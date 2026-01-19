Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul bomb blast January 19 2026 : अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल (Kabul) पुन्हा एकदा भीषण स्फोटाने हादरली आहे. सोमवार, १९ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी काबूलमधील सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या ‘शहर-ए-नॉ’ (Shahr-e-Naw) परिसरातील एका प्रसिद्ध चिनी रेस्टॉरंटबाहेर आत्मघाती हल्ला झाला. या हल्ल्यात चिनी अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले असून, मृतांमध्ये अनेक चिनी नागरिकांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काबूलच्या न्यू सिटी परिसरातील ‘लांझोऊ बीफ नूडल्स’ या चिनी रेस्टॉरंटबाहेर हा स्फोट घडवून आणण्यात आला. ज्यावेळी चिनी अधिकाऱ्यांचा ताफा या परिसरातून जात होता, त्याच वेळी एका आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेली गाडी किंवा स्वतःला उडवून दिले. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, रेस्टॉरंटच्या काचा फुटून शेजारील इमारतींचेही मोठे नुकसान झाले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, स्फोटानंतर परिसरात धुराचे लोट आणि लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या.
तालिबान सरकारचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांनी या घटनेनंतर तात्काळ सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क केले आहे. तालिबानच्या गृह मंत्रालयाने याला ‘दहशतवादी कृत्य’ म्हटले असून, मृतांचा आकडा निश्चित करण्यासाठी तपास पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. काबूल पोलिसांचे प्रवक्ते खालिद झद्रान यांनी सांगितले की, “आम्ही मृतांची आणि जखमींची माहिती गोळा करत आहोत. मृतांमध्ये सुरक्षा रक्षक आणि काही परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.”
ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यापासून, चीनने अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. खाणकाम, रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रात चिनी कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र, ‘इस्लामिक स्टेट खोरासन’ (IS-KP) सारख्या कट्टरपंथी संघटना सातत्याने चिनी नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. याआधीही काबूलमधील चिनी हॉटेल्सवर हल्ले झाले होते. सोमवारच्या या हल्ल्यामुळे चीन आता आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तालिबानवर मोठा दबाव आणण्याची शक्यता आहे.
A bomb blast hit Shahr-e-Naw, central Kabul, near a hotel/restaurant today. Multiple civilians were killed and injured, exact numbers still unclear. China’s state media reports two Chinese citizens were seriously wounded. The cause is under investigation; no claim of… pic.twitter.com/xlEFIR5Y9A — Clash Report (@clashreport) January 19, 2026
तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंझादा यांनी अफगाणिस्तान सुरक्षित असल्याचा दावा वारंवार केला असला तरी, १९ जानेवारीच्या या घटनेने त्यांचे दावे फोल ठरवले आहेत. परदेशी दूतावास आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या जवळच हा स्फोट झाल्याने राजनैतिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सध्या जखमींवर काबूलमधील आपत्कालीन रुग्णालयात उपचार सुरू असून, अनेक जण गंभीर जखमी आहेत.
Ans: १९ जानेवारी २०२६ रोजी काबूलच्या 'शहर-ए-नॉ' (न्यू सिटी) परिसरातील एका प्रसिद्ध चिनी रेस्टॉरंटजवळ हा स्फोट झाला.
Ans: हा हल्ला प्रामुख्याने अफगाणिस्तानात कार्यरत असलेल्या चिनी नागरिकांना आणि अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून करण्यात आला होता.
Ans: तालिबानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांनी हल्ल्याची पुष्टी केली असून, यामागे इस्लामिक स्टेट (IS) सारख्या संघटनांचा हात असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.