आखाती प्रदेशातील दांडगा अनुभव आता रियाधमधील त्यांच्या नव्या इनिंगसाठी सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे.
Shri Vipul @vipulifs, presently serving as the Ambassador of India to the State of Qatar, has been appointed as the next Ambassador of India to the Kingdom of Saudi Arabia. Ambassador Dr. Suhel Ajaz Khan, who has been serving as India’s Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia,… pic.twitter.com/S4UmDEWPCC — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) June 2, 2026
credit – social media and Twitter
विपुल यांची सौदी अरेबियातील नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये (Middle East) भूराजकीय तणाव कमालीचा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सौदी अरेबियाची जागतिक स्तरावरील आणि प्रादेशिक स्तरावरील भूमिका पूर्वीपेक्षा खूपच जास्त महत्त्वाची आणि निर्णायक बनली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या अत्यंत नाजूक आणि महत्त्वाच्या काळात सौदी अरेबियासोबतचे भारताचे संबंध केवळ टिकवून ठेवणे नव्हे, तर ते अधिक दृढ करण्याचे मोठे आव्हान आणि संधी विपुल यांच्याकडे असणार आहे. त्यांच्या राजनैतिक कौशल्याचा भारताला या संपूर्ण प्रदेशात मोठा फायदा होईल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा
|
S.NO
|
NAME
|
Designation
|
YEAR
|
1
|
PROF. ABDUL MAJEED
|
CON
|
1948
|
1949
|
2
|
DR. MANZAR AHSAN
|
CON
|
1949
|
1951
|
3
|
MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI
|
CON
|
JUL 51
|
NOV 54
|
MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI
|
CdA
|
NOV 54
|
JUNE 57
|
MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI
|
AMB
|
1957
|
JAN 61
|
4
|
MR. M.N.MASOOD
|
AMB
|
JUL 61
|
JUL 64
|
5
|
MR. MIDHAT KAMIL KIDWAI
|
AMB
|
JAN 65
|
1968
|
6
|
MR. T.T.P.ABDULLAH
|
AMB
|
DEC 68
|
AUG 73
|
7
|
MR. ZAHEER AHMAD
|
AMB
|
DEC 73
|
SEPT 75
|
8
|
MR. M.A.QURESHI
|
AMB
|
APR 76
|
JAN 78
|
9
|
MR. A.K.HAFIZKA
|
AMB
|
JUN 78
|
APR 81
|
10
|
MR. T.T.P. ABDULLAH
|
AMB
|
MAY 81
|
FEB 85
|
11
|
MR. MAHMOOD BIN MOHAMMED
|
AMB
|
FEB 85
|
SEP 85
RIYADH (From Oct 1985)
|
S.NO
|
NAME
|
YEAR
|
MR. MAHMOOD BIN MOHAMMED
|
AMB
|
OCT 85
|
MAR 87
|
12
|
MR. ISHRAT AZIZ
|
AMB
|
APR 87
|
JAN 94
|
13
|
MR. MOHD HAMID ANSARI
|
AMB
|
JAN 95
|
NOV 99
|
14
|
MR. TALMIZ AHMAD
|
AMB
|
JAN 00
|
JUL 03
|
15
|
MR. KAMALUDDIN AHMED
|
AMB
|
JUL 03
|
SEP 04
|
16
|
MR. M.O.H. FAROOK
|
AMB
|
SEP 04
|
DEC 09
|
17
|
MR. TALMIZ AHMAD
|
AMB
|
JAN 10
|
AUG 11
|
18
|
MR. HAMID ALI RAO
|
AMB
|
SEP 11
|
APR 15
|
19
|
MR. AHMAD JAVED
|
AMB
|
FEB 16
|
MAR 19
|
20
|
DR. AUSAF SAYEED
|
AMB
|
APR 19
|
MAR 22
|
21
|
DR. SUHEL AJAZ KHAN
|
AMB
|
JAN 23
अलीकडच्या काही वर्षांत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंधांनी एक वेगळीच उंची गाठली आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार, थेट परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण आणि सामरिक सहकार्य कमालीच्या वेगाने वाढले आहे. याशिवाय, सौदी अरेबियामध्ये लाखो भारतीय नागरिक राहतात आणि तिथल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात. या भारतीय समुदायाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारत-सौदीमधील आर्थिक भागीदारी आणखी मजबूत करणे ही विपुल यांची मुख्य प्राथमिकता असेल. एकूणच, या ऐतिहासिक नियुक्तीमुळे भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात अनुभवी आणि आखाती देशांची अचूक नस माहीत असलेल्या अधिकाऱ्याला पुढे करून मोठी राजनैतिक आघाडी घेण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
Ans: भारत सरकारने १९९८ च्या बॅचचे वरिष्ठ आयएफएस (IFS) अधिकारी 'विपुल' यांची सौदी अरेबियात भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे.
Ans: सौदी अरेबियामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्त होणारे विपुल हे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील पहिलेच हिंदू अधिकारी ठरले आहेत.
Ans: सौदी अरेबियाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी विपुल हे सध्या कतार (Qatar) मध्ये भारताचे राजदूत म्हणून यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.