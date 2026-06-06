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Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील गहू खरेदी योजना सपशेल अयशस्वी ठरली आहे. १० लाख मेट्रिक टनच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत, सरकारला केवळ ७९,८३५ टन गहू खरेदी करता आला. यामुळे गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

pakistan flour crisis sindh government wheat procurement fails prices hit 140 rupees

पाकिस्तान पिठाच्या संकटात, सरकारची गहू खरेदी योजना अयशस्वी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • सरकारी योजना कोलमडली
  • पिठाचे भाव गगनाला
  • शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ

Sindh government wheat procurement failure : आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या शेजारील देश पाकिस्तानसमोरील अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीयेत. आता पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून एक अत्यंत चिंताजनक वृत्त समोर आले आहे. येथील प्रांतीय सरकारची चालू हंगामातील गहू खरेदी योजना पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. याचा थेट फटका पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेला बसत असून, बाजारात गहू आणि पिठाचे दर कल्पनेपलीकडे वाढले आहेत. सरकारी अन्न विभाग धान्य साठा करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे लोकांना आता दुप्पट दराने पीठ खरेदी करावे लागत आहे.

१० लाखांचे उद्दिष्ट, पण खरेदी फक्त ८० हजार टन!

पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’ने (Dawn) दिलेल्या अधिकृत वृत्तानुसार, सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद अली शाह यांनी या वाढत्या महागाईवर आणि अन्न संकटावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी तातडीची आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी जे आकडे सादर केले, ते पाहून मुख्यमंत्र्यांचेही डोके चक्रावले. सरकारने या हंगामात १० लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, ४ जूनपर्यंत अन्न विभागाला केवळ ७९,८३५.६६ मेट्रिक टन गहू खरेदी करता आला. म्हणजेच सरकार आपले केवळ ८ टक्के उद्दिष्टही पूर्ण करू शकलेले नाही.

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शेतकऱ्यांनी सरकारी केंद्रांकडे का फिरवली पाठ?

सरकारी खरेदी मोहीम अक्षरशः उद्ध्वस्त होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी दरांमधील तफावत. सरकारने २०२५-२६ च्या पिकासाठी १ एप्रिल रोजी खरेदी मोहीम सुरू केली होती. यादरम्यान सुमारे ३.३२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी ४० किलो गव्हामागे ३,५०० पाकिस्तानी रुपये आधारभूत किंमत (Support Price) जाहीर करण्यात आली होती. तसेच गोण्यांसाठी स्वतंत्र पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, खुल्या बाजारात (Open Market) खाजगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना या सरकारी दरापेक्षा खूप जास्त भाव दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला माल सरकारी गोदामांमध्ये नेण्याऐवजी थेट खाजगी व्यापाऱ्यांना रोख पैशात विकून टाकला.

credit – social media and Twitter

साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईचा बाजार

सरकारी खरेदीत झालेली ही मोठी घट आणि व्यापाऱ्यांनी केलेली गव्हाची साठेबाजी यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाच्या दरात अचानक २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या कराचीमध्ये १०० किलो गव्हाचा भाव ११,१०० पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर हैदराबादमध्ये हाच दर १०,९०० रुपये प्रति १०० किलो झाला आहे. बाजारात गव्हाची उपलब्धता कमी झाल्याचा थेट फायदा आता पिठाच्या गिरण्या आणि मोठे व्यापारी घेत आहेत. त्यांनी गव्हाचा साठा करून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अजून जास्त नफा कमवता येईल.

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अधिकृत दर कागदावरच; जनता महागाईच्या खाईत

सिंध सरकारने किरकोळ बाजारात पिठाचा अधिकृत भाव १०७ रुपये प्रति किलो निश्चित केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात कोणत्याही दुकानात या भावाने पीठ मिळत नाहीये. सर्वसामान्य नागरिकांना १ किलो पिठासाठी १३५ ते १४० पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी साठेबाजांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आणि बाजारावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, जोपर्यंत सरकारकडे स्वतःचा गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत बाजारातील किमतींवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या अन्न संकटामुळे पाकिस्तानात पुन्हा एकदा अराजकतेची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Pakistan flour crisis sindh government wheat procurement fails prices hit 140 rupees

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Published On: Jun 06, 2026 | 12:45 PM

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