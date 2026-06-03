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MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

Updated On: Jun 03, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

India Saudi Relations : भारत सरकारने वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी विपुल यांची सौदी अरेबियातील भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. १९९८ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले विपुल सध्या कतारमध्ये भारताचे राजदूत आहेत.

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MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या 'या' आयएफएस अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ऐतिहासिक राजनैतिक बदल
  • दांडगा आंतरराष्ट्रीय अनुभव
  • सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे

IFS Vipul Indian Ambassador to Saudi Arabia : परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आणि आयएफएस (IFS) विपुल यांची सौदी अरेबियामध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून अधिकृत नियुक्ती जाहीर केली आहे. सौदी अरेबियासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि इस्लामिक देशात भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्त होणारे विपुल हे पहिलेच हिंदू आयएफएस अधिकारी ठरले आहेत. यापूर्वी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या पदावर डॉ. सुहेल एजाज खान कार्यरत होते, ज्यांनी १६ जानेवारी २०२३ रोजी आपला पदभार स्वीकारला होता. आता त्यांच्या जागी विपुल हे भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.

कोण आहेत आयएफएस ‘विपुल’ आणि कसा आहे त्यांचा प्रवास?

विपुल हे १९९८ च्या तुकडीचे (Batch) अत्यंत अनुभवी आणि हुशार भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत. त्यांना आखाती देशांच्या (Gulf Countries) राजकारणाचा आणि तिथल्या कार्यपद्धतीचा प्रचंड मोठा आणि सखोल अनुभव आहे. सध्या ते कतारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून अतिशय उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. त्यांच्या या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी जगातील अनेक प्रमुख देशांमध्ये भारताची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. त्यांनी इजिप्तची राजधानी कैरो, श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो, स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई येथील भारतीय दूतावासांमध्ये (Embassies) अत्यंत मोक्याच्या पदांवर काम केले आहे.

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आखाती देशांमधील दांडगा अनुभव ठरणार मोठी ताकद

विपुल यांनी २०१४ ते २०१७ या कालावधीत नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात सहसचिव (Joint Secretary) म्हणून काम पाहिले होते. या काळात त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला गती देण्यात आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर २०१७ ते २०२० या काळात त्यांनी दुबईमध्ये भारताचे महावाणिज्यदूत (Consul General of India) म्हणून कार्यभार सांभाळला. दुबईतील त्यांच्या या कार्यकाळात त्यांनी राजकीय संबंध, व्यापार, विकास सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण आणि माध्यम व्यवहार या सर्वच क्षेत्रांत आपला एक वेगळा ठसा उमटवला. हाच आखाती प्रदेशातील दांडगा अनुभव आता रियाधमधील त्यांच्या नव्या इनिंगसाठी सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे.

credit – social media and Twitter

पश्चिम आशियातील बदलत्या समीकरणांच्या काळात नियुक्ती

विपुल यांची सौदी अरेबियातील नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये (Middle East) भूराजकीय तणाव कमालीचा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सौदी अरेबियाची जागतिक स्तरावरील आणि प्रादेशिक स्तरावरील भूमिका पूर्वीपेक्षा खूपच जास्त महत्त्वाची आणि निर्णायक बनली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या अत्यंत नाजूक आणि महत्त्वाच्या काळात सौदी अरेबियासोबतचे भारताचे संबंध केवळ टिकवून ठेवणे नव्हे, तर ते अधिक दृढ करण्याचे मोठे आव्हान आणि संधी विपुल यांच्याकडे असणार आहे. त्यांच्या राजनैतिक कौशल्याचा भारताला या संपूर्ण प्रदेशात मोठा फायदा होईल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.

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S.NO

NAME

Designation

YEAR

1

PROF. ABDUL MAJEED

CON

1948

1949

2

DR. MANZAR AHSAN

CON

1949

1951

3

MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI

CON

JUL 51

NOV 54

MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI

CdA

NOV 54

JUNE 57

MR. MUSTAFA KAMIL KIDWAI

AMB

1957

JAN 61

4

MR. M.N.MASOOD

AMB

JUL 61

JUL 64

5

MR. MIDHAT KAMIL KIDWAI

AMB

JAN 65

1968

6

MR. T.T.P.ABDULLAH

AMB

DEC 68

AUG 73

7

MR. ZAHEER AHMAD

AMB

DEC 73

SEPT 75

8

MR. M.A.QURESHI

AMB

APR 76

JAN 78

9

MR. A.K.HAFIZKA

AMB

JUN 78

APR 81

10

MR. T.T.P. ABDULLAH

AMB

MAY 81

FEB 85

11

MR. MAHMOOD BIN MOHAMMED

AMB

FEB 85

SEP 85

RIYADH (From Oct 1985)

S.NO

NAME

YEAR

MR. MAHMOOD BIN MOHAMMED

AMB

OCT 85

MAR 87

12

MR. ISHRAT AZIZ

AMB

APR 87

JAN 94

13

MR. MOHD HAMID ANSARI

AMB

JAN 95

NOV 99

14

MR. TALMIZ AHMAD

AMB

JAN 00

JUL 03

15

MR. KAMALUDDIN AHMED

AMB

JUL 03

SEP 04

16

MR. M.O.H. FAROOK

AMB

SEP 04

DEC 09

17

MR. TALMIZ AHMAD

AMB

JAN 10

AUG 11

18

MR. HAMID ALI RAO

AMB

SEP 11

APR 15

19

MR. AHMAD JAVED

AMB

FEB 16

MAR 19

20

DR. AUSAF SAYEED

AMB

APR 19

MAR 22

21

DR. SUHEL AJAZ KHAN

AMB

JAN 23

भारत-सौदी द्विपक्षीय सहकार्याला मिळणार नवी गती

अलीकडच्या काही वर्षांत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंधांनी एक वेगळीच उंची गाठली आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार, थेट परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण आणि सामरिक सहकार्य कमालीच्या वेगाने वाढले आहे. याशिवाय, सौदी अरेबियामध्ये लाखो भारतीय नागरिक राहतात आणि तिथल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात. या भारतीय समुदायाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारत-सौदीमधील आर्थिक भागीदारी आणखी मजबूत करणे ही विपुल यांची मुख्य प्राथमिकता असेल. एकूणच, या ऐतिहासिक नियुक्तीमुळे भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात अनुभवी आणि आखाती देशांची अचूक नस माहीत असलेल्या अधिकाऱ्याला पुढे करून मोठी राजनैतिक आघाडी घेण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबियामध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली आहे?

    Ans: भारत सरकारने १९९८ च्या बॅचचे वरिष्ठ आयएफएस (IFS) अधिकारी 'विपुल' यांची सौदी अरेबियात भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे.

  • Que: या नियुक्तीचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: सौदी अरेबियामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्त होणारे विपुल हे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील पहिलेच हिंदू अधिकारी ठरले आहेत.

  • Que: आयएफएस विपुल सध्या कोणत्या देशात भारताचे राजदूत आहेत?

    Ans: सौदी अरेबियाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी विपुल हे सध्या कतार (Qatar) मध्ये भारताचे राजदूत म्हणून यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.

Web Title: Ifs vipul appointed first hindu indian ambassador to saudi arabia mea news

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Published On: Jun 03, 2026 | 12:30 PM

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