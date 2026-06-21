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Israel Lebanon War : ‘अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी…’ ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:20 PM IST
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सारांश

Israel Lebanon Conflict: पश्चिम आशियातील शांतता चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर तणाव वाढला आहे. एका इस्रायली मंत्र्याने लेबनॉनबाबतच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यांना आव्हान दिले असून, यातून अमेरिका-इस्रायल संबंधांमधील नवा दुरावा उघड झाला आहे.

israel lebanon conflict minister challenges trump hezbollah missiles iran strait of hormuz threat

Israel Lebanon War : 'अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी...' ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • इस्रायलचे ट्रम्प यांना थेट आव्हान
  • युद्धविराम केवळ कागदावर, हिंसाचार सुरूच
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेला होर्मुझचा धोका

Israel Lebanon conflict latest updates 2026 : पश्चिम आशियातील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत संवेदनशील आणि स्फोटक वळणावर पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेसाठी कितीही प्रयत्न आणि वाटाघाटी सुरू असल्या, तरी जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे वेगळे आणि चिंताजनक असल्याचे दिसत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका मोठ्या घडामोडीत, इस्रायलच्या एका अत्यंत प्रभावशाली आणि वरिष्ठ मंत्र्याने थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प  यांच्या दाव्यांना जाहीर आव्हान दिले आहे. या विधानामुळे अमेरिका आणि इस्रायल या दोन पारंपरिक मित्र राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद आणि राजनैतिक दुरावा पुन्हा एकदा जगासमोर उघड झाला आहे.

हा संपूर्ण वाद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वादग्रस्त विधानानंतर सुरू झाला. ट्रम्प यांनी नुकतेच एक सार्वजनिक वक्तव्य केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्यावर आपला पूर्ण प्रभाव असल्याचा दावा केला होता. ट्रम्प म्हणाले होते की, “मी जे सांगतो, नेतान्याहू तेच करतात” आणि “माझ्या पाठिंब्याशिवाय इस्रायलचे अस्तित्वच राहिले नसती.” ट्रम्प यांच्या या गर्विष्ठ दाव्यामुळे इस्रायली सरकार आणि तिथल्या राजकीय वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणाऱ्या या विधानाचा इस्रायली प्रशासनाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

सुरक्षेशी तडजोड नाही; इस्रायलची आक्रमक भूमिका

पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या मंत्रिमंडळातील एका अत्यंत विश्वासू आणि प्रभावशाली मंत्र्याने ट्रम्प यांच्या या विधानाला कडेकोट प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, इस्रायल हा एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त देश आहे, जो स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्यास सक्षम आहे. अमेरिकेने किंवा ट्रम्प यांनी कितीही राजकीय व राजनैतिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तरीही इस्रायल लेबनॉनच्या (Lebanon) मुद्द्यावर आणि आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नाही. या विधानाने हे सिद्ध केले आहे की, इस्रायल आपल्या लष्करी मोहिमांच्या बाबतीत आता कोणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

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एकीकडे जागतिक स्तरावर युद्धविराम (Ceasefire) झाल्याच्या चर्चा आणि बातम्या येत असताना, दुसरीकडे लेबनॉनच्या सीमेवरील हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. कागदोपत्री झालेल्या वाटाघाटींचा जमिनीवरील लष्करी कारवायांवर कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली हवाई दलाचे (IAF) भीषण हल्ले अजूनही सुरूच आहेत. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हिजबुल्लाहने (Hezbollah) देखील आपली आक्रमकता कमालीची वाढवली आहे. हिजबुल्लाहने थेट इस्रायलच्या भूभागावर ५० पेक्षा जास्त घातक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. यामुळे सीमेवरील तणाव शिगेला पोहोचला असून, या भागात पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेचे महायुद्ध भडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

इराणची एन्ट्री आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी

या आधीच पेटलेल्या आगीत तेल टाकण्याचे काम इराणने (Iran) केले आहे. हिजबुल्लाहचा मुख्य पाठीराखा असलेल्या इराणने या वादात उडी घेत थेट जगाला धमकी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आणि विशेषतः जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) बंद करण्याचा इशारा इराणने दिला आहे. जर इराणने ही सामुद्रधुनी खरोखरच बंद केली, तर संपूर्ण जगामध्ये कच्च्या तेलाचे संकट निर्माण होईल, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. इराणची ही खेळी अमेरिका आणि इस्रायलला बॅकफूटवर ढकलण्याची एक मोठी रणनीती मानली जात आहे.

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या संपूर्ण जागतिक संकटाच्या आणि अस्थिरतेच्या वातावरणात, आता संपूर्ण जगाची नजर स्वित्झर्लंडमध्ये (Switzerland) होणाऱ्या आगामी अत्यंत महत्त्वाच्या शांतता चर्चेवर खिळली आहे. या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत अमेरिका, इस्रायल आणि इतर जागतिक महासत्ता एकत्र येणार आहेत. राजनैतिक तज्ज्ञांच्या मते, ही चर्चाच आता पश्चिम आशियाचे भविष्य ठरवणार आहे. या चर्चेतून शांततेचा मार्ग निघणार की संपूर्ण प्रदेश एका भीषण युद्धाच्या खाईत लोटला जाणार, हे स्पष्ट होईल. या शांतता चर्चेचे यश प्रामुख्याने अमेरिका-इस्रायलमधील अंतर्गत मतभेद सोडवण्यावर आणि होर्मुझच्या मुद्द्यावरून इराणला माघार घेण्यास राची करण्यावर अवलंबून असणार आहे.

Web Title: Israel lebanon conflict minister challenges trump hezbollah missiles iran strait of hormuz threat

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:20 PM

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